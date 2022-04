- Hvornår begyndte du at interessere dig for biler?

- Som mange andre begyndte min interesse for biler i barndommen. Og det er jo lidt paradoksalt, for i den alder er man mange år fra selv at komme i nærheden af en bil. Men jeg husker, at jeg fandt dem meget fascinerende.

- Og jeg var også tit ude at kigge på biler, og når jeg så en fed bil, gik jeg og grublede over, hvem der mon ejede den, og hvor hurtigt den mon kunne køre.

- Var der en bil, du var særlig vild med?

- Da jeg var barn, havde jeg en forkærlighed for Ford Taunus. Det er ikke en særlig flamboyant bil, men den var pæn og ordentlig, og det tiltalte seksårige mig.

Arkivfoto: Shutterstock

- Og så kan jeg huske, da jeg første gang så en Porsche på gaden. Det var virkelig stort, og den var virkelig flot. Dengang var det et sjældent syn. I dag findes der 7000 af dem herhjemme.

- Samlede du så på nummerplader?

- Nej, ikke lige nummerplader, men jeg spillede bilkort, og jeg tegnede hele tiden biler. Især i skolen, når undervisningen blev for kedelig, så sad jeg og tegnede biler, selv om jeg jo egentligt skulle lytte efter.

- Hvad kørte dine forældre?

- De havde en Saab 95, og der var ingen sideruder bagi. Det står stadig som et af de mest trygge barndomsminder at falde i søvn på en køretur, og at min far så bar mig ind i huset, når vi kom hjem. Nogle gange lod jeg også bare som om.

- Hvad var din første bil?

- Jeg var så heldig, at jeg fik min mors gamle 2CV, da jeg var 18 år og lige havde fået kørekort. Jeg elskede den frihed, den gav mig, men fordi jeg windsurfede meget, skiftede jeg den ud med et folkevognsrugbrød.

- Det var en orange sag, men den åd min sparsomme studenterøkonomi i småreparationer og benzin. Også fordi den havde stået ubrugt i garagen for længe.

- Til gengæld var det den ultimative billet til frihed, som for mig var at komme ud og windsurfe. Det blev også min sidste forhutlede ungdomsbil.

- Hvilken bil skiftede du så til?

- I mellemtiden var jeg begyndt at tjene en anstændig løn og kunne derfor pludselig stille flere krav til min bil. Så på et tidspunkt købte jeg først en Fiat-sportsvogn. Og siden skiftede jeg den ud med Alfa Romeo. Den var jeg meget glad for.

- Hvad kører du i nu?

- Lige nu har jeg kun en gammel BMW fra 1992. Før coronakrisen havde jeg tre biler, men fordi jeg lever af at holde foredrag, blev jeg nødt til at sælge to. Jeg havde en Alfa Romeo fra 1973 og en Porsche 911 af nyere model.

- Jeg må indrømme, at jeg savner min Porsche, men det var ikke så fornuftigt med tre biler, mens min virksomhed stod stille.

En Alfa Romeo model 1973. Arkivfoto: Shutterstock

- Hvad lægger du vægt på, når du vælger bil?

- Helt klart designet. Og så må den selvfølgelig også gerne køre godt. Jeg vælger altid med hjertet og øjnene. Det er aldrig bare et transportmiddel for mig.

- Når du nu tester alle de nyeste biler på markedet, hvordan kan det så være, at du privat foretrækker gamle biler?

- De gamle biler har bare mere sjæl og charme. De er tit smukkere æstetisk, og designet betyder meget for mig. Nye biler taber desuden værdi, lige så snart man begynder at køre i dem.

- Så de sidste mange biler, jeg har haft, har jeg vidst, at jeg enten ville kunne få det samme eller mere for, hvis jeg skulle sælge dem igen. Og det var også tilfældet med de sidste to biler, jeg solgte.

- Samtidig har jeg også valgt bil efter den kalkule, at jeg får større glæde ved at køre i en bil, som, jeg synes, er flot.

