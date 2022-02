- Jeg er berygtet for min kørestil

- Hvad kører du i lige nu - og hvorfor?

- Jeg kører i en sort Mitsubishi Outlander plug-in-hybrid. Det er af rent praktiske grunde, for jeg har hustru, tre børn og en hund, der skal være plads til. Og så er Mitsubishi kendt for at være mekanikernes mareridt. De går aldrig i stykker.

- Så derfor faldt valget på den, da vi skulle have ny bil for et års tid siden. Pris, gørelse og størrelse.

- Var det vigtigt for dig, at det var en hybrid?

- Jo, det var det egentligt. Jeg kunne godt tænke mig en ren elbil, for det er bare fedt at køre, uden den larmer. Det dur bare ikke at løbe tør for strøm og være tvunget til at lade 45 minutter med tre børn på bagsædet, der skal underholdes.

- For børnefamilier bliver der nødt til at være en vis rækkevidde.

- Er du typen, der tager en søndagskøretur, fordi du bare må ud at køre?

- Den tid er forlængst forbi, hvor jeg bare cruisede rundt på landevejene. I dag er bilen et rent praktisk transportmiddel for at kunne køre børnene til legeaftaler og på arbejde og den slags.

- Kan du generelt godt lide biler?

- Jeg elsker at køre bil. Det har jeg altid gjort. Jeg har også haft en del biler gennem tiden, primært fordi jeg boede i Tyskland en årrække og skulle pendle til Danmark. Og så koster bilerne også meget mindre syd for grænsen, så jeg kunne prøve nogle forskellige.

- Hvad er den mest blærede bil, du har haft?

- Det må næsten være, da jeg havde en Audi A8 som 25-årig. Folk troede, at jeg havde lånt den af min far, men jeg havde købt den selv. En kæmpe flyder at køre rundt i.

- Hvad er den mest iøjnefaldende bil, du har haft?

- Jeg havde på et tidspunkt en Porsche 911 Carrera Cabriolet, da jeg boede i Tyskland. Men af hensyn til tilskuerne måtte jeg ikke parkere foran hallen, når vi spillede kampe, fordi den sendte et forkert signal.

- Derfor blev jeg nødt til at parkere 300 meter væk på den anden side af hallen, så ingen så den. Men egentlig var det også en crappy bil, for man sad helt nede ved jorden, og det er jo ikke fedt at køre cabriolet i oktober. Så den havde jeg ikke særlig lang tid.

- Fik du dit kørekort i første hug?

- Det gjorde jeg, og jeg var den sidste elev, der var til køreprøve, den dag Bjarne Riis vandt Tour de France. Så min køresagkyndige var meget ivrig efter at komme hjem til skærmen. Jeg husker det, som om vi maks. kørte to kilometer, og så kiggede han på mig og sagde: 'Du kan godt køre bil, tillykke.'

- Hvor gammel var du, da du købte din første bil?

- 19 år.

- Hvad betød det for dig at have en bil på det tidspunkt?

- Det var en lille Renault Clio, og jeg fik den i forbindelse med, at jeg skulle spille i GOG på Fyn. I kontrakten stod der 'fri bil', men den blev jo beskattet, så den var overhovedet ikke gratis, og den var helt tilklistret med sponsorklistermærker, men jeg kan stadig genkalde mig følelsen. Det var bare så fedt at have min egen bil.

- Hvilken bil voksede du op med at køre i?

- Mine forældre havde et par stykker i min barndom, men jeg husker især en sennepsgul Citröen 2CV, og siden gik de over til stationcars. Praktiske biler, ligesom min egen er nu, så cirklen er sluttet.

- Hvordan vil du selv beskrive din kørestil?

- Jeg er berømt og berygtet for at køre langsomt. Jeg er typen, der kan få en parkeringsbøde på motorvejen, men selv vil jeg kalde min kørestil for stabil. Jeg kører præcis det, jeg må.

- Er du nogensinde kørt galt?

- Jeg var på vej hjem til, hvad der viste sig at være min surprise 30-års fødselsdagsfest, da jeg på motorvejen i Sønderjylland ville overhale en lastbil. Vejret var godt, det var den 30. april, og jeg kørte ikke for stærkt, men tre dage forinden havde jeg fået skiftet til sommerdæk.

- Pludselig ud af det blå hagler det helt vildt, og jeg mister kontrollen over bilen og glider af vejbanen. Heldigvis har de jordvolde langs motorvejen og ikke autoværn, så jeg kom ikke til skade, men fronten af bilen var smadret. Jeg kom dog hjem til fødselsdag, men de forskrækkede mig ikke - heldigvis.

- Hvad er drømmebilen?

- Havde jeg alle penge i verden, ville jeg købe en Mercedes Geländewagen firehjulstrækker.

