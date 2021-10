Markedet for brugte biler er overophedet. Det giver højere priser på de mest populære modeller. Se, hvordan du måske kan skyde genvej i brugtbilsjunglen

Lille udvalg og priser, som ligger mindst en femtedel over, hvad bilerne ellers burde koste. Hvis de da overhovedet er til salg. Sådan ser et overophedet marked ud for brugte biler, og det har det gjort i en længere periode.