Minileasing er et overset alternativ

Der har længe været en bred vifte af muligheder at vælge imellem, når der skal en ny bil i garagen.

Men flere af de store bilimportører markedsfører nu i højere grad alternativer til de mere kendte måder at have bil på. Det gælder blandt andet hos Citroën, hvor man på hjemmesiden kan vælge mellem både køb, finansiering, privatleasing og minileasing for den samme model.

Det er i øjeblikket den høje C5 Aircross, men søstermærket DS har også haft DS3 Crossback og DS7 Crossback på programmet i samarbejde med Sixt, som har en stribe minileasemodeller på plakaten. Sideløbende har Mercedes flere modeller efter samme koncept.

Det kan gøres til priser, hvor eksempelvis en Citroën C5 Aircross 1,5 BlueHDi 130 Aut.

Sportline koster 4.495 kr. pr. md. med 0 kr. i udbetaling og 2.100 km pr. md. for cirka fire mdr., mens en Mercedes A200 aut. koster 5.995 kr. pr. md. for en seks mdr. periode. Reelt er der dog tale om en slags langtidsleje.

Mercedes er med på minileasing-vognen. Her kan man få en A200 hatchback for 5.995 kr. pr. md. Foto: Mercedes

I samme boldgade findes bilabonnement, som Citroën også har på hjemmesiden, og hvor der er mere på bilabonnement.dk. Det er mere fleksibelt med en periode på 1 til 36 mdr. Men det kan også være dyrt. Således koster en Citroën C3 3.799 kr. pr. md. for en tre mdr. periode med 1.500 km pr. md.

Her har aktører som Hessel Hire, GoMore og Dribe også længe været på banen med lignende koncepter.

Citroën C5 Aircross er en af de modeller, som den danske importør i øjeblikket har minileasingkampagne på. Den koster 4.495 kr. pr. md. Foto: Citroën

Minileasing er en form, der især henvender sig til folk, som måske ikke passer ind i de gængse kasser, men som også er villige til at betale for det.

Det kan for eksempel være, hvis man skal have et midlertidigt job eller en bil at køre i, hvis ens egen er kaput, og mens man kigger efter en ny bil.

Hanne Sørensen, der er pressechef hos Citroën, fortæller, at minileasing skal give flere valgmuligheder.

- Det er til dem, der har brug for fleksibilitet.

Det kan for eksempel være nogle, der skal have bilen i en kort periode eller ikke kender deres behov, forklarer Hanne Sørensen.

Minileasing har været markedsført sammen med Citroëns luksusmærke, DS, med succes.

Her har måden at eje bil på fået flere til at tage springet og investere i modeller fra det forholdsvis nye luksusmærke. Her er der nye tilbud på vej med DS7 Crossback i foråret.

- Der kan her være tale om kunder, der vil afprøve en særlig biltype med henblik på at købe den senere, eller for kunder, som er i tvivl om, hvilken type motor de skal vælge.

For DS handler det dog også om, at nye kunder får mulighed for at lære mærket at kende, lyder det fra Hanne Sørensen.

Minileasing Minileasing er typisk på fire-seks mdr. Udbetalingen er 0 kr., og den månedlige ydelse omfatter alt inklusiv eksempelvis service, forsikring, dæk og grøn ejerafgift. Her er der typisk kun service med i almindelig privatleasing.

Bilabonnement er for 3-36 mdr. Det er mere fleksibelt, men typisk også dyrere end minileasing. Priserne afhænger af tidsperioden og slagnumre.

Vær opmærksom på, hvor mange km pr. md. der er med i tilbuddene.

Hold øje med de gode tilbud

En BMW 3-serie Touring kan minileases for 6.495 kr. pr. md hos Avis., mens en BMW 118i koster 4.995 kr. pr. md. hos Sixt. Foto: BMW

Der er klare fordele men også ulemper ved at minilease bilen, og det kan betale sig at holde øje med markedet. Sådan lyder meldingen fra Jan Lang, som er analytiker hos Bilbasen.

- Minileasing er for dem, der vil have den ultimative fleksibilitet. Helt generelt er minileasing dyrere end privatleasing, men hvis man finder det helt rigtige tilbud, kan man gøre det billigere, siger Jan Lang.

Han peger på, at det sjældent er en god forretning ved mikrobiler og minibiler, men at der er bedre tilbud, når man kommer op i mellem-, firmabil-eller premiumklassen.

Privatleasing er typisk på mindst 12 mdr., og det koster som en tommelfingerregel 1.000-3.000 kr. mere pr. md. at minilease alt efter prisklasse.

- Men hvis man kan finde slagtilbuddene, kan det være attraktivt. For her får man alt med som i A-L-T. Så det gode råd er at holde øje med tilbuddene i markedet, for det svinger meget, siger Jan Lang.

Han peger på, at man i de bedste tilfælde kan få bilen til samme pris, som det ville have kostet ved privatleasing - og ved privatleasing er der endda ofte tillægsydelser.

Samtidig er de indeholdte km, som typisk er 1.200-2.000 km pr. md., rimelige.

Som eksempler på gode tilbud kan man pt. få en BMW 3-serie Touring hos Avis til 4.695 kr. pr. md., mens Volvo også har været ude med gode tilbud i korte perioder.

Jan Lang tør dog ikke sige, om vi vil se en større udvikling med flere tilbud på minileasing.

- Det er et værktøj, der bliver brugt i markedsføringen og til justering af lagrene i et samarbejde mellem udlejningsselskaber, leasingselskaber og bilimportører. Så hvor meget, vi kommer til at se til det, afhænger af priserne, siger Jan Lang.

- Det illustrerer meget godt pointen om, at hvis prisen er rigtig, så vil folk gerne slå til, siger han.

