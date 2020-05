Klare aftaler hos forhandleren er vigtigere end nogensinde

Hvis en sag mellem bilejer og værkstedet eller bilsælger går i hårdknude, skyldes det i langt de fleste tilfælde, at der ikke har været en klar aftale fra starten.

Det mønster går til stadighed igen hos Ankenævn for biler, der i fjor kunne notere en stigning fra 599 sager i 2018 til 681 af slagsen.

Her dominerer klassiske problemer som uenighed om garanti og reklamation, mangler på biler og fejl i annoncetekster, men også nye grupper som mislyde i gearkasser, stort olieforbrug og strid mellem bilkøbere og forhandlere om gevinsten, hvis registreringsafgiften sættes ned. Fire ud af ti sager handler om køb af bil, mens resten er reparationer.

Når sagen kommer så vidt, at ankenævnet skal ind over, skyldes det ofte, at bilejer og virksomheden ikke har afstemt deres forventninger. Det er nemlig den bedste måde at forebygge stridigheder på.

- En bil er en stor investering og et komplekst produkt. Nogle gange har bilkøberen måske urealistiske forventninger til, hvad man kan få for pengene, mens sælgeren ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i køberens behov. Det handler om at være åben og få afstemt forventningerne, siger Nikolaj Andreasen, der er sekretariatschef i Ankenævn for biler.

Markedet er fyldt med ny teknologi som bl.a. skilteaflæsere, og deres præcision har givet anledning til sager hos Ankenævn for biler. Foto: Jens Overgaard

Afklaring har gennem flere år været mantraet for ankenævnet. Imidlertid gør ny teknologi og den hastighed, som den indføres med, det sværere for både bilist og forhandler at finde hinanden tidligt i processen.

Lennart Fogh, som er afdelingschef i FDM’s juridiske rådgivning, peger på, at klare aftaler derfor er vigtigere end nogensinde.

Han ser de første spæde tegn på områder, som kan give mange tvister i fremtiden. Det kan f.eks. være elbiler, hvor der har været sager med skuffede forventninger til rækkevidden. Mens præcision af elektroniske skilteaflæsere og nøjagtighed på navigationsanlæg har været andre nye områder.

- Tidligere kunne man diskutere, om købet skulle være en benzin- eller dieselbil. Nu er der et hav af muligheder. Det gør det sværere for kunderne at få et overblik. Det samme gælder for sælgerne, der skal have et overblik på produkter, som udvikler sig med stor hastighed, og som opdateres med lynets hast, siger Lennart Fogh.

- Det er en mere kompliceret verden for både købere og sælgere. Folk ved ikke altid, hvad de har behov for. Derfor bliver det mere vigtigt end nogensinde, at der er en dialog, hvor man får afdækket folks behov. På den måde får man forebygget misforståelser, siger han.

Nye teknologier gør det mere vanskeligt at finde fodslag for køber og sælger. Den bedste forberedelse til at undgå uenighed er altid at afstemme forventningerne, siger Lennart Fogh fra FDM. Foto: FDM

Selv om der endnu har været forholdsvis få sager med elbiler og plug-in hybrider, forudser Lennart Fogh, at det kan blive et varmt emne fremover. Især fordi FDM’s rådgivere får mange henvendelser på det område.

- Vi får rigtig mange forespørgsler up front, og vores teknikere bruger meget tid på at rådgive om det, man kan kalde ’grønne biler’. Der er mange nye, spændende teknologier. Det drejer sig for mange interesserede købere både om miljø og at signalere, at man er oppe på beatet, og her handler det i høj grad om at afstemme forventningerne, siger han.

Den store stigning i antallet af sager fra 2018 til 2019 skyldes ifølge såvel Nikolaj Andreasen fra ankenævnet og Lennart Fogh fra FDM dog ikke, at der er flere sager med kompleks teknologi, men derimod, at der har været en stor aktivitet i 2019 med et stort salg af nye og brugte biler, samt at flere bilejere er blevet opmærksomme på ankenævnet.

Behandlingstiden for klagerne var i fjor 4,6 mdr. i gennemsnit mod 4,4 mdr. året før, hvilket Nikolaj Andreasen betegner som ’fornuftig’.

Garanti eller reklamationsret?

Klassiske problemstillinger som uenighed om garanti og reklamation fylder stadig mest hos Ankenævn for biler, hvor handler udgør fire ud af ti sager og reparationer resten. Foto: FDM

Der er stor forskel på, om en bil er omfattet af reklamationsret eller garanti. Mange har imidlertid svært ved at hitte rede i begreberne, som år efter år fylder meget i stakken over sager hos Ankenævn for biler.

Ifølge købeloven har man som forbruger en to-årig reklamationsret for mangler, som var til stede eller under udvikling ved levering. En garanti er noget ekstra, som forhandleren, importøren eller producenten kan vælge at yde, og som skal stille forbrugeren bedre end lovgivningen.

Alle bilkøb ved en forhandler er omfattet af købeloven, så der er to års reklamationsret. Inden for det første halve år formodes det, at evt. fejl var til stede ved leveringen. Senere skal køberen påvise dette.

Mange klager handler om forhandleres afvisning af at afhjælpe fejl på købte biler. Er der tale om en nyere og dyrere bil, kan man som forbruger stille større krav end ved en meget gammel og billig bil med mange kørte km.

Her vil en række fejl ikke nødvendigvis udgøre mangler i købelovens forstand, men forventeligt slid.

- Hvis man har købt en gammel og billig bil, så udgør en fejl ikke nødvendigvis en mangel i købelovens forstand. Men bilen afviger måske fra det, man forventede. Her er det også vigtigt, at man som køber gør sig klart, hvad det er for et produkt, man køber.

- Hvis man f.eks. vil bruge en bil til 15.000 kr. som pendlerbil, skal man muligvis være mere realistisk. Men man skal som sælger heller ikke love mere, end man kan holde, siger Nikolaj Andreasen fra Ankenævn for biler.

Ankenævn for biler Nævnet behandler klager for køb af nye og brugte biler på over 10.000 kr. og reparationer på mere end 1500 kr. Det koster 400 kr. at klage.

Ankenævn for biler modtog i fjor 681 klager. Bilkøb udgjorde fire ud af ti sager – reparationer resten. En tredjedel blev afgjort, før nævnet behandlede sagen. I resten fik bilejeren medhold i 40 procent.

Der er medhold til bilejeren i flest sager om køb, da de er mindre komplekse.

Behandlingstiden for en klage var i 2019 på 4,6 mdr. i gennemsnit mod 4,4 mdr. i 2018. Nævnet har et elektronisk udhængsskab til virksomheder, der ikke retter sig efter afgørelserne. Her var ved nytår 51 navne.

Den danske bilbranche og FDM står bag nævnet, som har et juridisk formandskab med en dommer i spidsen. Vis mere Luk

