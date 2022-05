Mitsubishi vil tilbage til Danmark

Kan du overhovedet huske Mitsubishi? Det japanske bilmærke, som står bag modeller som Colt og Lancer? Nej, vel?

Du er lovligt undskyldt. For blot et par år siden meldte Mitsubishi ud, at de ville stoppe med at udvikle nye modeller til det europæiske marked, og at de efterfølgende helt ville trække sig fra Europa.

Men pludselig ændrede Mitsubishi mening og har nu alligevel valgt at blive på det europæiske kontinent. Mitsubishi gør derfor nu klar til at lancere to nye modeller, som skal være med til at sætte skub i salget, herunder også i Danmark.

Mitsubishi vil således lancere en ny udgave af den velkendte Colt, mens en ny udgave af den højere ASX også er på vej. Samtidig er en modellen Space Star også på vej tilbage på det danske marked. Det oplyser Mitsubishi Danmark.

- Efter en stille periode for mærket glæder vi os hos Mitsubishi Danmark til at få flere produkter på hylderne. Både Colt og ASX har historisk været utrolig populære biler.

- De lander nu i to store, danske segmenter og giver os mulighed for at tilbyde en Mitsubishi til flere slags kunder end tidligere, siger Sebastian Vogt, som er salgschef hos Mitsubishi Danmark, i pressemeddelelsen.

- Og så er det klart, at de to biler også repræsenterer en forvisning for vores kunder om, at Mitsubishi er tilbage i Danmark nu og i fremtiden, siger han.

Snart på markedet

Kan man ikke vente med at få nøglerne til en spritny Mitsubishi, er den første model, som vender tilbage på det danske marked, den kompakte Space Star. Der er tale om en kompakt bil, som bliver prisvenlig - uden at Mitsubishi dog endnu er klar med de danske priser.

Endnu frigiver Mitsubishi ikke mange detaljer om de to kommende modeller, men vi ved, at Colt vil høre til i det almindelige B-segment, og at ASX vil blive betegnet som en B-SUV. Begge modeller udvikles på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancens CMF-B-platform, og det betyder, at de blandt andet kommer med hybrid-drivlinjer.

Den nye ASX kommer på markedet i løbet af foråret 2023, mens man må vente lidt længere på Colt, som bliver introduceret i løbet af efteråret næste år.

I forvejen har Mitsubishi modellen Eclipse Cross i det danske modelprogram.

Ny Mitsubishi Colt

Foto: PR

Det vil dog ændre sig, for Mitsubishi vil inden længe præsentere en ny Colt, som også kommer til Danmark.

Den første Colt kom på markedet allerede i 1962, og sidenhen er den kommet i adskillige generationer, der har gjort Colt til en af de bedst kendte Mitsubishi-modeller.

Den seneste Colt blev mellem 2004 og 2014 solgt i over 400.000 eksemplarer på europæisk plan, og i Danmark blev der mellem 2005 og 2011 indregistreret over 10.000 eksemplarer.

I dag kører der stadig over 8000 Mitsubishi Colt rundt på danske plader.

Den nye Mitsubishi Colt skal bygges på Renault-Nissan-Mitsubishi-alliancens CMF-B-platform, og modellen skal bygges på Renaults fabrik i Tyrkiet.

Indtil videre frigiver den japanske bilfabrikant ikke mange oplysninger om Colt, men det står klart, at den kommer med flere forskellige drivlinjer, herunder også som hybrid.

Desuden ved vi, at der bliver tale om en fem-dørs hatchback, som skal høre til i B-segmentet.

- Mitsubishi Motors har en lang historie i B-segmentet og Colt-navnet er synonym med den. Vi ser frem til at skrive et nyt kapitel i Colt-historien, siger Frank Krol, som er præsident og adm. direktør for Mitsubishi i Europa.

Hvornår får vi så modellen at se på de danske veje? Mitsubishi Danmark oplyser, at den nye Colt bliver introduceret i løbet af efteråret 2023.

