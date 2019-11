Masser af elektricitet i luften til Årets Bil 2020

Der er altid masser af spænding i luften, når Årets Bil i Danmark skal kåres. I år er det dog nærmest bogstaveligt. 2019 er nemlig det første år, hvor mere eller mindre elektrificerede bilmodeller fylder finalefeltet.

Det står fast efter et par intensive testdage, hvor et bruttofelt på 24 bilmodeller blev indsnævret til fem finalister, hvorfra Årets Bil 2020 bliver valgt ved et stort arrangement onsdag 27. november.

De fem modeller er Tesla Model 3, Peugeot 208, Kia Xceed samt BMW 1-serie og 3-serie. Her er Tesla Model 3 pr. definition en ren elbil, mens Peugeot snart følger i en elektrisk e-208-version. Samtidig kommer de tre andre modeller som plug-in hybrider, mens meget tyder på, at BMW 1-serie, og muligvis også 3-serie, følger som rene elbiler.

Her er ikke alene flere elektrificerede biler i feltet at føle på og køre i, det er også noget, som juryen, bestående af 24 professionelle motorjournalister, lægger mere vægt på end tidligere.

Karsten Lemche, som er formand for Danske Motorjournalister, ser sikre tegn på den udvikling, som er i gang.

På de ydre linjer er der dog ingen tvivl om, at de mange biler med hel eller delvis eldrift kommer nu, fordi bilproducenterne er pressede af stigende EU-krav om mindre CO2-udledning. Men der er også en folkebevægelse i gang hen mod grønnere biler, der især forurener mindre i byerne.

- Der er ingen tvivl om, at juryen her følger udviklingen, som går i retning af flere elbiler. Men de biler, som går videre til en finalerunde, skal stadig være gode biler, som byder på noget ekstra. Jeg tror, at netop BMW 1- og 3-serien gik videre, fordi de bød på køreglæde. Hvis juryen kun havde set på elbiler, så var der jo i alt hele fire elbiler til stede i deltagerfeltet, som også bl.a. omfattede Audi e-Tron, Kia e-Soul og Renault Zoe, siger Karsten Lemche.

Her er sket et skridt i forhold til i fjor, hvor Ford Focus vandt. Den kom ikke i versioner med elektrificering. Heller ikke som mild hybrid.

- Da jeg blev spurgt i fjor, sagde jeg, at det nok var sidste gang, at vi så en Årets Bil, som ikke var elektrificerbar. Der er ingen garantier i denne verden, men vi må formode, at når vi næste gang skal kåre Årets bil, så vil det også være en elbil, en plug-in hybrid eller som minimum en hybridbil, siger Karsten Lemche.

Frem til finalen sidst i november skal juryen gå i dybden med bilerne.

- Nu skal jurymedlemmerne få tingene fra den indledende runde lidt på afstand, have mulighed for at fordybe sig i de fem biler i finalefeltet og se, om der er nogle af kandidaterne, som skiller sig ud. Ikke kun over de andre i feltet, men også i forhold til de andre biler i deres klasse, siger Karsten Lemche.

Årets Bil i Danmark blev første gang kåret i 1969. Her vandt Ford Capri titlen. I 2012 var det elbilen Opel Ampera, som sejrede.

Årets Bil Finalefeltet: BMW 1-serie, BMW 3-serie, Kia Xceed, Peugeot 208 og Tesla Model 3.

Resten af deltagerne: Audi Q3/ Q3 Sportback, Audi e-tron, DS 3 Crossback, Hyundai Nexo, Kia e-Soul, Range Rover Evoque, Mazda 3, Mazda CX-30, Renault Clio, Renault Zoe, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Subaru Forester e-Boxer, Tesla Model 3, Suzuki Jimny, Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota GR Supra, VW T-Cross.

Deltagerfelt med masser af eldrift

Foto: Lars Krogsgaard

Der er solide, elektriske fingeraftryk på det felt af 24 bilmodeller, som i første omgang bejlede til at komme videre til det fem biler store finalefelt til Årets bil 2020. Her er det ikke til at komme uden om de rent elektrisk Kia e-Soul, Renault Zoe, Audi e-Tron og selvfølgelig Tesla Model 3.

Men det er også værd at bemærke den ganske velkørende brintbil, Hyundai Nexo, der drives af en elmotor. Såvel Peugeot 208, DS3 Crossback og Mazda CX-30 kommer som rene el-modeller, mens Range Rover Evoque lanceres som plug-in hybrid.

Inden for milde hybrider dominerer de gennemførte højspændings-hybrider som Toyota Corolla, Toyota Camry og RAV4. Men en nyhed som Renault Clio kommer også som mild hybrid med mindre strømstyrke, mens Subaru Forester e-Boxer ligger i samme afdeling.

Det er uvist, hvad Audi har i posen omkring Q3 og Q3 Sportback, mens der ikke er meldt noget ud om modeller som Skoda Kamiq, Skoda Scala, Mazda3, Toyota GR Supra, VW T-Cross og Suzuki Jimny.

Som det kan ses, kommer flere nye bilmodeller senere i en ren elbil-variant. Her vurderes hele modelserien over én kam, så det f.eks. tages med i den samlede vurdering, at Peugeot 208 senere kommer med eldrift som e-208. Når denne lanceres, vil den ikke blive bedømt for sig selv, da modelserien allerede er vurderet.

Kåringen Danske Motorjournalister står bag Årets Bil. Den indledende runde foregår over to dage på FDM Jyllandsringen, hvor årets bilnyheder testes på bane og vej. Her udvælger juryen på 24 medlemmer fem biler, som går videre til finalen. Vinderen kåres ved et stort arrangement onsdag 27. november.

