Lav en aftale om leasing af en mikrobil og fordel den på to. Sådan lyder et nyt tilbud fra en af de store bilimportører. Det er især rettet mod unge og førstegangsbilejere. Vi ser på plusser og minusser

Det har længe været kendt med delebiler, hvor flere er fælles om brugsretten. Nu knopskyder deleøkonomien i nye retninger med mulighed for at være fælles om at privatlease en bil.