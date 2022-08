Kører VW Up - drømmer om en Bentley

- Interesserer du dig for biler?

- Det gør jeg. Jeg elsker fart og biler, men ikke så meget, at jeg også prioriterer det økonomisk i min hverdag.

- Der vil jeg hellere have en reel bil, der holder til at blive brugt, og derfor kører jeg også rundt i min lille Up på niende år. Den er småbulet og kongeblå, men den kan parkeres selv på de mindste pladser, og det er godt nok til mig. Jeg er heller ikke sart med den.

- Du kan godt lide fart?

- Det har jeg altid holdt af, og jeg red også galophest og Hubertusjagten som barn. Hver gang vi skal have et indslag om fart og hurtige biler på ‘Go’ Morgen Danmark,’ er jeg også altid den først til at melde mig.

- Så jeg har været en tur i Las Vegas for at dække et monstertruck-løb, hvor jeg fik lov at køre banen igennem, og det er heller ikke så længe siden, at der var Lamborghini-træf i København, hvor vi havde to af bilerne inde i programmet. Det var så fedt.

- Hvornår fik du bil?

- Det var faktisk først, da jeg var midt i 20’erne. Vi havde hverken råd eller behov for en bil før. Så jeg var ret gammel, før jeg fik bil. En Citroën CX, en lille pispotte, og vi havde den, til vi havde slidt den op.

- Så du kører i VW Up - er der plads til hele familien i den?

- Nej, på ingen måde og slet ikke, når der både skal børn og hund med. Så Uppen er også bare min bil. Så har vi en Audi A6 Allroad til, når hele familien skal på tur.

- Den er vidunderlig og stor, som at sætte sig ind i en muskel, og til sammenligning er Uppen som en Playmobil-bil. Den er også så lille, at den bliver væk fra mig i parkeringskælderen.

- Hvilken bil drømmer du så om?

- Jeg drømmer om en, der kan køre hurtigt, og så gør det heller ikke noget, at den er høj, så man ligesom sætter sig op i den. Der er en firehjulstrækker, der hedder en Bentley Bentayga, som bare er flot og oser af fart, men den slags biler i Danmark er alt for dyre.

- Nu møder du som vært på ’Go’ Morgen Danmark’ meget tidligt på arbejde - hvad giver den køretur dig?

- Der er noget helt magisk ved at køre ind gennem byen, mens alle andre sover. Jeg har det helt for mig selv, og især om sommeren, hvor solen allerede er på vej op, når jeg møder ind, er det virkelig en køretur, jeg holder af. Se byen vågne, og så er det altid til at få en parkeringsplads på den tid af døgnet.

- Hvad lytter du så til?

- Om morgenen kan jeg godt lide at lytte til ‘Mandat’ på Radio4. Det er et glimrende program at blive klædt på til dagen af.

- Nu hvor du godt kan lide fart - hvordan vil du så beskrive din kørestil?

- Jeg har meget stor respekt for fart, og det er også noget, jeg tænker på, når jeg kører. Så jeg kører faktisk rigtig pænt i trafikken. Vi skal nok alle sammen komme frem, så et lille bidrag til venlig bilisme giver jeg gerne, også selvom det betyder, at jeg selv kommer for sent.

- Hvornår fik du sidst lov til at trykke speederen i bund?

- Jeg har af flere omgange prøvet racerbaner i Sverige, blandt andet Falkenberg racerbane, og det var jo en kæmpe oplevelse for en fartnørd som mig.

- Det er så inspirerende at snakke om biler med mennesker, der brænder for deres sindssyge biler. Og så giver det jo også det ultimative rush at få lov at trykke speederen i bund et sted, som er beregnet til at køre stærkt.



