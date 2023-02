Ny Porsche-model testet over 4.000.000 kilometer

Porsche har vurderet, at det er tid til at give den nuværende, tredje generation af SUV’en Cayenne en større opdatering.

Modellen kom på gaden i 2017, og nu lancerer Porsche en opdateret version, som både er udviklet i forhold til drivlinje, undervogne og digitale teknologier.

Den tyske bilproducent lægger ikke skjul på, at opdateringen af bilmodellen er af omfattende karakter.

- Dette er en af de mest omfattende produktopgraderinger i Porsches historie. Udover at forny motorprogrammet, så har ingeniørerne hos Porsches udviklingscenter i Weissach udført markante ændringer i chassis og undervogn.

- Vores mål har været at opnå et endnu bredere spænd mellem den sportslige køreoplevelse på asfalt, den sublime langturskomfort og evnen til at køre offroad, siger Michael Schätze, som er chef for Cayenne-programmet hos Porsche, i en pressemeddelelse.

Cayenne vil derfor komme med en ny, semiaktiv undervogn, et revideret og digitaliseret interiør med nyt infotainmentdisplay samt lysteknologi med HD-Matrix LED-forlygter.

Foto: Porsche

Hårde tests

I udviklingen af den opdaterede Cayenne-model har Porsche udsat prototypeeksemplarer for en lang række strabadser for at sikre, at de kan holde til at blive brugt.

Hver enkelt bil tilbagelægger på få måneder over 200.000 kilometers kørsel i bytrafik, på landeveje og på motorveje. Derudover transporteres prototyperne også verden rundt for at udfordre deres udholdenhed og kvalitet i forskellige klima.

- Vi udsætter den opgraderede Cayenne for et testprogram, der er lige så omfattende, som hvis vi skulle bygge en helt ny bil fra bunden, siger testleder Ralf Bosch.

Den nye Cayenne er både blevet testet i Asien, Afrika, Europa og Nordamerika. Samlet set har teamet af testkørere tilbagelagt mere end fire millioner kilometer.

- Hvad vi udsætter bilerne for på rå offroadveje i Spanien, gennem sanddynger i Marokko, på frosne søer i Finland eller på racerbaner som Nürburgring Nordschleife i Tyskland er langtfra noget, de fleste Cayenne-ejere vil gøre med deres bil, lyder det fra chefen for testteamet, Dirk Lersch.

- Men enhver, som køber en Porsche skal vide, at det er en bil, som kan klare et uhyggeligt højt pres, uanset hvilke omgivelser og hvilket underlag, den udsættes for, siger han videre.



