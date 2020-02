Nyt udvalg: Sådan finder du den sikre benzin

Det er blevet en smule grønnere at tanke bilen op. Fra 1. januar har såkaldt E10-benzin erstattet E5 som den nye standard i oktan 95-hanerne. Tallet fortæller, hvor mange procent bioethanol der er i benzinen, og jo større andel der er, jo mindre CO2 slippes ud fra udstødningen.

Imidlertid har medaljen en bagside. En stor del af biler, der er produceret før 1. januar 2011, kan nemlig kun køre på E5. Det er ifølge brancheorganisationen Drivkraft Danmark omkring 100.000 biler.

Hvilke modeller, der er tale om, afhænger af det konkrete mærke. Hos Ford er det alle modeller fra 1992, der kan køre på E10, undtagen en enkelt Mondeo 1,8-variant, hos Citroën er det alle modeller fra 2000 og frem, som klarer E10, mens det hos VW er alle, som er E10-egnede – dog undtagen en lang stribe Lupo, Polo, Golf, Bora og Touran-modeller.

Det er anvisninger, som du skal tage alvorligt. Ethanolen kan nemlig i værste fald udtørre pakninger og skade legeringer, så der f.eks. kommer utætheder i systemet, eller brændstofpumpen ødelægges.

Lone Otto, som er afdelingsleder for FDM’s tekniske afdeling, peger på, at det er noget, som man skal have sig for øje.

– Vi vil ikke råbe vagt i gevær. Men det er selvfølgelig noget, som man skal være opmærksom på. Især på ældre biler, som står stille længe ad gangen, siger Lone Otto.

EU-krav bag ny benzin Fra 1. januar 2020 bliver standardbenzinen i Danmark E10. Det sker på grund af EU-krav og betyder, at mængden af bioethanol i oktan 95 stiger fra fem til ti procent. Det skal mindske udslippet med CO2 i Danmark med 200.000 ton om året.

Du kan dog enkelte steder som hos Q8 finde en Oktan 95 med E5, som dog er dyrere end E10, samt oktan 98 eller oktan 100 med E5. Diesel, som har B7, ændres ikke.

Så galt behøver det dog ikke at gå. Der findes nemlig alternativer på brændstof-fronten. Men det kan betyde, at du skal tanke en anden type brændstof end i dag.

Fra starten meldte en stor kæde som Shell ud, at man kunne få E5 ved at vælge højoktanbenzinen, V-Power 100, som bevarer sit nuværende fem procent indhold af bioethanol, og op mod årsskiftet har flere af kæderne nu ændret sortiment, så der fortsat er muligheder for E5.

Det gælder Q8, som får to varianter af oktan 95, nemlig den nye standardbenzin GoEasy E10 og den mere klassiske GoEasy Extra E5 – de findes også hos mærkets lavprisselskab, F24.

Circle K er den eneste kæde af de tre store, som ikke har E5 i hanerne. Her træder kædens lavprisselskab, Ingo, dog til med Oktan 98 med E5, som kommer på en tredjedel af stationerne.

Andre lavprisselskaber som Bonus og Uno X erstatter Oktan 98 med E5 Oktan 92, mens OK har Oktan 100 med E5.

Det kan typisk koste omkring en krone mere pr. liter at skulle geare op til oktan 98, oktan 100 eller GoEasy Extra E5.

Men pengene til den mere oktanholdige benzin kan være givet godt ud. Bilerne kører nemlig erfaringsmæssigt en tand længere på literen og får lidt mere kraftoverskud, påpeger Lone Otto fra FDM.

– Så jeg vil tro, at det går lige op, siger hun.

Hvis du har en bil fra før 2011, kan du gå ind på en oversigt fra Drivkraft Danmark, der ligger på adressen www.e10benzin.dk.

– Man skal bare tanke, som man plejer, hvis man ikke har en bil, som er ældre end januar 2011. Hvis det er tilfældet, kan man gå ind på vores hjemmeside og tjekke, om ens bil er der. Oversigten omfatter dog nødvendigvis ikke alle bilmodeller, så hvis man er i tvivl, skal man spørge sin forhandler eller værksted, siger Michael Mücke Jensen.

Han forklarer baggrunden for, at flere kæder nu får højoktanbenzin af E5-typen.

– Med flere standere der har højoktan E5-benzin, får de bilister, hvis biler ikke kan køre på E10, en sikkerhed for, at de fortsat kan tanke benzin og ikke behøver at skifte deres bil ud, siger han.

Veteranbilejere skal passe på sprit i benzinen

Tanker du E10-benzin på en bil, der kun kan klare E5, kan det ødelægge vigtige dele. Foto: Johnny B. Hansen

Ændringen fra E5 til E10 kommer især til at påvirke de mange danskere, som har veteran- og vintagekøretøjer. Her kommer de fleste biler først ud på vejene til foråret.

Johnny B. Rasmussen, der er sekretariatsleder hos Motorhistorisk Samråd, vurderer, at ændringerne vil give noget mere besvær.

– Det kræver lidt mere planlægning og bliver lidt dyrere, hvis man tanker oktan 98 frem for oktan 95. Vi håber, at så mange stationer og kæder som muligt får standere med oktan 98 og dermed E5-benzin. Jo flere, jo større konkurrence bliver der. Men på sigt bliver der nok desværre færre stationer, som har E5, siger Johnny B. Rasmussen.

– Helt overordnet har vi en bekymring for ethanol i benzinen, der kan skade slanger, pakninger og brændstoffiltre. Det har vi haft med E5, og det bliver værre med E10, siger han.

Her er især risiko for køretøjer, som står stille længe, og som ikke bliver gennemskyllet. Det betyder, at gummi og plast kan blive opløst, men også glasfibertanke på motorcykler er i farezonen.

– Så er det, at vi kan risikere brande, når sæsonen starter til foråret, siger Johnny B. Hansen.

Han peger på, at det er vigtigt at skifte til slange og pakninger, som kan klare ethanol. Men de kan være svære at skaffe.

Hvis man er kommet til at tanke en nyere bil halvt op med E10, kan man nøjes med at fylde E5 i for resten. Hvis det er en ældre bil, anbefaler Lone Otto fra FDM, at man får tømt tanken og renset systemet, ligesom hvis der var sket en fejltankning med benzin på en dieselbil eller diesel på en benzinbil.

En tur til udlandet behøver ikke at afskrække. Hvis du f.eks. kører ad tyske motorveje, er der her et tæt net af stationer som f.eks. Shell og Aral, der har superbenzin med højt oktantal, der ikke indeholder E10. Det er også mulighederne i Sverige og de britiske øer. Det er dog en god idé at forberede sig og finde egnede tankstationer på ruten hjemmefra.

