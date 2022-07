Nu kan danskerne snart købe billig elbil

MG byggede engang mest små, vævre sportsvogne, men så blev mærket købt af kinesiske ejere, og så gik MG andre veje.

I dag lever mærket af at sælge snusfornuftige biler, og med en ny udgave af elbilen ZS EV vil MG nu gøre det billigere for flere danskere at vælge en 100 procent elektrisk bil.

Konkret er der tale om en ny, billigere modelvariant af ZS EV, som kommer til at hedde Standard Range. Den byder på en batteripakke på 51 kWh, og ligesom ZS EV kommer den i to udstyrsvarianter, nemlig Comfort og Luxury.

Elbilen kommer i den nye billigste udgave til at begynde til en pris på 264.999 kr. for Comfortudgaven og 284.999 kr. for Luxury-udgaven.

Den større udgave med en batteripakke på 69,9 kWh begynder til en pris på 284.999 kr.

Hvad får man så for sine 264.999 kr. i den nye Standard Range-version?

Motoren yder 130 kW, svarende til 178 hk, og batteripakken på 51 kWh giver en samlet rækkevidde på 310 km på en opladning mod 440 km i versionen med det store batteri. Altså skal man for besparelsen på 20.000 kr. leve med en 120 km kortere rækkevidde.

De første eksemplarer af den nye prisvenlige elektriske SUV er ifølge MG allerede på vej til landet.

Det forventes, at de første danske kunder kan få deres eksemplarer i midten af august.

Foruden at ZS EV nu fås med en mindre batteripakke, introduceres udgaven med det større batteri også i en 5000 kr. billigere version, hvor man dog i stedet ved hjemmeladning må nøjes med 3,7 kW frem for de nuværende 11 kW.

