Klassikerne: Bugatti Veyron vs McLaren F1

McLaren F1 og Bugatti Veyron satte i hver sin tidsperiode nye standarder for, hvad gadebiler kunne, og de var begge med til at slå afsindige rekorder

Da McLaren lancerede F1’eren i 1992 var den V12-motoriserede bil med plads til tre personer ulig noget andet, som verden endnu havde set.

BMW V12-motoren var placeret umiddelbart bag bilens tre sæder, og til at tøjle de over 600 hk kom F1 med en seks-trins manuel gearkasse.

Da F1 samtidig kun vejede lige over 1100 kg, var der lagt i kakkelovnen til ekstreme præstationer.

Den Gordon Murray-udviklede hyperbil slog da også senere rekorden som den hurtigste serieproducerede bil, da modellen med Andy Wallace bag rattet kørte 386,7 km/t på Volkswagens testbane i Ehra-Lessien.

Ingen anden gadebil havde nogensinde kørt så hurtigt, og faktisk stod McLaren F1’erens rekord helt frem til 2005, da en Bugatti Veyron EB 16.4 formåede at køre 408 km/t, hvilket var nok til, at Veyron kunne overtage den særlige titel som værende verdens hurtigste bil.

PR-foto

Hvor McLaren F1 var skelsættende i 1990’erne, var Veyron op gennem 2000’erne med til at flytte grænserne for, hvad man kunne få en bil godkendt til offentlige veje til at præstere.

Volkswagen-ejede Bugatti præsenterede forskellige konceptbiler i slutningen af 1990’erne og starten af 2000’erne, og fælles for dem var, at de var udstyret med enorme motorer.

Bugatti Veyron var med til at flytte grænserne for, hvad man kunne få en bil til at præstere på offentlig vej. PR-foto

Da Volkswagen i 2001 endeligt besluttede sig for at sætte Veyron i produktion, endte der efter en periode med flere forsinkelser med at gå fire år, før produktionen af bilen gik i gang i september 2005.

Men så fik resten af bilverdenen også noget at tænke på. Veyron EB 16.4 kom med en 8,0-liters 16-cylindret motor, som ydede 1001 hk og 1250 Nm.

Det var nok til at sende hyperbilen fra 0-100 km/t på 2,5 sekunder og hele vejen til topfarten på 408 km/t.

PR-foto

Går du med en stille drøm om at køre i en solid SUV om vinteren og en rap lille sportsvogn om sommeren, kan det være denne artikel om sæsonleasing lige er noget for dig.

--------- SPLIT ELEMENT ---------