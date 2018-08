Lille firkantet Fiat blev Årets Bil i 1970

Det er med gamle biler, som med gamle venner: Nogle har man et lidt tættere forhold til end andre.

Sådan har jeg det med Fiat 128, der blev Årets Bil i Danmark i 1970.

I dag er den næsten lige så sjælden som den store gevinst i lotto, men i begyndelse af 1970'erne var den et oplagt valg for mine forældre.

I forbindelse med vores serie om de biler, der gennem de seneste 50 år er blevet kåret til Årets Bil, går rejsen tilbage til dengang, Anker Jørgensen var statsminister, brunt tapet var knæhøj karse, og jeg drømte om at blive gammel nok til at styre familiens solgule Fiat 128 – den første bil, jeg kan huske.

Jeg erindrer blandt andet en tur gennem Tyskland, hvor målet var Østrig. Min far sad bag rattet, tror faktisk, han røg en del cigaretter under kørslen, mor ved siden af prøvede muligvis at samle sig om strikketøjet, og omme bagi tumlede min lillebror og jeg rundt.

Her var der naturligvis ingen sikkerhedsseler, så vi sloges, og far truede af og til med at sætte os af. Bilen var læsset med kufferter, og den 1100 ccm-motor med 55 hestekræfter kunne knap nok trække den firkantede italiener over Kasselbakkerne.

Farten var nede på omkring 100 km/t., men senere sneg den sig op på de 138 km/t., der var topfarten.

God plads i kabinen

Fiat 128 kom på markedet i 1970 som afløser til Fiat 1100, og det var producentens første forhjulstrukne bil.

Den var nærmest firkantet, hvorfor der var fin plads i kabinen, og med en højde på 142 cm var der også god lofthøjde i bilen. Det betød blandt andet, at bilen i særligt Italien blev meget populær som taxa.

Desværre havde de gode italienere forsynet vores bil med sort plastikindtræk, der på en sommerdag kunne blive omtrent 70 grader varmt. Jeg husker tydeligt fornemmelsen af brændte baller, når vi havde været på stranden, hvor Fiaten notorisk var parkeret i solen.

Min far siger, at den havde virkelig gode køreegenskaber, og jeg husker også, at jeg altid bad ham køre friskt til i svingene, så min bror og jeg kunne høre dækkene fløjte.

Vognen løb dog ikke af med nogen, for der gik 16,5 sekunder, før vi nåede 100 km/t.

Når far trådte på speederen, skete der ingenting. FDM beskrev dog motoren som en perle, der var livlig og energisk ved såvel høje som lave omdrejninger.

Vi drømte alligevel om Fiat 131, datidens store Fiat, og far lånte engang en 131'er et par dage, mens vores var på værksted. Det var stort.

Fiat 128 var både retnings- og sidevindsstabil og absolut styrefølsom med stor præcision, skriver FDM. Styringen var neutral, men slap man gassen ved lidt vel høj hastighed i et sving, kom der en hjælpsom overstyring. Støjniveauet var lavt op til 80 km/t., men steg så mærkbart uden dog at blive unormalt.

I 1979 fik min far 10.000 kroner for den solgule skønhed og købte en Chrysler Simca 1307 – selvfølgelig også i gul, men snarere karrygul end solgul. Og så gik turen endnu en gang til syden.