Nu skal milliardærerne til at køre elbil

Når vi taler den ultimative automobile luksus, er der intet bilmærke, der når det britiske adelsmærke Rolls-Royce til sokkeholderne.

Alt fra popstjerner, fodboldspillere, excentriske milliardærer, diktatorer og statsledere ynder gerne at køre Rolls-Royce, når der skal investeres i den størst mulige komfort. Men fremover skal ejerne - eller måske i højere grad deres privatchauffører - vænne sig til, at de engang imellem skal forbi en ladestander.

Rolls-Royce har nemlig præsenteret mærkets første 100 procent elektriske model, kaldet Spectre.

Hvad er det så for en størrelse?

Spectre er det, som Rolls-Royce betegner som verdens første ’ultra-luksuriøse elektriske supercoupé’, og den skal ses som en elektrisk arvtager til Phantom coupé-modellen.

Kraftfuld

Indtil videre er Rolls-Royce ikke klar med de endelige tal for Spectre, men det forventes, at den vil få en rækkevidde på en opladning på op til 520 kilometer, mens den elektriske drivlinje vil levere omkring 560 hk og 900 Nm. Det sikrer, at den elektriske luksuscoupé kan sprinte fra 0-100 km/t på 4,5 sekunder.

Det er til trods for, at Spectre er en enorm bil. Selvom den kun har to døre, er den næsten 5,5 meter lang med en akselafstand på lige over 3,2 meter. Spectre vejer desuden lige under 3 tons.

Som det altid er tilfældet med Rolls-Royce er indmaden et orgie udi luksus, komfort og bling, ligesom bilen er mere digital end nogen anden Rolls-Royce tidligere har været det.

Spectre er en luksus-coupé og arvtager til Phantom Coupé. Foto: Toyota

- Spectre rummer alle de kvaliteter, som har sikret Rolls-Royces legende. Denne utrolige bil, der fra begyndelsen er udtænkt som vores første fuldt elektriske model, er lydløs, kraftfuld og demonstrerer, hvor perfekt Rolls-Royce er egnet til elektrificering, siger Torsten Müller-Ötvös, som er adm. direktør i Rolls-Royce, i en pressemeddelelse.

- Spectres fuldt elektriske drivlinje vil sikre mærkets fortsatte succes og relevans, mens den på dramatisk vis bidrager til definitionen af de egenskaber, der gør en Rolls-Royce til en Rolls-Royce, siger han videre.

Spectre har i udviklingen været udsat for en lang række prøvelser, der skal sikre, at elbilen lever op til mærkets standarder. I det hårdeste testprogram i mærkets historie har prototypeudgaver af Spectre kørt mere end 2,5 millioner kilometer, som simulerer mere end 400 års brug af en Rolls-Royce.

Den nye elbil bliver prestigemærkets første af slagsen, men ikke den sidste. Ved udgangen af 2030 vil hele Rolls-Royces modelportefølje således være 100 procent elektrisk, oplyser bilproducententen.

De første kundebiler af Spectre forventes at blive leveret i fjerde kvartal 2023, og priserne på elbilen er endnu ikke klar. Hvis du har brug for at spørge, har du alligevel ikke råd.



