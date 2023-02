- Min kørestil er nok lidt for spændende

Ikke til lave biler: Radiovært Mai-Britt Vingsøe drømte om at blive lastbilchauffør, for en rigtig bil kravler man op i. Derfor var hun heller ikke synderligt imponeret, da hun første gang så sin mands Ferrari

- Interesserer du dig for biler?

- Både ja og nej. Jeg kan godt lide biler, men jeg er ikke typen, du finder på en bilmesse. Jeg voksede op med en far, der havde en køreskole, så det var svært at komme uden om at blive præget i en eller anden grad. Som lille drømte jeg om at blive lastbilchauffør. Idéen om at bo i en bil og sove i førerhuset, som man oven i købet skulle kravle op i, var jeg vild med.

- Hvad blev der af drømmen om at blive lastbilchauffør?

- Jeg tror, jeg voksede fra at synes, at det var sejt at bo i en hule.

- Hvorfor er det fedt at kravle op i en bil?

- Jeg kan godt lide at have det fulde overblik. Efter min mening er biler i dag for lave. Da jeg lærte min mand at kende, troede han, at han skulle imponere mig med sin Ferrari. Den var endda rød, enhver anden kvindes drøm at suse rundt i sådan en. Men det kunne han godt glemme, og det sagde jeg også til ham, inden han gjorde sig forhåbninger på den front.

- Hvad kører du i?

- Lige nu kører jeg i en Kia Ceed stationcar. Jeg har efterhånden haft den i syv år, så den står snart til udskiftning, og i sin tid valgte jeg den, fordi man fik meget for pengene, og den kom med masser af udstyr. Jeg elsker knapper, så det var lige en bil for mig.

- Hvilket ekstraudstyr sætter du mest pris på?

- Varme i rattet er uundværligt, når man først har vænnet sig til det. Og indbygget navigation er også en stor hjælp i det daglige.

- Hvorfor vil du gerne skifte den ud?

- Det er en stationcar, og det er længe siden, mine børn var små. Så den er ved at være for rummelig, når det bare er mig.

- Hvilken bil kunne du så tænke dig?

- Enten en Audi eller en Volkswagen. Jeg er generelt glad for tyske biler. De er både robuste og garant for god kvalitet. Når man smækker døren på en tysk bil, siger det den helt rigtige lyd.

- Hvad var din første bil?

- En Nissan Cherry Grand Prix, som jeg købte af min far. Han havde som sagt en køreskole, og det var hans aflagte, jeg allernådigst fik lov til at købe - til fuld pris.

- Var det så en god bil?

- Jeg var glad for den, for jeg var 21 år gammel, og en bil i den alder er jo den ultimative frihed. Men tændrørene brændte hele tiden ud, så det blev jeg ret god til at skifte.

- Siden dengang har du så haft mange biler?

- Jeg har været gennem min del og prøvet lidt af hvert. Peugeot, Passat, Golf og endda en Volkswagen UP. Jeg kunne godt drømme om at få en hatchback som en Audi A3 eller Golf 7 igen, for det er de biler, jeg har haft mindst vrøvl med.

- Hvad kan du godt lide at lytte til i bilen?

- Jeg er blevet rigtig glad for at høre lydbøger. En god krimi gør den daglige tur fra A til B lidt mere spændende. Lige nu er jeg i gang med Janni Pedersen og Kim Fabers fjerde bog ‘Skyggeriget’. Det er hyggeligt at lytte til noget, hvor man lærer karaktererne at kende og samtidig kender stederne, der optræder i bøgerne.

- Hvordan vil du beskrive din kørestil?

- Jeg synes selv, at jeg har styr på det. Spørger du min veninde, kører jeg nok mere spændende, end godt er. Hun bliver altid lettere køresyg, når hun kører med mig.



