Kør forsigtigt: Nu starter MC-sæsonen

Kørte galt på motorvejen: Interessen for at køre motorcykel er støt stigende, man pas på. Det kan hurtigt ende galt. Bare spørg Jan Kattrup, der brækkede seks ribben og et skulderblad i en motorvejsulykke

Det flotte og solrige forårsvejr vil ingen ende tage, og derfor er det igen tid til at dele landevejene med skinnende og brummende kværne.

Med det varmere vejr begynder nemlig motorcykelsæsonen. De store metalheste bliver hevet ud af garagerne, og noget tyder på, at der skal gøres plads til flere bikere end normalt.

Forsikringsselskaberne melder om en stigende interesse for motorcykler. Under coronanedlukningerne har mange kastet opsparingen efter motorcykler og forsikringer, lyder meldingen fra tre af Danmarks største forsikringsselskaber, Tryg, Codan og If.

- Der er ingen tvivl om, at mere hjemmetid og færre udgifter til ferierejser for mange har udløst en lyst til at udleve MC-drømme. Vores bestanddel af MC-kunder er steget med cirka 31 procent, siger Kasper Erbo Mortensen, der er head of motor ved If.

Samme tendens gør sig gældende hos Tryg, der solgte over tre gange så mange motorcykelforsikringer i 2020 som i 2019. Codan melder om en stigning på 20 procent.

Brækkede knogler

Det er dog ikke ufarligt at køre motorcykel, og risikoen for at komme til skade på motorcykel er mange gange større end i bil.

Det kan motorcykelejer Jan Klattrup skive under på. Sidste år gik det nemlig lidt for stærkt for ham på motorvejen.

Hans motorcykel endte så langt ude i rabatten, at han mistede føret.

Det næste, han husker, er, at han ligger på jorden og ser sin smadrede motorcykel længere fremme. Et øjeblik er han lettet over, at han er sluppet så billigt.

Men ikke længe efter får han stærke smerter. Ambulancen kører ham til traumeafdelingen, som fortæller, at han har seks brækkede ribben og et brækket skulderblad.

- Så blev der lagt drop i ryggen med automatisk bedøvelse. Jeg var indlagt i en uge og hjemsendt med morfin. Og så begyndte jeg at mærke noget i lungerne. Lægen fortæller, at det er sarkoidose, en sjælden sygdom i immunsystemet, som muligvis er accelereret af ulykken.

Privatfoto

Færrest dræbte

Oplevelsen har gjort, at han nu altid kører med airbagvest. Noget, som han i øvrigt anbefaler andre motorcyklister også at gøre.

Hellere bruge lidt penge på sikkerhed end efterfølgende at leve et halvt liv, mener han. Derudover råder han også til at tegne en forsikring. Forsikringen dækkede alle hans motorcykelskader.

Selvom Jan Klattrups historie er voldsom, er der heldigvis færre, som kommer galt afsted i trafikken. Især trafikuheld med det værste udfald, nemlig døden, faldt drastisk sidste år. 135 danskere mistede livet i et trafikuheld i 2021, hvilket er det laveste i 90 år.

Det viser nye tal for Vejdirektoratet, som FDM har svært ved at få armene ned over.

- Det er muligvis årets bedste nyhed, at 2021 ser ud til at blive året med færrest dræbte i trafikken i nyere tid, lyder det fra Dennis Lange, der er chefkonsulent i FDM.

Vejdirektoratet kan ikke oplyse, hvor mange motorcyklister udgjorde af de 135 omkomne i 2021. Det vil en rapport, der udkommer i maj, løfte sløret for.

Året før døde 163 personer i trafikuheld. Heraf var de otte procent motorcyklister.

