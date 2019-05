Pas på, når du køber dæk på nettet

Det kan være fristende at gå på jagt efter billigt fodtøj til bilen på nettet. Men vær opmærksom, for der er mange faldgruber

Vi har taget nethandlen til os, og det kan måske også virke naturligt at tage en tur gennem hjemmesiderne fra de store dæksupermarkeder, når slidmønstret på den firehjulede begynder at være nede.

Det er særligt aktuelt i denne tid, hvor mange danskere skifter fra vinter- til sommerdæk. Men der er en række ting, du skal overveje, før du trykker på bestillingsknappen.

– Helt grundlæggende er der de samme fordele ved at handle dæk på nettet som ved andre varer: Man kan se, hvordan priser og konkurrence er, lede efter gode tilbud og få et overblik over, hvad der er op og ned. Men hvis handlen ikke går snorlige, så kan det blive både besværligt og dyrt, konstaterer Lennert Fogh, som er afdelingschef for juridisk rådgivning hos FDM.

Der er nemlig flere klare forskelle på at købe dæk og for eksempel et par sko på nettet. Bag hjemmesiderne, som for det meste har en dansk webadresse, gemmer der sig ofte firmaer i andre dele af Europa.

Det betyder, at du selv skal finde et dansk værksted, der vil montere dækkene, og hvis der skulle opstå et problem undervejs, kan det blive svært at placere ansvaret. Samtidig kan det også blive en dyr, kompliceret og ikke mindst tidskrævende affære at skulle fragte eventuelle problemdæk tilbage til forhandleren.

– Hvis man oplever, at et dæk for eksempel rumler, kan problemet måske ligge i enten dækket, monteringen, afbalanceringen eller bilen. Her kan det blive svært at placere ansvaret, og hvem der skal betale for omkostningerne ved afmontering og returnering. Så er man mere sikret ved at have det hele samlet ét sted, omend det kan være en dyrere løsning, siger Lennart Fogh.

Volker Nitz, direktør i Dækbranchen Danmark, har set eksempler på folk, der har bestilt dæk, som, de troede, passede til en personbil, men som viste sig at være lavet til en varevogn. Og andre har ifølge direktøren måttet vente længe ved reklamationssager.

– Udfordringen er (at finde ud af, red.), hvor man skal henvende sig, hvis noget går galt. Og hvad skal man gøre, hvis man skal undvære et dæk i otte uger, mens det reklamationsbehandles? Her er det bedre at købe dækket ét sted, hvor de også monteres, så man kan få råd og vejledning, siger Volker Nitz og fortsætter:

– Dæk er ikke bare et par sko til 350 kroner, man bestiller. Det er et sikkerhedsprodukt. Det handler ikke kun om størrelse, men også om specifikationer, som man skal sikre sig, før man bestiller. Selv om dækket er et premiummærke og har de rigtige dimensioner, så er det ikke sikkert, at det passer til den pågældende bil. Nogle modeller passer bedre sammen med bestemte dæk end andre.

FDM får ifølge afdelingschef Lennart Fogh jævnligt henvendelser fra medlemmer, der har spørgsmål omkring køb af dæk på udenlandske hjemmesider.

– Masser af folk har gode erfaringer med at købe dæk på nettet. Men man skal være 100 procent sikker på, hvad man går efter, og være indstillet på at gøre noget benarbejde, siger han og tilføjer:

– Samtidig skal man gøre op med sig selv, hvor stor ens risikovillighed er. Hvis det går godt, kan man måske spare nogle penge, men hvis der er problemer, slår det hårdere.

Det skal du holde øje med

Der er en række ting, som du skal have dig for øje ved køb af dæk på nettet. Det gælder også dine rettigheder ved reklamation.

Som udgangspunkt har du som forbruger den samme forbrugerbeskyttelse i andre EU-lande som i Danmark. Her kan du ved problemer normalt klage gennem Forbruger Europa, og købeloven giver dig to års reklamationsret som forbruger.

Herudover tilbyder nogle danske virksomheder en garanti, som skal stille forbrugeren bedre end købelovens regler. Det betyder, at virksomheden selv skal bevise, at den har ret, hvis den ikke mener, at forbrugerens klage er dækket af garantien.

Hvordan, det udmøntes i praksis på de forskellige udenlandske hjemmesider, kan være svært at gennemskue, lyder det fra Lennart Fogh. Han er afdelingschef for juridisk rådgivning hos FDM og har set eksempler på hjemmesider, der har dansk sprog ved bestillingen, mens siderne om garanti- eller reklamationsbehandling står på andre sprog.

– Spørgsmålet er, om man ønsker at rejse en sag ved for eksempel en hollandsk retsinstans eller gennem Forbruger Europa, eller bare ønsker at købe et nyt dæk i Danmark for at få afsluttet sagen – og så måske ender med større omkostninger end forventet, siger Lennart Fogh.

Han anbefaler at kigge efter de hjemmesider, der giver en bedre garanti end lovens minimumskrav. I praksis kan virksomhedens beliggenhed også få stor betydning, for selv om forbrugerbeskyttelsesreglerne ligner hinanden i hele EU, er der stor forskel på at smutte hen til det lokale dækcenter med problemdækkene og at få dem afmonteret, emballeret og fragtet til udlandet.

Fravælg også firmaer uden for EU, hvor du ikke på forhånd kan være sikker på, hvilke rettigheder du har som forbruger.

Her får du det billigste dæk

Der kan være penge at spare ved at købe vinter- og sommerdæk over internettet, for priserne kan variere meget. Det viser et pristjek, som vi har lavet på et dæk i størrelsen 165/65/15, der passer på mange biler i miniklassen.

Udenlandske onlinebutikker

Vi går efter kvalitetsdækket Continental EcoContact. Her finder vi EcoContact 3-dækket med 88T-mærkning til 468 kroner stykket plus 75 kroner i fragt pr. dæk hos daekonline.dk.

Hos daekekspert.dk er prisen 610 kroner plus 45 kroner i fragt pr. dæk for EcoContact 3 med den lidt lavere 81T-vægtmærkning, mens det samme dæk koster 503,39 kroner hos daekleader.dk. Her er der gratis fragt ved køb af flere end to dæk.

Danske udbydere med eget værksted

Til sammenligning kan du få samme EcoContact 3 med 81T-mærkning hos danske T. Hansen til 579 kroner pr. dæk. Her koster det helt nye EcoContact 6 med 81T-mærkning bare en 20’er mere.

Hos Super Dæk Service kan du få det nye EcoContact 6 med en højere 88T-mærkning, og her koster det 579 kroner. Det samme nye EcoContact 6 med 81T-mærkning koster 575,25 kroner hos sortedaek.dk. Det er endda fire kroner billigere end EcoContact 3 81T, som også er på hylderne.

Du skal i alle tilfælde lægge montering af dækkene oveni, som typisk står i 100 kroner pr. dæk.

Du kan tjekke, hvilke dæk der præcist passer på din bil på daeklabel.dk