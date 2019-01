Nu taber du mindre på at købe ny bil

Er man på markedet efter en ny bil, er der gode nyheder: Værditabet er nemlig faldet drastisk, og en række modeller holder prisen godt.

Det gælder i særdeleshed stationcar-udgaverne af Kia Ceed og Skoda Octavia med benzinmotorer, der er skarpt forfulgt af Toyota Auris, Dacia Lodgy, VW Golf og Hyundai i30. Modellerne ligger i top i en ny analyse, som bilsalgssiden Bilbasen har lavet, og ifølge markedsanalytiker Jan Lang skal en del af begrundelsen findes i de seneste afgiftsnedsættelser.

- Årsagen til det lave afskrivningsniveau er de seneste tre års afgiftsomlægninger, der har gjort bilerne væsentlig billigere. Jo lavere pris, desto lavere afskrivning, og her er Kia og Skoda de mest prisstabile, siger han.

Bilbasens analyse placerer biler som Alfa Romeo Giulietta og Mitsubishi Spacestar i bunden af skalaen, mens for eksempel Renault Megane og Opel Insignia ligger i midten, når det kommer til værditab.

Generelt har omlægningerne dog gjort det billigere at være bilejer, påpeger Jan Lang.

- Samlet set viser analysen, at det er blevet meget billigere at eje en bil. Den dårlige nyhed er, at det har været dyrt for bilejeren, der har købt bil, før afgiftsomlægningerne blev vedtaget. Den gode nyhed er, at det har medført, at bilerne er blevet meget billigere nu og i fremtiden, siger han.

Metode Bilbasens afskrivningsprofiler baserer sig på forholdet mellem bilernes nypris minus fire procent rabat og brugtbilernes annoncerede priser minus to procent rabat. Afskrivningsprofilerne er dannet over de seneste 72 måneders afskrivninger og giver en vurdering af afskrivningen i et tre årigt perspektiv, hvor bilen kører 60.000 kilometer, er serviceret efter forskrifterne og sælges i ren handel i stand A/B. I analysen er forudsætningen, at der ikke sker en afgiftsomlægning i den treårige periode.

Alfa Romeo Giulietta er en af de dyre drenge at investere i. Ifølge analysen er værditabet på 49,2 procent efter tre år/60.000 kilometer. Foto: Jens Overgaard

Spørger man Bilbasens markedsanalytiker, er der flere årsager til, at netop Skoda og Kia ligger i front.

- Kia har et garantikoncept med syv års garanti, der er meget stærkt, og så har man gennem mange år holdt en fornuftig prispolitik, der har øget tilliden til mærket, siger Jan Lang.

Det samme gælder for Skoda, der ofte har bedre priser og højere udstyrsniveau end de øvrige mærker i VW-koncernen. På den måde opfattes Skoda som det snusfornuftige køb.

- Det er kendetegnende for begge mærker, at deres prispolitik er ret stabil. Det betyder meget for bilkøberne, at de trygt kan købe en af bilerne og vide, at den ikke bliver sat 30.000 kroner ned måneden efter. Samtidig forplanter prisstrategien sig på brugtbilmarkedet, hvor gensalgsprisen over årene også bliver højere, siger Jan Lang.

Netop Kia og Skoda har også tidligere været de mest værdifaste mærker på markedet, og den position har de fastholdt efter tre år med afgiftsomlægninger.

Hvis du for tre år siden købte en Skoda Octavia Combi med benzinmotor til 304.000 kroner med en afskrivning på 41,2 procent, ville tabet være 125.664 kroner. Ifølge tallene fra Bilbasen koster samme bil i dag 272.000 kroner med et tab på 37,4 procent, svarende til 101.728 kroner. Det giver en besparelse på 23.936 kroner.



Kia Ceed stationcar er ifølge analysen en af de modeller, der holder prisen bedst. Foto: Jens Overgaard

Det er dog ikke sikkert, billedet bliver ved med at være så entydigt. Sådan lyder vurderingen fra Niels Grøftehauge, der er analytiker på Bilpriser.dk. Ifølge ham vil de kendte dyder i de kommende år blive udfordret af elbilernes indtog og stadigt større krav til bilernes brændstoføkonomi og CO-udledning.

- Der er alt for mange usikkerhedsmomenter i spil. Så det er svært at sige noget skråsikkert om udviklingen på bilpriserne, siger Niels Grøftehauge.

Det gælder også de enkelte bilmodeller. Han peger på, at Skoda Octavia, der traditionelt har hurtig omsætningshastighed og netop har fået nye motorer, vil være en model, der holder prisen godt. Samtidig er han mere tvivlende over for, om Kia Ceed bliver ved med at ligge så højt.

Ceed-modellen er godt nok lige kommet i en ny generation med nye motorer, der trækker op, men Kia ligger også på et højere prisniveau end før. Det koreanske mærke har heller ikke så høj markedsandel som tidligere, og det kan ende med at trække ned. Uanset hvad kommer man dog længst med en fornuftig bil, påpeger Niels Grøftehauge.

- Det simple råd er enkelt: Køb den bil, der kører længst på literen. Glem de hurtige biler – der får du ørerne i maskinen, siger han.

Det koster generelt på afskrivningen at skille sig ud fra mængden med utraditionel lakering eller en stærkere motor. En tredørs GTi-model i en utraditionel farve kan nemt tabe over halvdelen af sin værdi på tre år.



Renault Megane ligger i mellemgruppen med hensyn til værditab. Foto: Jens Overgaard

Analysen fra Bilbasen viser, at værditabet især er minimeret blandt bilerne i mellemklassen. I mikro- og miniklassen samt blandt MPV'er er tabet til gengæld uændret.

Værditabet på benzinbilerne har gennem mange år været højere end på dieselbilerne, men analysen antyder også, at det er ved at udligne sig. Ifølge Bilbasen er tabet tæt på at være det samme for de to brændstoftyper. Her fremgår det også, at den populære stationcar fortsat er den mest værdifaste biltype.

- Generelt har en stationcar med benzinmotor og i en af de klassiske farver et meget lavt værditab i forhold til tidligere. Kører man omkring 20.000 kilometer, så er det et fornuftigt alternativ til den dieseldrevne stationcar. Kører man mere, så er dieselbilen dog fortsat det mest rationelle valg i forhold til totaløkonomien, siger Jan Lang.