Overrasker med luksusbil

Et overraskende valg: For to år siden købte sangerinde Annette Heick en ny bil, der drejer hoveder og starter samtaler. For hun kører Maserati hele året

- Interesserer du dig for biler?

- Meget endda. For snart tyve år tilbage var jeg faktisk selv motorjournalist på Ekstra Bladet, og gennem to år testkørte jeg nye biler og skrev om det.

- Jeg kan huske, at jeg for alvor blev bidt af biler, engang jeg i forbindelse med morgentv lavede et indslag om Alfa Romeo. Lige så snart kameraet var slukket, løb jeg ud og købte en. Jeg elskede den bil så højt, at jeg endte med at købe den opgraderede version et par år efter.

- Var det din første bil?

- Nej, den første bil fik jeg, da jeg var lige i begyndelsen af 20’erne. Det var en Mazda 323 F. F’et er meget vigtigt, for det stod for Future, og det betød, at dens lygter var sådan nogle, der kunne vippes op og ned. Det var utrolig sejt på den tid, og det er det faktisk også stadig.

Arkivfoto: Wikimedia Commons

- Hvorfor fik du bil på det tidspunkt?

- Jeg var i gang med at uddanne mig til ejendomsmægler og havde ingen bil. Det begyndte på et tidspunkt at blive lidt bøvlet at komme rundt til fremvisninger med bus og på cykel, så jeg anskaffede mig en bil.

- Hvor mange biler har du haft gennem tiden?

- Når jeg tæller efter, må det være omkring 11 stykker.

- Alt fra store varevogne til brugte biler, der kun levede et par år. Vi har skiftet bil, når vores behov har ændret sig gennem tilværelsen, som da vi fik børn, og pludselig manglede plads bagi, eller da vi flyttede til Sverige og for tredje vinter i streg sneede fast. Så fik vi en firehjulstrækker. Alfa Romeo’en er nok den eneste, som ikke var synderligt praktisk.

- Har du en bil, du fortryder, du har solgt?

- Jeg har altid sværget til Volvo, og i mine øjne er det det bedste mærke, og de kan deres kram.

- Vi havde en Volvo XC 90 i herregårdsmodellen. Den havde syv sæder og rigtig god plads. Det var bare en helt igennem skøn bil, og jeg tager mig selv i ind i mellem at lede efter en magen til inde på Bilbasen.

Arkivfoto: Ole Lind

- Hvad kører du i nu?

- Det overrasker selv mig, hver gang jeg fortæller det, men jeg kører i en Maserati.

- Hvordan kan det være?

- Jeg havde været uden bil i et par år, og var blevet træt af at køre med det offentlige, så nu skulle det være. Vi var i Normandiet den sommer for at holde ferie, og der så vi en magen til holde parkeret, og den talte bare til mig, som ingen biler har talt til mig før.

- Jeg gik direkte på Bilbasen og fandt en magen til, og lige så snart vi kom hjem fra ferie, fik jeg en prøvetur, og så var jeg solgt. Det var kærlighed ved første blik.

Annette Heick er vild med sin åbne Maserati. Foto: Privat

- Hvilke reaktioner får du på den?

- Det er så sjovt, for selvom det jo er en blærerøvsbil, så provokerer den ikke nogen. Den er heller aldrig blevet udsat for hærværk. Tværtimod får jeg de sjoveste reaktioner. Folk stopper op i fodgængerovergangen og begynder at klappe eller vinker, alt fra små børn og ældre mænd råber efter mig, at jeg skal gasse op.

- For et par måneder siden kørte jeg ned ad Nørrebrogade en sen aften, og da jeg holdt for rødt, kom der en gruppe unge drenge hen til bilen. Det var lunt i vejret, så jeg havde kalechen nede, og de var så benovede over bilen og nok også over, det var en kvinde, der kørte, og vi endte med at have den fineste samtale om bilen. Så det er virkelig en samtalestarter.

- Hvor meget kører du i den om året?

- Det er min helårsbil, men mekanikeren gloede noget, da jeg sidste vinter afleverede den for at få vinterdæk på. Det havde han ikke prøvet at give en Maserati på før. Det er mit rullende kontor, så jeg kører omkring de 30.000 kilometer om året. Så dur det ikke, den ikke kan holde til at køre om vinteren også.



