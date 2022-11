Nu kommer Jeeps første elbil

Når man siger navnet Jeep, tænker mange nok på den klassiske offroader, kaldet Wrangler.

Men Jeep er mere og andet end hårdføre firehjulstrækkere. Jeep vil nemlig også forsøge at kapre europæiske kunder med mere tidssvarende biltyper.

Nu har Jeep præsenteret mærkets første fuldelektriske bil, og elbilen bliver den første i en ny serie af elektriske Jeep-SUV’er, som alle er udviklet til det europæiske marked.

Avenger hedder den nye elbil, som bygges på Stellantis’ CMP-platform, hvorfra vi blandt andet kender bilmodeller som Peugeot e-2008, Opel Corsa-e og Citroën ë-C4.

Jeep lover, at Avenger vil repræsentere det, man kender bilmærket for, i form af hårdført design og stort fokus på funktionalitet.

- Den nye Jeep Avenger repræsenterer en milepæl for mærket. Den er den første af en lang række helt nye fuldelektriske Jeep-modeller til at blive introduceret i Europa, siger Christian Meunier, som er adm. direktør for Jeep, i en pressemeddelelse.

- Den tilbyder Jeep-egenskaber skaleret til en størrelse bil, der passer det europæiske marked, siger han videre og understreger, at elbilen vil være et stærkt Jeep-alternativ i B-SUV-segmentet.

Der er fra Jeeps side store forventninger til den nye elbil.

B-SUV-segmentet er det næststørste i Europa, og det forventes, at der på tværs af alle bilmærker vil blive solgt 2,2 millioner biler i segmentet i 2023, svarende til en femtedel af det samlede europæiske nybilsalg.

Elbilen kommer på det danske marked næste år. Foto: Jeep

Kompakt elbil

Avenger er omtrent fire meter lang, og derfor placerer den sig også lige under den nuværende Renegade i mærkets modelprogram.

- Avenger vil blive den nye indgangsmodel til Jeep-mærket og fuldende vores tilstedeværelse i SUV-segmenterne, siger Antonella Bruno, som er chef for Jeep i Europa.

- Vi regner med, at den vil blive vores bedst sælgende model i 2024, siger hun videre.

Rækkevidden på en opladning er 400 kilometer. Foto: Jeep

Det kan man forvente

Elbilen kommer med en 400 volts elektrisk drivlinje, som leverer 157 hk og 260 Nm. Batteripakken er på 54 kWh, hvorfor rækkevidden lander på 400 kilometer.

Avenger er altså ikke revolutionerende i forhold til konkurrenterne, og det gælder heller ikke opladningen.

Ved en DC-lader kan Avenger lades med op til 100 kW, og så tager det 24 minutter at lade fra 20 til 80 procent. På en 11 kW-hjemmelader tager det 5,5 timer at lade elbilen op.

Avenger adskiller sig til gengæld fra konkurrenterne ved at være mere offroad-agtig, selvom den indtil videre kun trækker på forhjulene.

Under bilens bund finder man således forstærkede bundplader til beskyttelse af vigtige komponenter, ligesom forhjulstrækkeren kommer med særligt offroad-køreprogrammer og Hill Descent Control.

Avenger skal bygges på Stellantis-koncernens fabrik i Tychy i Polen, og den kommer til Danmark i løbet af 2023. De danske priser på den kommende elbil er endnu ikke klar.

Mere digital

Foto: Jeep

Som det hører sig til, når der skal sendes en ny bil på gaden, er Jeep Avenger mere digital og online end tidligere modeller fra mærket.

Infotainmentsystemet er i alle versioner hjemmeboende i en 10,25 tommer skærm, mens den digitale instrumentering kommer i to skærmstørrelser, 7 eller 10,25 tommer.

Den nye Jeep har også trådløs Apple CarPlay og Android Auto som standard. Bilen er altid online, hvilket dels sørger for, at den kan opdateres ’i skyen’, men sikrer også at bilen kan styres på afstand.

Fra Jeeps egen app kan Avenger lokaliseres, låses op og i, tjekke batteriniveau, indstille forvarmning og klimaanlæg, igangsætte opladning og kommunikere med bilen via stemmeassistent.



