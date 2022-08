Ku-hva-for-noget: Kompensation til bilejere efter dårlig sag

For loyale kunder kunne det betale sig at have fulgt forskrifterne fra bilfabrikkerne. Den goodwill er også kendt som kulance - et begreb, vi ser nærmere på her

Det vækkede opsigt i bilbranchen, da FDM i juni skrev en artikel i foreningens eget medlemsblad med overskriften ‘Pas på med at købe disse biler brugt’.

Konkret drejede det sig om flere Peugeot-, Citroën- og Opel-modeller med 1.0- og især 1.2-liters benzinmotorer.

I artiklen blev det beskrevet, hvordan problemer med selv nyere udgaver af disse biler havde efterladt forbrugerne med store regninger for reparationer på helt op til 50.000 kroner, kort efter at bilens toårige garanti var udløbet.

Det er bilgiganten Stellantis, som producerer bilerne, der herhjemme importeres af K.W. Bruun. Der gik dog ikke længe, før bilimportøren meldte ud, at alle de kunder, der havde fået foretaget service efter fabrikkens forskrifter, nu var blevet hjulpet kulant.

- Med denne udvidede kulance mener jeg, at vi beviser, at vi til fulde tager hånd om vores kunder, lød det fra Phillip Damsgaard, teknik- og garantichef hos K.W. Bruun Import.

I den forbindelse kan det være relevant at opridse, hvad begrebet kulance betyder. Det ved jurist Naser Al-Zakta fra AutoBranchen Danmark.

Han forklarer, at kulance i den juridiske verden er et ord for de pengebeløb, der gives til forbrugere eller andre handelspartnere, som har fået et produkt af sælgeren eller importøren.

- Kulance er således en økonomisk håndsrækning fra den handelsdrivende til en forbruger. Nogle vil mene, at det er et plaster på såret for det dårlige produkt, kunden har fået købt, og hvoraf garantien og reklamationsretten er udløbet, skitserer Naser Al-Zakta.

Arkivfoto: Getty Images

Loyalitet betaler sig

Hvis en forhandler eller en importør tilbyder kulance, følger det typisk af kundens loyalitet. Kulance kan dog også tilbydes til kunder uden betingelser og krav, uddyber han.

- I autobranchen ses det typisk, at importører yder kulance til deres forbrugere, hvis en bestemt del på bilen viser sig at gå i stykker efter et par år, forklarer juristen og fremhæver sagen med kompensation til ejere af bestemte PSA-producerede biler for nogle år siden.

Angående den seneste sag med Stellantis og K.W. Bruun Import, som FDM bragte på banen, blev kulancen givet til forbrugere, der havde opfyldt nogle specifikke krav.

Her skulle bilerne maksimalt have kørt 150.000 kilometer, være under fem år gamle og have alle fulgt alle serviceforskrifter - altså overholdt alle serviceeftersyn.

- Mange forbrugere kunne sætte hak ved de tre krav, for det er forbrugerne gode til med nyere biler. Således kunne de få skiftet motoren på deres bil til en motor, der ikke brugte olie, siger Naser Al-Zakta.

Han mener, at vi kan lære af sagen, at hvis man som bilejer har sørget for at overholde fabrikkens serviceforskrifter, så er man rigtigt godt stillet i forhold til at få kulance.

- Hvis man ved loyalitet forstår det sådan, at man som kunde overholder de serviceeftersyn, som fabrikken foreskriver, at bilen har behov for, så er det en fordel at være en loyal kunde. Og umiddelbart viser den omtalte sag, at så kan man forvente at blive kompenseret, pointerer Naser Al-Zakta.

Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Følg fabrikkens forskrifter

Vi kontakter Phillip Damsgaard fra K.W. Bruun Import for at få ham til at sætte flere ord på det faglige begreb. Han påpeger indledningsvis, at der findes mange forskellige former for kulance med forskellige dækninger.

- Derfor kan vi kun udtale os om, hvordan kulancebetingelserne er for Stellantis-producerede biler, siger han og fortsætter:

- Hvis man som kunde vil have mulighed for kulancedækning, er det meget vigtigt, at bilens service bliver lavet efter fabrikkens forskrifter. Udover dette anbefaler vi, at man får sin bil serviceret på et autoriseret mærkeværksted, da man hermed får mulighed for den bedst mulige kulancedækning, siger Phillip Damsgaard.

Han forsikrer, at K.W Bruun og Stellantis løbende arbejder med kvalitetskontrol.

- Det betyder i praksis, at vi som importør adviserer Stellantis, hvis vi mener, at en specifik kulancedækning bør udvides, sådan at vores kunder kan føle sig trygge ved at købe vores produkter, forklarer chefen og tilføjer, at denne dialog mellem K.W Bruun og Stellantis netop også var grunden til, at kulancedækningen blev udvidet i den specifikke sag, som FDM omtalte i deres medlemsblad.

Længde på garanti svinger

Hos FDM, der satte lys på Stellantis-sagen, har man også reflekteret over, hvordan bilbranchen kan køre videre i en forbedret retning, så det kan undgås en anden gang.

- Én af de ting, som alle i og omkring sagen her kan lære, er, at det ikke nytter blot at sælge biler med korte garantier uden også stå til ansvar i de følgende år, når noget så vitalt som problemer af denne karakter opstår, siger Lone Otto, FDM’s områdechef i Teknisk Rådgivning.

Hun uddyber:

- Reelt skyldes det jo, at bilejerne kommer i klemme grundet de for nogle bilmærkers meget korte garantier. Men samtidig bærer dette også aftryk af, hvor vigtigt det er at importørerne og FDM netop kan have dialog på tværs, pointerer hun.

Hvis man som forbruger vil sikre sig så godt som muligt mod dyre reparationer på en nye bil, kan man ifølge Lone Otto med fordel se på længden af nybilsgarantien, når man køber ny bil.

- Her ser vi på det danske bilmarked, at det svinger i længden på garantierne fra kun to år til op til syv års garanti, siger hun.

Arkivfoto: Finn Frandsen

God dialog med importørerne

Lone Otto er enig i, at det i langt de fleste tilfælde godt kan betale sig at være loyal, både i forhold til at bilen kører til fast service - og efter bilfabrikanternes forskrifter får udført den nødvendige service.

- Små fejl opdages i tide, og dyrere reparationer kan oftest forebygges, og i mange tilfælde undgås reelle nedbrud og fordyrende reparationer, siger FDM-områdechefen.

Hun fremhæver dog, at man samtidig også bør overveje, hvor man får sin bil serviceret.

- Det handler både om tillid, et godt udført arbejde samt anvendelse af de rigtige og nødvendige dele. Og er man loyal, er der oftest hjælp at hente i bilens 5-6 års første leveår ved ekstraordinære fejl, forklarer Lone Otto.

Forbrugerrådet Tænk og FDM har i fællesskab arbejdet for længere end to års reklamationsret i købeloven, hvilket indtil videre er uændret.

Men FDM arbejder fortsat videre for, at de korteste nybilsgarantier forlænges til mindst tre år, gerne meget længere, lyder det fra Lone Otto.

- Netop for at sikre kunden mod store regninger på forholdsmæssige nye biler, siger hun.

- Sidst men ikke mindst arbejder vi fortsat på tværs af branchen og har dagligt gode dialoger med de danske bilimportører, hvilket jo netop er til fordel for de danske bilejere, slutter Lone Otto.



