Lad elbilen uden at røre en finger

Drøm for de dovne: Nok et skridt er taget i retning af den ultimative robotbil, nemlig fuldautomatisk robotstyret opladning

Der er nok ikke mange, der har prøvet at slutte en plug-in hybrid eller en elbil til en offentlig lader, som ligefrem synes, at det er hårdt arbejde.

Alligevel vil den amerikanske bilproducent Ford nu med et nyt pilotprojekt teste mulighederne for en automatisk ladeløsning, hvor man på intet tidspunktet behøver at stå ud af bilen.

Ford peger selv på, at det er praktisk, hvis man eksempelvis sidder i kørestol eller på anden måde har en funktionsnedsættelse. Prototypen er udviklet, så man blot skal bruge sin telefon, og herefter finder en robotstyret arm med ladekabel selv vej til bilens ladestik.

Det robotstyrede ladekabel finder selv vej til bilens ladestik, hvilket sker ved hjælp af et lille kamera, og så kan man følge opladningen via Fords egen app.

- Ford har en klar ambition om, at alle skal kunne færdes frit. Som det er i dag, kan det være en udfordring for nogle bilister, når der skal fyldes konventionelt brændstof på bilen, eller hvis den elektriske bil skal oplades.

- Med den robotstyrede løsning gør vi ladeprocessen nemmere, hvilket kan have ekstra stor betydning for nogle bilister, siger Birger Fricke, forskningsingeniør ved Ford Europas test- og udviklingscenter.

Arkivfoto: Casper Dalhoff

På sigt kan teknologien i kombination med selvkørende biler desuden ifølge Ford betyde, at hele ladeprocessen kan blive fuldautomatisk.

Ford vil endnu ikke sætte årstal på, hvornår de forventer, at prototypen, som er udviklet på universitet i Dortmund, vil kunne sættes i produktion, men målet er, at den automatiske lader på sigt vil kunne installeres på parkeringspladser og i private hjem.

