Ombejlede mikrobiler holder prisen

Lav pris, rimelige driftsomkostninger og en minimal afskrivning. Det er stadig noget, som vægter mere end størrelsen, når danskerne er på jagt efter et billigt, brugt køretøj. Mens salget af nye mikrobiler er faldet, er der således stadig et stort marked for de brugte eksemplarer.

Det viser en opgørelse, som salgssiden Bilbasen.dk har lavet for Ekstra Bladet.

Her er Volkswagen Up sammen med Seat Mii og Chevrolet Spark nogle af de hurtigst omsættelige. Og prisniveauet er forholdsvist højt. I den uge, vi tjekker, begynder priserne på en VW Up fra underkanten af 40.000 kroner. Vel at mærke for en bil, der har kørt 200.000 kilometer.

Gennemsnittet for den lille Volkswagen ligger på omkring 65.000 kroner, mens bilens næsten identiske søstermodeller, Seat Mii og Skoda Citigo, ligger en tand under. Der er også bud efter de konkurrerende trillinger, Citroën C1, Peugeot 108 og Toyota Aygo. Her er Toyota Aygo den dyreste med en gennemsnitspris på omkring 55.000 kroner.

I den uge, vi har sat under luppen, er der 750 eksemplarer af VW Up til salg på Bilbasen.dk med en gennemsnitlig liggetid på 30 dage. Set i forhold til priserne bliver bilerne hurtigt afsat, påpeger Jan Lang, der er analytiker hos salgssiden.

– Jeg er forundret over, at priserne er så høje. Omvendt er liggetiderne lave, så prisniveauet afskrækker ikke køberne, konstaterer Jan Lang.

Mikrobilerne byder generelt på korte liggetider og et forholdsvis højt prisniveau. Her spiller det også en rolle, at trillingerne af begge kuld er driftssikre og billige at holde kørende.

– Da VW Up og co. kom i sin tid, pegede man på, at det var en forholdsvis spinkel konstruktion, som kun kunne holde en vis årrække. Men det er gjort til skamme, for der er ikke meget galt med dem, siger Jan Lang.

Bilbasens analytiker peger dog på, at mikrobilerne generelt tager et dyk i prisen, når de bliver over fem år gamle.

Der kan i alle tilfælde også være gevinst ved at gå mod strømmen og se i retning af andre mikrobiler som Opel Karl eller Hyundai i10. Det er begge biler, som er rummelige og byder på godt med udstyr.

Her kan man for eksempel få en Opel Karl fra 2016 med omkring 50.000 kilometer på tælleren til mellem 60.000 og 65.000 kroner. Fiat Panda er også en outsider til mellem 50.000 og 60.000 kroner – men der er ikke så mange af dem.

– Man kan generelt få biler, der er to år yngre end Up, men til samme pris, siger Jan Lang.

Minibilerne presser mikroerne

Foto: Ford Fiesta

Det bedste alternativ til en brugt mikrobil kan være en brugt bil fra den lidt større miniklasse. Priserne på en række af modellerne i denne klasse er nemlig presset så langt ned, at de overlapper de dyreste mikrobiler.

Sådan lyder meldingen fra Jan Lang, der er analytiker på salgssiden Bilbasen.dk. Han peger på modeller som Ford Fiesta og Opel Corsa, der med fem år på bagen eksempelvis kan fås for omkring 75.000 kroner. De bevæger sig dermed ind i samme prisleje som en tre år gammel VW Up.

Volkswagen Polo er ligesom Up meget dyr som brugt. Priserne begynder her mellem 115.000 og 120.000 kroner, men til gengæld holder de også prisen fornuftigt.

– Der er nærmest en Volkswagen-feber i Danmark. Men går man væk fra mærket, kan man finde nogle rigtig gode brugte biler til fornuftige priser, siger Jan Lang.

Et alternativ kunne være Citroën C3. Den kom i en ny generation i 2016 og er en glimrende bil, selv om vægten er lagt på komfortabel kørsel. Her kan man eksempelvis få en 2016-model med 70.000 kørte kilometer for 69.000 kroner.

En minibil er alt andet lige dyrere i blandt andet brændstof, vedligeholdelse, værditab og forsikring end en mikrobil. Til gengæld er den også mere anvendelig, komfortabel og sikker.

Valget afhænger derfor af ens behov. Hvis man bor i centrum af en by, kører korte stræk og har brug for at kunne parkere på begrænset plads, kan mikrobilen være det rigtige valg. Hvis man derimod bor uden for byen, kører længere og vil have en bil med større sikkerhed, kan minibilen være valget.

Når vi ser på de brugte biler, får man i det tilfælde forholdsvis meget bil for en beskeden merpris.

Kigger vi på prisudviklingen i de seneste 24 måneder, så er mikroklassen den bilklasse, der prismæssigt har været mindst berørt af afgiftsomlægningerne.

Mens miniklassen er faldet 7,1 procent i snit, er biler fra mikroklassen kun blevet 2,4 procent billigere. Det er svaret på, hvorfor minibilerne relativt set er blevet brugbare alternativer til biler fra mikroklassen.

Hold øje med udstyret

Hvis bilbudgettet har en maksimumgrænse på 65.000 kroner, betyder det ikke nødvendigvis, at man må undvære ekstraudstyr.

Gør man sit hjemmearbejde godt nok, kan man i mange tilfælde få det optimale udstyr med i prisen. Det gælder for eksempel noget så elementært som aircondition eller fem døre, der letter hverdagen for de fleste. Her gælder det om at se efter biler, der er bestykket med udstyrspakker.

Glem heller ikke, at der stadig er gode tilbud på helt nye biler. Tag bare Citroën C1, der kan fås som 'Sportline'-model med automatisk klimaanlæg, skærm med Apple CarPlay og varme i forsæderne til bare 92.000 kroner. Man kan også få en Skoda Citigo Fresh med aircondition til 90.000 kroner.