- Jeg har altid pimpet løs

Ugens bilist: Tidligere racerkører Jason Watt, 51, har arvet interessen for biler fra sin far. Nu bringer han arven videre til sine egne sønner

- Hvornår begyndte din interesse for biler?

- Jeg har altid været tosset med biler. Allerede i børnehaven lavede jeg hjemmelavede stænklapper og nummerplader med landekoder på min trehjulede cykel.

- Hvor kom interessen fra?

- Helt klart fra min far, der også var vild med biler. Han havde to Ford Escort'er. En hvid til at køre race i og en blanksort med gule og røde rallystriber, som han brugte som personbil.

- Jeg kan stadig huske, da han første gang kom trillende i den på min barndomsgade i Roskilde. Den lignede ikke de andre fædres biler.

- Er du opvokset med kør-selv-ferier?

- I og med at jeg begyndte at køre gokart i en tidlig alder, investerede min far i en Ford Transit, så han kunne køre med aviser om natten og samtidig havde plads til min gokart. Han fik den malet helt hvid - også kølergitteret - så den skilte sig ud, og den kørte vi så Europa tynd i, når jeg skulle køre gokart rundt omkring.

- Han satte en plade op under loftet på gokarten for at skabe mere plads, og så kunne jeg ligge der med dyne og puder og læse Jumbo-bøger. Den var nok ikke gået i dag, men det var virkelig hyggeligt.

- Hvilken bil var din første?

- Jeg gik min far i bedene og købte en godt falmet Ford Transit, så jeg selv kunne transportere min gokart, da jeg var 17 år. Jeg havde ikke kørekort endnu, og selvom jeg havde lovet min mor ikke at køre i den, så fræsede jeg rundt, lige så snart hun var ude af døren.

- Derfor behøvede jeg også kun to køretimer for at få mit kørekort. Én, hvor kørelæreren slog fast, at jeg godt kunne køre. Og én times mørkekørsel.

- Har du, som din far, også sat dit personlige præg på dine biler?

- Altid. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Nogle udtrykker sig med dyre ure, men jeg udtrykker mig gennem mine biler.

- Om det så er nogle rigtig gode højttalere, nye fælge eller at få sænket undervognen, så har jeg altid pimpet løs. Jeg kan faktisk ikke købe en ny bil uden at sætte mit eget personlige præg på den.

- Hvad kører du i nu?

- Jeg har en multivan, jeg kører i til daglig. Selvom det er en invalidebil, har den 205 heste og kan komme op på 225 km/t. Jeg har også fået sænket undervognen og sat 20 tommer brede fælge på, som jeg har fået malet koksgrå som resten af bilen.

- Har du andre biler, du skruer på?

- Jeg har flere, som jeg går og skruer på sammen med min kammerat, Carsten. Blandt andet en Ford Mustang Fastback fra 1966, en klassisk racerbil, som min far og jeg plejede at køre race i. Den ser helt original ud, men naturligvis har jeg pillet ved den.

- For eksempel har den fået større fælge. Jeg har også en Mercedes Coupe 250CE fra 1972, hvor vi har fået sat to forskellige fælge sammen, så det ligner originalen, blot bredere, og så er vi i gang med at lydisolere den totalt. Og så har jeg også lige fået endnu en Mercedes.

- Bruger du lang tid på det?

- Det mener min kone nok. Jeg bruger i hvert fald en del tid på at finde dele og stumper på nettet og Den Blå Avis samt at visualisere, hvordan bilerne skal se ud, og søge råd i bilklubber og på internetfora.

- Men jeg kan også godt lide et godt tilbud og kører gerne langt for det. For nyligt fandt jeg en alt for lang tagbagagebærer, som vi skar til, og sammen med et par trælister, brun bejdse og skibslak ligner det fuldstændig originalen, selvom det er gjort meget billigere.

- Er det noget, du giver videre til dine egne børn?

- Jeg hjalp min søn på 19 år med at installere et par gamle stereohøjttalere og subwoofer i hans bil, og nu kan man høre ham på 200 meters afstand, og med min søn på 14 år er jeg allerede i gang med at planlægge, hvordan vi skal style hans bil, når han bliver gammel nok. Så cirklen sluttes, og interessen går i arv.

