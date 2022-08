- Jeg har en nedarvet forkærlighed for Volvo

’Masterchef’-dommer og kok Jakob Mielcke foretrækker Volvo, for han vil have en bil, han kan stole på, når han skal køre langt eller er på jagt

- Interesserer du dig for biler?

– Det gør jeg på den måde, at jeg går op i, hvad jeg selv kører, men jeg har ikke forstand på, hvad der sker under kølerhjelmen, og jeg kan heller ikke skifte dæk, hvis jeg skulle punktere.

- Som min kollega Thomas Amir Korby rådede mig til, så er det bedre, at jeg gemmer en flaske champagne og to glas ved reservehjulet. For så har jeg noget at lave, mens jeg venter på at vejhjælp kommer og skifter hjulet for mig.



- Hvilken slags bil voksede du op med?

– Det er nok i virkeligheden min far, jeg har arvet det fra. Han gik også op i, hvad han selv kørte i, og det skulle være en ordentlig bil, en man kan stole på.

- Og sådan har jeg det også. Pyt med muskelbiler og fart, selvom jeg af en eller anden grund tit kommer til at køre 5-10 kilometer for stærkt på motorvejen, bare lige for at komme et par minutter hurtigere frem, og det er jo i grunden dybt åndssvagt.

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal have ny bil?

– Det er meget vigtigt for mig, at min bil er firehjulstrukket, og så skal der være plads til alle aspekter af mit liv i den. Både når det kommer at at fragte min familie rundt til vores ødegård i Sverige og vores sommerhus i Nordjylland, og når jeg skal køre ærindekørsel mellem fjernlager og restauranten eller en tur i skoven.

- Jeg går på jagt, og derfor skal jeg også have en bil, som har et godt træk. Og endelig skal den være behagelig at køre i.

- Er der et mærke, du sværger til?

– Jeg må jo indrømme, at jeg har en forkærlighed for Volvo, og det har min far også.

- Jeg er nærmest født i en Volvo, og vi kørte Europa og tyndt i mine forældres Volvo 245 stationcar, da jeg var dreng, og det har smittet af på mig som voksen, for jeg kunne ikke forestille mig at køre andet.

- Hvad kører du i nu?

– Jeg har haft en del Volvoer gennem tiden, men lige nu kører jeg i en Volvo XC90 med hele syv sæder, så der er plads til det hele, men samtidig fleksibel i forhold til mine behov.



- Hvad er dine overvejelser i forhold til at købe elbil?

– Jeg er meget positivt stemt over for det, og jeg har faktisk allerede fået trukket el i vores hus, så jeg kan få installeret en privat ladestander. Problemet er bare, at bilen, jeg vil have, ikke er på markedet endnu.

- Hvad holder dig tilbage?

– Volvo laver ikke en ordentlig elbil endnu, og så har jeg lidt betænkeligheder ved rækkevidden på batterierne. For eksempel når vi skal i sommerhuset eller ødegården, så er der omkring 500 kilometer hver vej, og der dur det ikke, at jeg løber tør for strøm et eller andet sted langt fra alt uden at kunne lade.

- Jeg er også tit på jagt i Tyskland og Sverige. Så jeg ser lige tiden an.

- Har du en drømmebil?

– Det sjove er, at jeg ikke har nogle uudlevede drømme, når det kommer til biler. Jo, så skulle det lige være den bil jeg har nu, bare i el.

- Det ville være hamrende upraktisk, hvis jeg skulle køre rundt i en sportsvogn, så hvis jeg nogensinde får den trang, så lejer jeg en på ugebasis, og får udlevet den side. Men jeg tvivler på, jeg lige pludselig får behov for det.

- Hvad har du altid med?

– En flaske champagne og to glas. Og af en grund, jeg end ikke selv kender, for jeg har aldrig brugt den, så en paraply i bagagerummet.



