Mange glemmer dette

Er du helt sikker på, at lygterne på din bil tænder, når mørket sænker sig? Måske er det en god idé, at du dobbelttjekker, at alt er, som det skal være.

I en ny undersøgelse foretaget af Kantar Gallup for Gjensidige tilkendegiver hver femte dansker således, at de møder biler, der kører rundt i trafikken uden lys på, selvom lygterne på mange nye biler automatisk burde tænde i mørke.

Det oplyser Gjensidige i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen svarer 11 procent af de adspurgte, at de oplever udfordringen dagligt, mens 14 procent oplever det månedligt.

Selvom langt de fleste biler i dag har automatisk lygtetænding, så er det stadig vigtigt, at bilejere er opmærksomme på at få tjekket, om vores køretøjer er klar til den mørke vintertrafik, lyder budskabet fra Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige.

– Man kan som bilist godt blive en smule magelig med al den teknologi, vores biler i dag er udstyret med, men selv ny teknologi kan fejle, og derfor er det vigtigt, man sørger for at tjekke, om ens lygter virker, siger Henrik Sagild.

– Har man en bil af ældre dato, kræver det selvfølgelig lidt mere af en selv som bilist, men det er et fælles ansvar, vi har, at vi giver hinanden de bedste forudsætninger for at kunne se og forholde os til hinanden i trafikken, siger han videre.

Problemet med det manglende lys er særlig stort i region Sjælland. Undersøgelsen viser, at næsten fire ud af ti danskere i region Sjælland oplever bilister, der kører uden lys på, enten dagligt eller ugentligt.

– Vi ser generelt, at problemet er størst uden for de store byer, dvs. i landdistrikterne og i de mindre byer. Det er typisk steder, hvor der er mindre trafik, og derfor også færre personer, der kan hjælpe med at gøre en opmærksom på, at man mangler lys på sin bil, siger Henrik Sagild.



