Kan give dyrere brugte elbiler

Når det regner på præsten, drypper det på degnen. Sådan har det været på markedet for importerede brugte elbiler på det seneste.

I Tyskland har der nemlig været et større kontant tilskud på køb af nye elbiler, som har betydet, at der er blevet importeret tusindvis af brugte elbiler fra vores naboer i syd til det danske marked, fordi det kontante tilskud har gjort priserne på elbilerne særdeles attraktive på det tyske marked.

Men sådan bliver det ikke ved med at være.

Tyskland sænker nemlig tilskuddet til elbiler og fjerner det helt fra plug-in hybrider fra nytår, og det vil betyde, at brugte elbiler i Danmark kan blive væsentligt dyrere.

Det oplyser Bilbasen i en pressemeddelelse.

Arkivfoto: Getty Images

Hidtil har man i Tyskland fået et kontant tilskud, det såkaldte BAFA-tilskud, når man har købt ny elbil. Beløbet har været på op til 9300 euro, svarende til 69.500 kr., mens tilskuddet for plug-in hybriderne har været op til 6.750 euro eller godt 50.000 kroner.

I slutningen af juli vedtog den tyske regering imidlertid en ændring af BAFA-tilskuddet i kølvandet på en debat om, hvorvidt bilerne reelt bliver i Tyskland efter tilskuddet er udbetalt eller om de eksporteres.

Efter nytår er der ikke længere tilskud på køb af nye plug-in hybrider, mens tilskuddet på elbiler sænkes til 6750 euro.

Stigende priser

Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, peger på, at ændringen af BAFA-ordningen vil resultere i stigende priser på det danske marked for brugte elbiler.

Den tyske BAFA-ordning har i den grad hjulpet den danske omstilling til lavemmissionsbiler på vej, siger Jan Lang. PR-foto

BAFA-ordningen har nemlig medført haft den effekt, at vi i Danmark i massiv grad har importeret elbiler fra det tyske marked, fordi bilerne, efter de har fået udbetalt tilskuddet, er solgt til danske forhandlere.

Sidste år blev der importeret over 20.000 lavemissionsbiler til Danmark hvoraf langt hovedparten stammer fra Tyskland.

- Omstilling til kørsel i lavemissionsbiler i Danmark har virkelig fået nytte af den tyske BAFA-ordning og den efterfølgende import af nærmest nye elbiler og plug-in hybrider.

- Derfor vil priserne på brugte, nyere lavemissionsbiler stige efter nytår som en direkte konsekvens af ændringerne.

- Det er dog vigtigt at understrege, at Tyskland fastholder betragtelige tilskud på op til 50.000 kroner på elbilerne, og derved vil der fortsat være et incitament til at tage bilerne til Danmark, siger Jan Lang.

BAFA-tilskudsordningen i Tyskland

Tesla Model 3 er en af de bilmodeller, der er blevet importeret mange af til Danmark som følge af BAFA-ordningen. Arkivfoto: Lars Krogsgaard

Private købere af lavemissionsbiler i Tyskland skal beholde bilen mindst seks måneder for at få tilskuddet udbetalt.

Tilskuddene udbetales til såvel plug-in hybrider, brint- og elbiler

Tilskuddene er gradueret efter bilernes pris, de billigste biler får det højeste tilskud

Indtil videre er der ansøgt om tilskud til 1,3 million biler (opgjort 28. juli)

BAFA-ordningen blev oprettet i 2016, men tilskuddene til elbiler og plug-in hybrider tog for alvor fart i 2019

Der findes ordninger som BAFA-tilskuddet i 16 andre europæiske lande, herunder Sverige, Frankrig og Spanien

Har bidraget til grøn omstilling

Arkivfoto: Getty Images

Den tyske BAFA-ordning har i høj grad været en bidragende faktor til den grønne omstilling af den danske bilpark.

Tager man eksempelvis salget af Tesla Model 3, viser tal for brugtbilmarkedet, hvor meget ordningen har betydet.

I årets første syv måneder er der importeret over 3700 brugte Tesla Model 3 til Danmark, mens der er solgt lige over 350 fra ny. Salget af brugte Tesla Model 3 er altså ti gange større end nybilsalget af modellen.

- Der er ingen tvivl om, at forhandlerne får travlt med at finde så mange relevante elbiler, inden BAFA-ordningen ændres, men der er lignende tilskudsordninger i en lang række lande, og forhandlerne er allerede begyndt at importere biler fra lande som Sverige, Frankrig og Italien, siger Jan Lang.

Den tyske stat vil endegyldigt lukke for tilskud ved udgangen af 2024. I de kommende to år er afsat 3,4 milliarder euro, svarende til 25 milliarder kroner, til BAFA-ordningen.



