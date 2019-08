På muddertur med pansret overfrakke

Døren er tung som en pengeskabslåge, selerne solide som brynjer og kampvægten helt oppe på 9,4 ton. Det hindrer os dog ikke fra at pløje gennem terrænet med mudderet sprøjtende til alle sider i Forsvarets nye, pansrede patruljekøretøj, Mowag Eagle 5.

Her i det bakkede øvelsesterræn er Eagle 5 nemlig i sit helt rette element. Forsvaret viser sine nye køretøjer frem på Antvorskov Kaserne ved Slagelse, og Eagle 5 er ikke alene. De første eksemplarer af de seks meter lange patruljekøretøjer er blevet leveret samtidig med de første Mowag Piranha 5, der er rendyrkede mandskabsvogne.

For en gangs skyld sidder jeg ikke bag rattet, men er spændt sikkert fast i selen, mens de drevne chauffører viser, hvad begge køretøjstyper er i stand til i det udfordrende terræn.

De er del af et samlet køb på 4,6 mia. kroner hos schweiziske Mowag, der i alt vil sende 36 Eagle 5 og 309 Piranha 5 til Danmark.

De første to generationer af Mowag Eagle udsprang af den kendte, amerikanske Hummer, men siden har Mowag arbejdet videre på modellen. Sidste Eagle 4-generation fra 2003 har gjort tjeneste for Forsvaret i blandt andet Irak og Afghanistan, og for Eagle 5 venter en tur til Estland med den danske brigade.

Den nye generation af Eagle har fået mere panser og motorkraft. Under den kantede hjelm ligger en sekscylindret dieselmotor på 6,3 liter, der yder 286 hestekræfter. Det lyder måske ikke af meget, men bjørnemomentet på 970 Nm taler til gengæld for sig selv. Med et forbrug der svarer til et 2,2 km/l, er det dog en tørstig sag.

Råstyrken kommer til sin ret i terrænet, for Eagle 5 har ikke nogen sofistikerede terrænsystemer a la dem, man finder i mange moderne firehjulstrækkere. Her styres fremkommeligheden i stedet ved at regulere dæktrykket med en drejeknap i kabinen. Trykket kan indstilles til kørsel på vej, i terræn eller i sand, og det kan sættes helt ned til én bar. Dækkene kan desuden klare kørsel med op til 30 km/t., hvis de skulle punktere eller få en kugle.

Patruljekøretøjets terrængående evner kan øges med kæder, ligesom automatgearet har gear, der kan tilpasses terrænet. Det gælder også det automatiske spærredifferentiale, som selv slår til, hvis et hjul spinder.

På øvelsesområdet ved Antvorskov Kaserne pløjer vi derfor ganske ubesværet gennem mudder, vandhuller og lettere stigninger. Ifølge fabrikken kan den store og tunge bil forcere stigninger på op til 70 procent – svarende til cirka 30 til 35 grader – og køre gennem vanddybder på op til 1,2 meter.

Det er dog ikke ensbetydende med, at Eagle 5 rent køreteknisk er en udfordring for føreren, fortæller Marc Rasmussen, der er sagsbehandler ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl.

– Du har masser af kraft og masser af overskud. Det er bare et godt køretøj. Automatgearet betyder meget. Når du har styr på transmissionen, er den nærmest selvkørende, siger han.

Testkørslen foregår da også uden dramatik, for lydniveauet er forholdsvis afdæmpet i kabinen. Indendøre er Mowag Eagle 5 pakket med grej, og de fire sæder med fempunktsseler fylder godt op.

Føreren sidder i et kompakt hjørne med udsigt til en minimalistisk digital skærm, der viser køretøjets mest grundlæggende data – inklusiv spændingen på de to 24 volts-systemer. Et udvidet navigationssystem giver samtidig føreren overblik over Eagle- og Piranha-køretøjer i nærheden via en større skærm.

Her er det også muligt at plotte fjendtlige køretøjer ind, hvis det er nødvendigt. Eagle 5 er nemlig bygget til at løse mange forskellige opgaver, der kræver panser.

Mowag Eagle 5 Pris: Ikke oplyst Motor: 6,3 liter, 286 hk, 970 Nm L/B/H: 5,76/2,78/3,01 meter Vægt: 9,35 ton

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bus med armering

309 eksemplarer af Piranha 3 mandskabsvognen er på vej til Danmark. De første er allerede leveret. Foto: Jens Overgaard

Forsvarets nye, pansrede mandskabsvogn, Piranha 5, er lidt af en schweizerkniv. Den kan nemlig både leveres med udstyr til infanteri, ingeniørtropper eller specialbygges til for eksempel at være kommandostation eller ambulance.

Den store Piranha skal erstatte Forsvarets gamle mandskabsvogne fra 1962, der har været med på missioner på Balkan i 90’erne, i Irak i 00’erne og i Afghanistan i 10’erne. Det ni meter lange køretøj har plads til 12 personer og vejer intet mindre end 32 ton.

Det kan tydeligt mærkes, da vi tager en terræntur som passagerer på øvelsesområdet ved Antvorskov Kaserne. TUREN I BUGEN på den nye mandskabsvogn er anderledes rustik end i Mowag Eagle 5. Vognens siddepladser er polstrede som biografsæder og bestykket med kraftige fempunktsseler, og herfra kan vi høre køretøjets store fjedre pibe, når de arbejder.

Fornemmelsen af ikke at kunne se noget under kørslen, men kun mærke bevægelserne, er ikke noget for folk med tendens til klaustrofobi eller køresyge. Turen er dog langt mere komfortabel end i de gamle mandskabsvogne.

Køremæssigt er der både muligheder og begrænsninger i den nye Mowag Piranha 5, lyder det fra Martin Thuesen, der er kompagnibefalingsmand.

– Den kører som en lastbil. Men den har en rimelig vendediameter, da bagakslerne er medstyrende. Så den kan gøre det på 16 meter. Størrelsen betyder dog, at det ikke er et køretøj, som du kan komme snigende med, siger Martin Thuesen og tilføjer:

– Det er først og fremmest beregnet til at fragte folk sikkert fra A til B.