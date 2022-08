Pas på med opladning her

Mormorladning: Det er vigtigt at vide, hvornår dine almindelige elinstallationer kan klare opladningen af din elbil. Den såkaldte mormorlader giver mulighed for nemt at oplade elbilen i eksempelvis sommerhusområder, men det er livsfarligt, hvis ikke du har styr på installationerne

Man kan nemt se det for sig. Bilen er pakket med rejsetasker, madpakker og solcreme. Nu gør familien klar til at køre på ferie ud på landevejene, og indenfor nogle timer når de frem til feriehuset et sted i det danske sommerland.

Det er den første længere køretur i familiens nye elbil og første gang, hvor den skal parkeres ved sommerhuset. Men hov, familien har glemt at overveje, hvordan de skal oplade elbilen herude langt fra den vanlige kørerute.

- Når sommerferien skal planlægges, bliver elbilsejerne nødt til at undersøge lade mulighederne i de områder, hvor der skal ferieres, på lige fod med den planlægning som nødvendigvis bør foretages til selve køreturen, påpeger Tom Westersø Larsen, tekniker i FDM, og minder om, at særligt i tyndt befolkede områder er der ofte få lademuligheder med lav ladeeffekt.

Hvis du anvender en 'mormorlader' skal du sørge for, den er låst til maksimalt at lade med 6 ampere, siger Jesper Sandberg. PR-foto

Det samme nævner Jesper Sandberg, chefkonsulent hos Tekniq Arbejdsgiverne.

Han fremhæver, at der særligt er én meget central ting, man skal være opmærksom på, hvis man laver en såkaldt mormoropladning - og det er uanset, om det sker i sommerhuset, i den almindelige bolig eller andre steder.

- Mormorladeren (nødladeren, red.) forsynes via en almindelig dansk boligstikprop og tilsluttes i en almindelig boligstikkontakt. Så skal man vælge en mormorlader, der er låst til maksimalt at lade med 6A.

- Hvis man i denne installationstype lader med en større strøm end 6A - for eksempel 10A eller 16A - så risikerer man i yderste konsekvens en overophedning, et brandtilløb eller en brand, lyder advarslen fra Jesper Sandberg.

I 2010 var opladningen af en elbil skyld i en brand på færgen 'Pearl of Scandinavia'. Arkivfoto: Kristian Linnemann

Få styr på elinstallationerne

Lovgivningen på området kræver, at elektriske installationer i Danmark skal overholde Installationsbekendtgørelsen.

- Det betyder i praksis, at installationen skal være sikker, og at man herunder ikke må tilslutte noget. Det kunne for eksempel være en elbil-lader med en høj effekt, som er tilsluttet i mange timer, da den i værste fald kan overbelaste den elektriske installation, forklarer han.

Ifølge Jesper Sandberg er der en række faktorer, man skal være opmærksom på, hvis man lader sin elbil andre steder end i sin permanente bolig, på sin arbejdsplads eller i offentlige ladestandere, hvor der typisk er etableret fast tilsluttede permanente ladestandere.

Det gælder altså for eksempel i sommerhuset eller ferieboligen, hvor man ikke plejer at parkere og lade sin elbil.

- Undersøg om der er mulighed for at anvende offentlig ladestandere i området, og om du kan planlægge opladning her i kombination med dine ferieaktiviteter, siger Jesper Sandberg og tilføjer:

- Hvis du ikke kan undgå at anvende mormorladning, så vær opmærksom på installationens stand i din feriebolig, og om der for eksempel er beskadigede stikkontakter, dårlige forbindelser eller synlige tegn på overophedning, forklarer han og nævner, at det for eksempel kan være, at stikbenene er anløbne eller har brandmærker.

Som det næste anbefaler chefkonsulenten, at man desuden bør lægge mærke til, om der eksempelvis kommer blink i lyset, når man har tilsluttet opladeren.

- Alt i alt er det meget vigtigt at sikre, at laderen er låst på en maksimal strøm på 6A, hvis forsyningen sker via en almindelig boligstikkontakt, understreger Jesper Sandberg.

Arkivfoto: Lars Just

Gradvis udbredelse af ladestationer

Hos Tekniq Arbejdsgiverne forudser man en eksplosiv vækst i både antallet af elbiler og dermed også i antallet af ladestandere.

- På den lange bane må det derfor også forventes, at antallet og udbredelsen af offentlige ladestandere samt ladestandere i forbindelse med både boliger og arbejdspladser bliver så udbygget, at behovet for mormorladning efterhånden bliver væsentligt minimeret, mener Jesper Sandberg.

En forudsætning for udbredelsen af ladestander infrastrukturen er ifølge chefkonsulenten, at forsyningsnettet også udbygges løbende, hvilket er en udfordring særligt i sommerhusområderne.

Her har effektbehovet typisk ikke været særligt stort tidligere.

- Vi må derfor forvente, at tilpasningen kommer til at ske gradvist over en årrække, siger han.

I forbindelse med udrulningen af de offentlige og permanente ladestandere forventes det af Tekniq Arbejdsgiverne, at både sikkerhed og effektivitet øges i forhold til mormorladningen.

- Og så forventer vi også, at både pris og fleksibilitet vil være et konkurrenceparameter i fremtiden, lyder det fra Jesper Sandberg.

Tilbage hos FDM fremhæver Tom Westersø Larsen, at der i øjeblikket opstilles mange hurtig- og lynladere langs motorvejsnettet, og at ladenetværket udbyttes også betragteligt i de større byer.

- Den udvikling vil fortsætte, fordi den grønne omstilling er afhængig af ladeinfrastrukturen, konstaterer han.

Sådan anvendes de forskellige ladere

Nødladeren anvendes til 230 Volt-stikkontakt eller et CEE-stik og må maksimalt lade med en effekt på 1,4 kW, hvis den anvendes i mere end to timer.

Ladeboksen anvendes til hjemmeopladning med separat installation samt i det offentlige rum, og kan lade med en effekt på op til 22 kW, afhængigt af elbilens lader og installation.

Hurtig- og lynladere er opstillet i det offentlige rum, oftest langs motorvejsnettet, og kan lade med en effekt fra 50 til 350 kW, afhængigt af bilens batteristyring samt opladningsniveau.

Sådan bør du oplade din elbil i sommerhuset

Hvis sommerhusets installation er af nyere dato, kan nødladeren anvendes til længerevarende opladning (defineret som opladning i mere end to timer), såfremt ladeeffekten ikke overstiger 1,4 kW/6 ampere.

Nyere stikkontakter kan bære en strømstyrke på maksimalt 6 ampere ved vedvarende belastning, mens ældre og slidte stikkontakter ikke bør anvendes til opladning af elbil.

Undgå opladning med nødladeren, hvis ikke den kan tilsluttes direkte i en 230 Volt-stikkontakt eller i et CEE-stik. Det er ulovligt at anvende forlængerledninger eller kabeltromler.

Hvis sommerhusets installation er ukendt, frarådes det at lade med nødladeren.

Hvis der er opsat en ladeboks i sommerhuset, kan der lades sikkert på elbilen, fordi ladeboksen, kablet samt bilen afstemmer ladeeffekten sammen. Den løsning anbefaler FDM, og elbilsejere kan med fordel leje sommerhuse, hvor der er monteret ladebokse.

Kilder: FDM og Tekniq Arbejdsgiverne



