Køb fremtidens veteranbil nu

Lad os bare få det på plads med det samme: Det er umuligt at opsætte en skudsikker formel for, hvilke biler der i fremtiden får klassikerstatus.

Med andre ord kan der ikke gives nogen garanti for, hvad der bliver en kommende klassiker - i hvert fald ikke, hvis det er et krav, at bilen skal stige i værdi.

- Tætte forbindelse til motorsport, kendisser og lignende kan være med til at drive en positiv prisudvikling, siger Frederik T. Frey, redaktionschef på Bilmagasinet og redaktør på Retro-Revyen.

Som eksempel nævner han, at de fleste nok kan huske, hvilket bilmærke James Bond har en forkærlighed for. Ja, Aston Martin DB5.

- Blandt de mere jævne og billigere ’hverdagsklassikere’ er det mere uigennemsigtigt.

- Nogle biler bliver eftertragtet, fordi de er sjældne, mens andre bliver populære, på trods af et stort produktionstal, fordi de vækker følelser, og fordi generationer af mennesker kan have minder forbundet med dem som en del af samtidskulturen, opridser Frederik T. Frey.

- Specialvarianter og specialudgaver er ofte eftertragtede på klassikermarkedet - helt i tråd med deres status, da de var nye, tilføjer han.

Frederik T. Frey er redaktionschef på Bilmagasinet. Foto: Thomas Dahl

Mange gode bud

Ofte kan man lære af historiebøgerne, lyder det fra bilredaktøren. Flere tidlige generationer af Fords Escort-modeller fra 1960’erne og 1970’erne er prismæssigt steget gennem de seneste 10-15 år.

- Meget tyder på, at turen så småt er kommet til de senere Escort-generationer, der kom på gaden i 1980’erne og 1990’erne, forklarer Frederik T. Frey.

Ford Escort XR3. Arkivfoto: Jens Dresling

Efter Opels opslugning i giga-bilkoncernen Stellantis er der ifølge redaktøren kommet øget interesse omkring tidligere modeller, hvor Opel var mere selvstændig og producerede modeller som Manta, Rekord og Calibra.

Opel Manta. Arkivfoto: Jyllands Posten

- Flere sporty varianter af ellers ’fornuftige’ biler, man kan se i gadebilledet, fra eksempelvis BMW og Mercedes, har en tendens til at blive værdifulde, som de ældes, siger han og uddyber:

- Unikke og anderledes biler - det kan dreje sig om design såvel som mekanik - har ligeledes gode chancer for at stige i værdi hos feinschmeckere og connaisseurs, siger Frederik T. Frey og nævner, at udvalgte modeller fra mærker som franske Citroën samt italienske biler fra Lancia, Alfa Romeo og Fiat er gode bud i denne kategori.

Alfa Romeo GT fra 1973. Arkivfoto: Shutterstock

Interesse for japanske biler

Ifølge den mangeårige bilentusiast Michael Degn, der står bag Klassikermarkedet.dk, som er Danmarks største handelsplads for klassiske og veteranbiler, er det værd at fremhæve et par af de japanske klassikere og youngtimere: Datsun 240 Z, Toyota MR2.

- De er lidt oversete, og her kunne der godt være et potentiale, siger han

Toyota MR2 er overset og har potentiale, mener Michael Degn. Arkivfoto: Thomas Borberg

Nogle andre modeller med klassikerpotentiale kunne ifølge Michael Degn være Mercedes R107 og Corvette C3.

- Deres forgængere er steget meget i pris over de senere år og koster i dag det dobbelte eller mere i forhold til deres efterfølger. Her kunne der godt være lidt potentiale, lyder det fra Michael Degn.

Michael Degn står bag Klassikermarkedet.dk. PR-foto: Klassikermarkedet.dk

Freddy Petersen er formand for Tange Sø Veteranklub, og han fortæller, at der lige nu særligt er fokus på de baghjulstrukne Opel Kadett, Ascona og Manta samt Ford Escort og den forhjulstrukne Golf GTI.

Golf GTI fra Volkswagen. Foto: Jyllands Posten

- Alle fra 1970’erne begyndelsen eller af 1980’erne. Derudover er der også kommet interesse på japanerne, specielt Toyota Corolla og enkelte Datsun-modeller samt Subaru, siger Freddy Petersen.

Både Michael Degn og Freddy Petersen nævner Datsun, her en 240Z, som et mærke, man bør holde øje med. Arkivfoto: Kim Agersten

De lidt dyrere modeller fra premiummærker som BMW, Mercedes-Benz, Audi kan stadig købes til fornuftige penge, ligesom de sidste ‘rigtige’ Citroëner - CX, BX og GS - ifølge veteranformanden hænger rigtig godt på i øjeblikket.

- De øvrige franske er for kedelige, mener han

Freddy Petersen fortæller, at varebiler er på vej mod kultstatus, så det er nu, man skal købe. Privatfoto

Ifølge Freddy Petersen er varevogne også ved at blive kult, da de fleste jo er ‘kørt ihjel’, hvorfor de få, der er tilbage, er sjældne.

- Det er absolut nu, man skal købe, understreger han.

Toppen er ifølge Freddy Petersen VW type 1 bus, men her er prisen stukket af, ligesom Type 2 også er vildt dyr.

Prisen på en Type 1 bus fra Volkswagen er stukket helt af. Arkivfoto: Ian Usher/Unsplash

- Type 3, det sidste rigtige rugbrød, kan endnu findes, men det er sent, siger han og nævner til sidst, at de ældste Toyota HiAce og HiLux ligeledes ser lovende ud i øjeblikket.

Hvad er en youngtimer?

Lancia Lybra. Arkivfoto: Carl J. Buus

Michael Degn, Klassikermarkedet:

- Youngtimere er biler, som måske er for nye til at være veteranbiler, men som alligevel har klassikerpotentiale.

- På mange måder har de førhen måske ikke været så velanset på veteranbilstræf, men det har ændret sig over tid. Klassikerbegrebet dækker i dag over både youngtimere og veteranbiler.

Frederik T. Frey, redaktionschef på Bilmagasinet:

- Begrebet youngtimer er ikke mejslet i sten. Oftest henviser det til biler, som er yngre end veteraner. Det er muligt at registrere en bil til veterankørsel, hvis der er gået mindst 30 år siden, den blev registreret første gang.

- Youngtimere er yngre og betragtes på nuværende tidspunkt som biler fra 1990’erne og nullerne. Udvalgte forsikringsselskaber tilbyder særlige og fordelagtige aftaler for youngtimere, men ellers er der ingen afgifts- og synsmæssige fordele, som tilfældet er med veteranbiler.

Freddy Petersen, Tange Sø Veteranklub:

- Youngtimer er et begreb, der er opstået for år tilbage, for at skelne mellem de egentlige veteraner, altså førkrigsbilerne, og så alle dem, vi kan huske fra vores barndom.

- Der vil jo være en rullende udskiftning. 1960’er-bilerne, som var youngtimere for få år siden, er nu veteraner, og 1970’erne nærmer sig. Nu er youngtimerne 1990’ere. Spændende at se, om der om få år er en Tesla på veterantræffene.



