Nyt bilmærke kommer til Danmark

Det er ikke et hvilket som helst bilmærke, der nu som noget nyt kommer til Danmark.

Nic. Christiansen Gruppen, som i forvejen importerer bilmærkerne Hyundai, Honda, Land Rover og Jaguar, har nemlig indgået et samarbejde med BYD om at blive forhandler af elbiler fra den kinesiske bilproducent i Danmark.

BYD har i flere år været blandt de førende elbilmærker på det kinesiske marked, og BYD sælger hvert år flere end to millioner biler på verdensplan. Alene i første halve år af 2022 er det blevet til 640.000 nye BYD-biler.

Noget af, der gør BYD unikt, er, at bilmærket bygger elbiler med en elbilteknologi, der er udviklet internt, og at mærket nu rykker ind i Danmark er et led i en større europæisk satsning fra bilproducenten.

- Det er en stor fornøjelse at introducere vores markedsledende teknologi og nogle af vores nyeste produkter, når vi lancerer vores elektriske personbiler til den danske offentlighed, siger Michael Shu, som er leder af BYD i Europa, i en pressemeddelelse.

Præcis hvilke modeller, der kommer til Danmark, står endnu ikke klart. PR-foto

Kommer snart

Endnu har Nic. Christiansen Gruppen ikke offentliggjort, hvilke elbilmodeller fra BYD der kommer til Danmark, men ifølge direktør Niels Vrist Berthelsen kan de danske kunder godt se frem til elbiler, som står stærkt på flere områder.

- BYD rummer alle de muligheder, som rigtig mange danskere efterspørger. Det er teknologisk stærke biler, og sikkerheden er fuldt ud konkurrencedygtig. Samtidig kan bilerne leveres til priser, som gør, at de kan være attraktive for mange danske familier, siger Niels Vrist Berthelsen.

Direktøren henviser blandt andet til, at BYD-bilerne kommer med en særlig batteristruktur.

- Bilerne fra BYD tilbyder bl.a. en batteriteknologi, kaldet Blade Battery, som er designet til at fylde mindre end konventionelle elbilsbatterier. Det giver dermed pladsbesparelse, idet batteriet er pakket direkte celle-til-pakke.

- Andre batterier er pakket celle-til-modul. Vi glæder os til at løfte sløret for både bilmodeller, danske priser og en dansk BYD-hjemmeside, siger han.

Selvom samarbejdet er en ny størrelse, går der ikke længe, før man kan se de første BYD-biler på danske veje. Således forventes de første BYD-personbiler at komme til Danmark allerede i oktober.

Sådan vil salget foregå

PR-foto

Idet Nic. Christiansen Gruppen bliver ansvarlig for distribution, salg og eftersalgsservice for BYD-personbiler i Danmark, vil dette komme til at foregå via gruppens eksisterende, landsdækkende forhandlernetværk.

Desuden vil Nic. Christiansen Gruppen åbne en særlig BYD-forretning i København, som åbner i løbet af efteråret 2022.

Her kan man opleve BYD-modeller samt prøvekøre bilerne.

Udover forretninen i København vil salget af BYD i Danmark ske gennem udvalgte forretninger under Terminalen.

