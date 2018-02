Køb brugt dieselbil med sund fornuft

Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Du skal helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm, for at det er en god idé

Kan det betale sig at købe en brugt bil med dieselmotor i en tid, hvor der er skabt usikkerhed om fremtiden for dieselteknologien?

Ja, men gør forarbejdet, lyder rådet fra flere eksperter.

Mens bilisternes interesseorganisation FDM kun vil anbefale at købe en brugt bil med Euro 6-motor, som kom på markedet i 2014, mener bilwebsitet Bilbasen, at en Euro 5-motor, der kom i 2010, også vil kunne være et godt køb. Det skyldes, at det typisk er biler med lave priser, som på grund af deres alder vil være på vejene i færre år frem.

Man kan dog risikere, at bilerne inden for få år vil blive forment adgang til storbyer. Mens Jan Lang fra Bilbasen mener, at man skal køre mindst 25.000 kilometer om året, før det kan betale sig at køre diesel, vil Torben Lund Kudsk fra FDM ikke sætte en grænse ved et specifikt kilometertal. Ifølge ham er det meget individuelt og handler mere om kørestil.

- Men vi vil bede folk om at overveje deres kørselsmønster, siger han.

Peugeot 208 med Blue HDI fra 2015 og frem er et bud på et godt brugtkøb med Euro 6-dieselmotor. Der er mange på markedet, og de er billige i drift. Foto: Peugeot

Enkle grundregler

Torben Lund Kudsk peger på, at det skal være mindst 30 kilometer eller 30 minutter ad gangen, hver dag, så bilen når at blive ordentlig driftsvarm. Når bilen er det, fungerer alle de systemer, der renser udstødningsrøgen optimalt, og motoren slides mindst muligt.

En række grundregler er dog vigtige at have med i baghovedet, når man køber brugt dieselbil, påpeger Jan Lang: hold øje med, om alle servicer er overholdt, og om bilen har været udsat for mange koldstarter og korte ture. Det kan både sode, tilstoppe eller ødelægge komponenterne i dieselmotoren og udstødningssystemet.

Dieselmotorer kan blive dyre i reparationer, når de har kørt mange kilometer. Men ikke nødvendigvis. Gå efter biler med maksimalt 150.000 kilometer på tælleren.

- Det er ikke evighedsmaskiner. Men hvis bilen har kørt 150.000 kilometer og står fornuftigt, kan der være rigtig mange kilometer i den, hvis man holder den ordentlig, siger Jan Lang, der ikke vil afvise, at man kan få 300.000 kilometer ud af en dieselbil. Men det er meget individuelt fra bil til bil.

Kia Ceed er en solid brugtvogn. Gå efter 1,6 CRDi med 110 eller 136 hk fra modelåret 2016 og frem, hvor dieselmotorerne blev opgraderede. Foto: Christian Schacht

Ingen betænkeligheder

VW-koncernen har haft en lang række modeller med Euro 5-motor, der var omfattet af dieselgateskandalen fra 2015 og ikke levede op til emissionskravene.

Herhjemme er det 82.000 biler, som skal opdateres for at leve op til kravene. Langtidsvirkningerne af denne opdatering, der blandt andet betyder øget dysetryk, kendes ikke, og derfor følger FDM sagen tæt.

Jan Lang ser dog ikke umiddelbart nogen problemer ved at købe de opdaterede biler.

- Hvis opdateringerne holder, ser jeg ikke nogen udfordringer i det. I Danmark har dieselgate ikke haft indvirkning på salget. Sagen har ikke haft de store økonomiske konsekvenser for danskerne, og derfor spiller det heller ikke ind på salget, siger Jan Lang.

Samtidig er der tale om et stærkt brand med produkter, som kunderne vil have.

* * *

Gode brugtkøb på diesel

Både med 115 og 140 hk er Ford Focus fra 2015 en af de mest underholdende biler i sin klasse. Foto: Ford

Den franske PSA-koncern, der blandt andet producerer Citroën og Peugeot, dominerer i øjeblikket udbuddet af biler med de moderne Euro 6-dieselmotorer.

De hedder Blue HDI, når de lever op til de allernyeste krav. Der er dog også alternativer, og bilwebsitet Bilbasen giver her en række bud på gode køb.

Peugeot 208, der kom på markedet 2013, er et godt valg. Udbuddet med 1,6 Blue HDI-motor på 100 hk er stort, de kører langt på literen, er billige i drift, har en lav afskrivning og så er der ofte gode udstyrspakker med.

Importøren har dog med jævne mellemrum kampagnetilbud på helt nye biler, så hold øje med de løbende kampagner.

Citroën C3 i den forrige generation, som blev produceret frem til 2016 og havde samme motor som Peugeot 208 i 2014-15, er også et godt bud.

Bilen byder på fin teknik, men afskrivningen er højere end på Peugeoten. Det er en ulempe, hvis du skal sælge, men en fordel ved køb. Hold øje med nyvognstilbud og tilbud på leasing.

Renault Captur 1,5 dCi på 90 hk kom på markedet i 2013-14, og den er både trendy og charmerende. Bilen er motormæssigt bedst med diesel, og selvom 1,5’eren ikke er kongen af motivation, er den solid og holdbar. Der skal heller ikke tilsættes Adblue, som det er tilfældet i PSA-motorerne.

Opel Astra fra 2015 og frem med 1,6 CDI med 95 hk, 110 hk eller 136 hk er en fin mellemklassebil med en god udstyrspakke. Især på infotainmentfronten, hvor der oftest er Apple Carplay med.

Kia Ceed 1,6 CRDi med 110 eller 136 hk fra modelåret 2016 og frem, hvor dieselmotorerne blev opgraderede, er en solid bil med en lav lav afskrivning, der ligger i samme leje som Skoda.

Ford Focus 1,5 TDCI med 115 eller 140 hk fra 2015 og frem. Focus er stadig den mest underholdende i sin klasse. Ford benytter NOx-fælder frem for Adblue, hvilket regnes for knap så effektivt, men har lavere omkostninger.