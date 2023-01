Købte bil af russisk rigmand

'Robinson'-vært Jakob Kjeldbjerg ved ikke en dyt om biler, andet end at hans egen er så enestående, at der tit sidder købstilbud under vinduesviskeren. Derfor har han også kørt i samme - storforbrugende - bil de sidste 11 år

- Interesserer du dig for biler?

- Overhovedet ikke, og når mine bilinteresserede venner går i gang med at snakke om biler, kunne de lige så godt snakke kinesisk.

- Det bliver hurtigt meget internt, især hvis man som mig bare står og nikker uden at fatte en brik og håber, at samtaleemnet snart falder på noget andet.

- Hvad kører du i?

- Ja, det er så der, det stikker lidt af. Folk bliver altid overrasket over, hvad jeg kører i, når de ved, at jeg ikke interesserer mig for biler. Jeg kører nemlig i en Porsche Gemballa Cayenne fra 2004.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Hvor har du den fra?

- Det er en lidt sjov historie, for jeg købte den i 2011 af en russisk rigmand, som en bekendt af mig havde kontakt til.

- Han havde en 10-12 biler, og havde fået besked af konen om at rydde op i dem, og derfor solgte han den her fra.

Annonce:

- Selvom den er fra 2004, havde den kun kørt 1000 kilometer i alt, siden den kom ud fra fabrikken, så rigmanden havde tydeligvis for mange biler.

- Hvorfor er det en god bil i dine øjne?

- Jeg bor jo i Sydfrankrig til daglig, og jeg har brug for en bil, der er tung og har noget at stå imod med, så det ikke er mig, der triller ud over bjergsiden, hvis jeg møder en modkørende.

- Franskmændene har et ry for at køre aggressivt, og jeg taler af erfaring, når jeg siger, at de kører endnu værre end det.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Jakob Kjeldbjerg . PR-foto

- Så du har simpelthen haft samme bil de sidste snart 12 år?

- Det har jeg. Den kører som en drøm, når den virker, vel at mærke. Det har også været et dyrt bekendtskab i det lange løb, for den er på værksted hele tiden.

- Lige nu er den faktisk hos mekanikeren, fordi der gik en pære i baglygten, og i sidste måned var der også noget galt.

- Det lyder dyrt i længden?

Annonce:

- Det er heller ikke rationelt. Normalt tænkende mennesker ville jo pensionere sådan en bil, men der bliver jeg dumstædig, for jeg har slet ikke lyst til at tænke på, når den ikke kan mere.

- Omvendt så bruger jeg den så lidt, for jeg kan jo af gode grunde ikke pendle på arbejde i den, at jeg godt kan retfærdiggøre det overfor mig selv, at den er dyr i drift - og benzin.

- Den er bestemt heller ikke klimavenlig at køre rundt i, og mine døtre er også efter mig på den front.

- Men den er fed og får stadig opmærksomhed, og imellem sidder der visitkort og købstilbud under vinduesviskeren. Så den har sin berettigelse i min verden.

- Hvor langt kører du om året?

- Det er ikke meget. Den har i alt kørt 110.000 kilometer i sin levetid, og det er med de 1000 kilometer indregnet, som den russiske rigmand kørte i den.

- Kan du lide at køre bil?

- Det kan jeg, og vi kører tit en tur til Italien. Det ligger kun 45 minutter i bil fra, hvor vi bor. Det er faktisk primært dét, jeg bruger bilen til.

Annonce:

- 9 ud af 10 gange går turen til Italien, for i det daglige tager jeg helst cyklen - også selvom det er med livet som indsats på de franske veje.

- På hvilken måde adskiller de danske bilister sig fra de franske?

- I Danmark holder mange på sin ret i forhold til færdselsreglerne, og laver man en fejl, så får man lov at ligne en idiot. I Frankrig derimod skal de nok også fortælle dig, at du er en idiot med fagter og hornet i bund.

- Hvordan vil du beskrive dig selv som bilist?

- Nu har jeg boet i Frankrig de sidste 16 år, så jeg kan ikke se mig fri for at være blevet præget af mine franske medtrafikanter.

- Men til mit forsvar vil jeg lige indskyde, at jeg altid tjekker nummerpladen, og er den fransk, så kender de betingelserne, og er det en vildfaren turist fra et andet EU-land, så tager jeg hensyn og giver plads.



Her er tre steder, du kan spare på værkstedsregningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------