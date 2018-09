Søjler af jord, sten og mudder rejser sig bag baghjulene, mens bilen skyder frem over det stenede landskab.

Jordvæggen står med en 90 graders vinkel op foran bilen med tilnavnet 'Insane', der samtidig accelerer med alt, hvad dens 800 hestekræfter kan trække.

I stadig højere fart nærmer bilen sig væggen, som i et kapløb direkte mod den sikre død. Afstanden mellem bilen og klippen bliver mindre. Og mindre. En kollision synes nu uundgåelig. Men så griber dækkene fat ved begyndelsen af klippen, og i stedet for et altødelæggende sammenstød fortsætter bilen op ad klippevæggen.

I et øjeblik slipper bilens fire hjul bjergsiden, og ’Insane’ flyver op over klippen, inden den lander på toppen. Publikum, der står samlet omkring på skråningerne, jubler.

Dette er torfæra – eller ’fare’ på dansk – en islandsk motorsport, hvor hjemmebyggede firehjulstrækkere kører om kap hen over de islandske bjergsider, op over klipper og hen over søer.

Den hjemmebyggede bil køres af 55-årige Svanur Örn Tómasson. Han har kørt torfæra i fem år, og selv om han har været involveret i flere voldsomme styrt, har han ikke planer om at stoppe.

- Bange. Hvad betyder det?, spørger han og griner højlydt.

- Når hjelmen kommer på, forsvinder al normal fornuft. Min bils navn er 'Insane', og ja, jeg er en lille smule vanvittig.

Svanur Örn Tómasson var i 2016 involveret i en af torfæra-sportens voldsomste styrt.

- Jeg kørte op ad bakke med enorm hastighed, men der var støv og skidt over det hele, så jeg kunne ikke se noget. Jeg rullede rundt, men trykkede stadig på speederen. Jeg fik for meget fart på, og så først graven, da jeg var for tæt på. Da tænkte jeg: 'Åhh shit', husker torfæra-køreren.

Han var oppe på 50 km/t., da han efterfølgende kørte ud over en skrænt på 18 meters højde.

- Mens jeg styrtede ned, blev jeg ved med at tænke: 'Holder denne skrænt aldrig op', siger han.

Bilen smadrede mod jorden, og både bagakslen og bagenden af bilen blev revet af i styrtet.

- Jeg blev selv slået bevidstløs. Men på hospitalet blev der ikke fundet nogle hjerneskader, så jeg fik lidt morfin og vendte tilbage dagen efter og kørte igen, siger han.

Kun én gang indrømmer Svanur Örn Tómasson at have været bange under et torfæra-kapløb.

- Det var sidste år. Jeg rullede rundt og lå med taget nede i vandet. Der var jeg bange for at drukne. Hvem ved, hvad der kunne være sket, hvis de ikke havde fået mig hurtigt nok ud, siger han.



Svanur Örn Tomasson bliver gjort klar til at køre på banen. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Torfæra-sporten begyndte med officielle kapløb for 60 år siden, da den islandske kystvagt begyndte at samle penge ind til den fortsatte drift ved at afholde torfæra-arrangementer.

I dag konkurrerer 40 hjemmelavede biler ved de islandske mesterskaber, og kapløbene tiltrækker op til 6000 tilskuere – et stort antal for et land med en befolkning på 330.000.

En af dem, der har fulgt med i mange år, er ingeniøren Haraldúr Petersson. Blandt Torfæra-fans er han lidt af en legende, for i 1999 byggede han bilen 'Thor', som mange af de biler, der i dag kører i Island, er kopier af.

- Der er ingen regler for, hvordan bilerne skal sammensættes i torfæra, så der er mange forskellige typer og design i sporten. Den eneste regel er, at de skal have fire hjul, siger Haraldúr Petersson.

Han forklarer, at tyngden på bilen skal være så lav som muligt, og så skal bilen have gode drejeevner, god fleksibilitet og ikke mindst en stor motor.

- Det sjove ved sporten er, at det er en sjov blanding af rally og drag racing. Du har brug for mange hestekræfter, men du har stadig brug for fleksibilitet. Det er en kæmpe udfordring at skabe en bil, der er god til denne form for sport, siger Haraldúr Petersson.



Bilerne kommer ofte til skade under kørsel og må repareres løbende. Foto: Olafur Steinar Gestsson

Torfæra-sporten er også blevet et hit uden for de islandske kyster. Der bliver holdt torfæra-arrangementer i USA og flere skandinaviske lande.

En af de amerikanere, der elsker torfæra, er Andrew Blackwood. Han er gift med en islænding, men bor i staten Maryland i USA, hvor han arbejder som ambulancefører. Og så kører han torfæra, når han er i Island.

- Derhjemme lapper jeg folk sammen, når de laver åndsvage ting som dette her. Og nu står jeg selv og laver dem, siger han.

Det er nitten år siden, at han første gang så torfæra i fjernsynet, og det tog ham fjorten år at finde sporten. 2014 blev året, hvor han endelig sad bag rattet i en torfæra-bil.

- Mange i USA har set sporten på Youtube eller i fjernsynet, men ingen ved, hvor man skal opsøge den. Jeg har forsøgt at være en ambassadør for sporten i USA, siger han og fortsætter:

- Sporten er så ren, og jeg er ydmyg over at få lov til at kører med i disse ræs.

Torfæra-stævner har været afholdt i den amerikanske delstat Tennessee siden 2016.

Forbandet lort!

Tilbage på klippeskrænten falder 'Insane' bagover i en sky af flyvende sten og mudder.

Forhjulene rammer noget tungt midt i saltomortalen, og bilen kan ikke længere selv køre væk fra banen. Den nødstedte firehjulstrækker må i stedet have hjælp af en stor gravko, der holder klar. Svanur Örn Tómasson er rasende.

- Forbandet lort, råber han på sit islandske modersmål.

Styretøjet er gået i stykker, så det er umuligt at styre bilen. Den må derfor udgå af dagens arrangement.

- Jeg er pisse sur. Vi bliver nødt til at tage hjem og ordne bilen, før den kan køre igen, siger Svanur Örn Tómasson og fortsætter:

- Styrtet var som i slowmotion, men jeg kom ikke selv galt af sted. Heldigvis var det værst for bilen.