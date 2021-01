Mikrobiler under pres: Se alternativerne

De helt små mikrobiler i Toyota Aygo-klassen har længe været under pres af de lidt større minibiler i VW Polo-klassen.

Det billede er skærpet efter den seneste omlægning af afgifterne, hvor mikrobilerne er steget markant. Det betød f.eks., at trillingerne Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo steg op mod 13.000 kr. alt efter model. Således er den billigste Aygo steget fra 107.000 kr. til 117.000 kr.

Din første billige bil: Her er de mest pålidelige

For en VW Up er det endnu vildere. Den er nemlig steget til hele 130.000 kr. for en tredørs version og til 140.000 kr., hvis det skal være en femdørs variant. Det medfører reelt, at Uppen er ude af markedet.

Det vurderer Jan Lang, som er analytiker hos Bilbasen.

Jan Lang forudser kampagner i en række bilklasser. PR-foto

- Det betyder, at det er slut med Danmarks mest solgte bil nogensinde. Det bliver nok svært for danskerne at købe en Up, når den stiger så meget i pris, siger Jan Lang.

Han mener dog, at det ikke nødvendigvis behøver at helt være slut for mikrobilerne. Men de får det fortsat sværere.

- Jeg tror, at der kommer en priskrig fra importørerne. De kommer til at repositionere sig. De skal også sælge rigtig mange biler, og derfor kommer vi også til at se en række tilbud, siger Jan Lang, som også forudser kampagner i en række bilklasser.

En miniklassemodel som Citroën C3, der koster fra 115.000 kr., er nu blevet langt mere attraktiv. Foto: Citröen

Se feltet: Disse biler skal kæmpe om prestigefyldt titel

En importør som Interdan, der har Peugeot og Citroën på programmet, har da også tidligere kunnet fremtrylle biler til lave priser efter prisstigninger. Citroën C1 er således steget fra 95.000 kr. til 110.000 kr., men sælges nu i en kampagnemodel til lige under 100.000 kr. Peugeot 108 er steget mere beskedent fra 94.000 kr. til 100.000 kr.

Den danske importør af Hyundai fastholder også foreløbig prisen på den lille i10 januar ud.

En brugt Renault Clio, som er et par år gammel, kan findes til 115.000 kr. og er et godt alternativ til en ny mikrobil. Foto: Renault

Jan Lang peger også på, at selv om mikrobilerne stiger 10.000 kr., så køber danskerne normalt mikrobiler til priser på 120.000 kr. med udstyr.

- Så hvis importørerne kommer lidt ekstra udstyr i og kan holde bilerne på den pris, tror jeg, at der fortsat bliver solgt mikrobiler i Danmark, siger Jan Lang.

Det er dog uklart, hvor stort markedet for nye mikrobiler vil blive.

- Mikrobilerne er udfordret på en måde, som de ikke har været før, lyder det fra Jan Lang.

- Hvis man har 70.000 kr. til en mikrobil, så er det, hvad man har. Men hvis man vil købe en ny mikrobil, skal man ubetinget kigge på nyere brugte minibiler. Dem kan du finde mange bud på. Du kan endda finde mellemklassebiler til 120.000-130.000 kr., siger Jan Lang.

Det er ydermere muligt at få en helt ny Citroën C3 til 115.000 kr.

Coronafrygt med til at drive efterspørgsel på mikrobiler Der er et fortsat behov for små, økonomiske og driftssikre biler. Det er en tendens, som er fremskyndet af coronaepidemien, hvor færre ønsker at køre med offentlig transport af frygt for smitte. Det er en udvikling, som Bilbasen forventer også vil fortsætte i 2021.

Bilmærke vil revolutionere sig selv

Hanne Sørensen, som er pressechef hos Interdan, der blandt andet importerer Peugeot og Citroën, peger på, at A-segmentet, der omfatter mikrobiler, er støt faldende fra 17,6 procent i 2017 til 9,4 procent i 2020. Hun mener, at den udvikling vil fortsætte.

- Vores forventning er, at A-segmentet vil falde en smule i 2021, og B-segmentet vil stige en smule. Men når det er sagt, så er 108 og C1 stadig meget relevante for mange kunder, da det på trods af prisstigningerne stadig er den billigste måde at få en ny bil på, siger Hanne Sørensen.

En få år gammel Opel Corsa kan fås til cirka 115.000 kr. Den er også et godt bud til de, der ellers var på jagt i mikroklassen. Foto: Opel

Alternativer af brugte biler er f.eks. 2019-2020-udgaver af Ford Fiesta, Opel Corsa, Hyundai i20 eller Renault Clio.

- VW Polo og Renault Clio byder på det største udbud. Clio er bare langt billigere, siger Jan Lang, der altså peger på både Clio og Corsa - der begge er kommet i nye generationer - som ekstra gode køb i de udgående.

Vi fandt således fine eksemplarer som en Renault Clio IV 0,9 TCe 90 Zen fra 2019 med 24.000 kørte km til 115.000 kr. og en Opel Corsa 1,4 Excite med 19.000 km på tælleren til 118.000 kr.

Analytikerens argument for at vælge en brugt minibil frem for en ny mikrobil er klar:

- Man får mere bil for pengene. Og hvis du køber en årgang 2019-2020-model, så får du også den samme teknologi som i dag, siger Jan Lang.

Nu kan du få populær elbil i billigere udgave

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brugtpriserne på mikrobiler er gået op

Toyota Aygo har taget et spring fra 107.000 kr. til 117.000 kr. Foto: Toyota

Der var tryk på alle kedler i 2020, hvor der var et rekordsalg af brugte biler, mens nyvognssalget var i slæbegear. Det skyldtes både, at bilfabrikkerne ikke kunne levere, og at langt flere danskere skrottede den kollektive trafik af coronafrygt.

Det betød, at der var rift om alle biltyper. Også brugte mikrobiler steg i pris. Især den eftertragtede VW Up.

- Vi kunne se, at f.eks. en fire-fem år gammel Up med 60.000 km på tælleren, som tidligere kunne fås for 55.000-58.000 kr., endte med at koste over 70.000 kr., siger Jan Lang.

Har du styr på det? Mange ved ikke, hvad gult lys betyder

Bilbasen havde i fjor godt 14.000 mikro- og minibiler til salg i starten af april. Netop nu er der under 7000, så udbuddet er faldet med over 50 procent. Samtidig er en fire år gammel Toyota Aygo steget fra i gennemsnit 60.000 kr. til nu 70.000 kr., så den følger tendensen i prisstigningen for Up, selv om den dog ligger en tand under.

Han tror dog ikke, at de seneste meget store prisstigninger på f.eks. Up vil løfte priserne yderligere.

- Der vil være en forstærkende effekt. Men de brugte mikrobiler er i forvejen steget meget i pris. Så det vil ikke få priserne til at eksplodere, siger Jan Lang, som dog forudser en god efterspørgsel.

- Der er en grundlæggende efterspørgsel på mikrobiler, som er steget på grund af coronaepidemien, hvor færre ønsker at køre med offentlig transport.

- Nu fortsætter corona-udfordringerne, og de nye mikrobiler er steget i pris. Det betyder, at de mikrobiler, der er på brugtmarkedet, bliver eftertragtede af begge årsager, siger Jan Lang.

Nu er fusion blandt giganter en realitet

--------- SPLIT ELEMENT ---------