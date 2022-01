- Jeg har altid haft benzin i blodet

- Hvad kører du i lige nu?



- En Mercedes E220 stationcar i azurblå. Det er en stor og rummelig bil, men frem for alt føler jeg mig sikker i den, når jeg kører, og det prioriterer jeg højt.

- I min karriere har jeg brugt meget tid på landevejen, når jeg skulle rundt til mine kunder, og derfor skal jeg også have en bil, som jeg er sikker på, har hestekræfterne til for eksempel at kunne overhale, så der ikke opstår farlige situationer.

- Kan du godt lide at køre bil?



- Jo. Jeg har altid godt kunnet lide at køre bil. Det skal man kunne, når man bor på landet, hvor der er langt til alt.

- Hvor langt kører du om året?



- I hvert fald 30.000 kilometer.

- Hvad foretrækker du at lytte til, når du bruger så mange timer i en bil om året?



- Det er jo så populært med podcasts, lydbøger og den slags, men det dur ikke for mig. Jeg er elendig til at multitaske, og derfor må der ikke være nogen, der snakker om noget spændende eller vigtigt, hvor det kræver, at jeg lytter efter, for så kører jeg galt eller tager en forkert afkørsel.

- Så jeg hører kun musik bag rattet.

Rosa Kildahl er en alsidig kvinde med masser af talenter. Her i en svingom med Esbern Syhler-Hansen. Foto: Mogens Flindt

- Hvilken bil var din første?



- Det var en Renault 4. En fin lille minibil, som jeg fik, da jeg første gang blev mor. Selv om babyer i sig selv ikke fylder meget, så gør alt det tilbehør - høje stole, badekar og weekendseng - de har brug for. Så jeg måtte ud og have bil.

- Fik du kørekort i første forsøg?



- Jo, det gjorde jeg. Og efter kun otte køretimer. Jeg var allerede ret øvet, inden jeg begyndte at tage kortet, for ude på landet er det meget normalt, at man øver sig lidt inden.

- Kan du generelt godt lide biler?



- Jeg har altid haft lidt benzin i blodet. Min afdøde mand havde et autoværksted, så jeg har været igennem mange forskellige bilmærker og biltyper over årene.

- Jeg elsker faktisk fart så meget, at jeg tre gange har været til Formel 1. To gange i Tyskland og en gang i Italien. Men selv om der er en fartdjævel gemt i mig, så kører jeg altså pænt selv.

- Har du nogensinde fået en fartbøde?



- Som alle andre bilister kan jeg ikke se mig fri for at have fået en enkelt eller to. Men det har altid kun været på landevejsstrækninger uden for meget trafik. Jeg kunne ikke drømme om at køre for stærkt i byen. Sikkerhed betyder meget for mig.

- Har du nogensinde kørt galt?



- Kun med 0 km/t i indkørsler, hvor det kun er en hæk eller en stakitstolpe, der har fået et par knubs.

Foto: Marie Ravn

- Er du typen, der tager en søndagskøretur, fordi du bare må ud at køre?



- Jeg har brugt så meget tid bag et ret i arbejdsøjemed, at det ikke lige er det, der trækker, når jeg har fri. Så vil jeg hellere være hjemme og lave andre hyggelige ting - såsom at bage.

- Hvad med kør-selv-ferier?



- Det er faktisk min foretrukne ferieform. Vi har altid kørt selv og gør det stadig. Vi har både været i Sydfrankrig, Italien og hele vejen til Tjekkiet.

- Det er bare praktisk at have sit eget transportmiddel. Så kan man bedre komme rundt og se ting i området, og vi har altid vores cykler med bagpå.

Rosa Kildahl med sin mand Carsten. Foto: Mogens Flindt

- Hvor er det sværeste sted, du har kørt?



- Da vi skulle over Julierpasset ved Schweiz, var der så stejlt, og svingene var så skarpe, at jeg måtte bakke, for at vores Toyota Sportsvan kunne komme igennem.

- Der må jeg indrømme, at jeg virkelig fik sved på panden. Jeg sad helt foroverbøjet med rattet for at få bilen frem. I dag kan jeg stadig drømme om det.

- Kan du parallelparkere?



- Det er intet problem, men jeg er til gengæld fuldstændig afhængig af min GPS. Jeg er komplet stedblind, og jeg stoler blindt på den. Før i tiden spurgte jeg om vej.

- Hvad har du altid med på en køretur?



- Køreslik. Det skal man altså have. Både frugtbolsjer og lakrids.

