Mistede kortet: Kørte om kap med civilt politi

Den tidligere professionelle cykelrytter Jesper Skibby har haft flere biler end de fleste, kigger efter fede modeller på gaden og så har han engang mistet kørekortet for at køre om kap med politiet

- Interesserer du dig for biler?

- Jeg gjorde mere, da jeg var yngre, end jeg gør i dag. Dengang jeg cyklede, var jeg notorisk kendt for at skifte bil oftere end de fleste, og jeg har også haft flere, end jeg kan tælle.

- I dag kan jeg da også stadig kigge efter en fed bil på gaden, men alt det der med hestekræfter og fart siger mig ikke længere noget. Som yngre måtte det godt gå hurtigt.

- Er der en bil, du har fortrudt , du har skilt dig af med?

- Nej, men der er helt bestemt nogle biler, jeg har fortrudt, jeg anskaffede mig. Blandt andet købte jeg på et tidspunkt en Peugeot, efter i lang tid at have kørt Volvo, og der gik ikke længere end en uge, så blev den skiftet ud. Jeg kunne slet ikke forlige mig med den.

- Hvilken bil kører du i for tiden?

- Lige for tiden kører jeg i en Volvo S90, en stor flyder og en flot bil, hvis jeg selv skal sige det. Jeg valgte den, fordi med Volvo, så ved man, hvad man får.

- Men generelt hader jeg faktisk at købe ny bil, fordi man jo bliver nødt til at købe alt muligt ekstraudstyr med, også selvom de kører med kampagner. Det er ligesom med smørrebrød, hvor man også let kommer til at sætte kryds ved alt for mange stykker.

- Hvad er vigtigt for dig, når du vælger ny bil?

- Det er vigtigt for mig, at den er behagelig at køre i og har alt det, jeg har brug for af bluetooth og GPS.

- Jeg kører omkring 35.000 kilometer om året, så min bil er mere end bare et transportmiddel for mig. Det er et rullende kontor på fire hjul, så den skal føles lækker, være sikker og helt i orden.

- Er du typen, der kører søndagstur?

- Nej, det kan man ikke sige. Jeg kører så meget ellers, så jeg prøver at undgå det, når det endelig er weekend. Så vil jeg meget hellere cykle eller gå en lang tur i vores lokalområde. Vi gør os heller ikke i kør-selv-ferier.

- Hvad lytter du til, når du kører bil?

- Alt muligt forskelligt musik og sjældent radio. Hvis min datter er med, så plejer hun at sætte musik og lydbøger på.

- Har du nogensinde været på kant med loven i bil?

- Jeg mistede engang kortet, fordi jeg kørte om kap med politiet. Jeg holdt i et kryds i min Ford Mondeo, og så holdt den her bil ved siden af med nogle fyre i, og jeg syntes, de lignede nogen, der ville køre om kap, så jeg gassede op.

- Så var det så en vogn med civile pansere, og det gik først op for mig, da de satte den der mobile sirene på taget. Det mest dumme var, jeg troede, jeg kunne køre fra dem. Det kostede så kortet.

- Er du ellers en god bilist?

- Jeg er en medium god bilist, for jeg kan godt blive gal over mine medtrafikanter. Der er virkelig mange, der ikke kan finde ud af at flette ordentligt ind.

