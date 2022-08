Plug-in'er er en overgangsbil

I flere år har plugin-hybrid-bilerne været ganske populære både i Danmark og i resten af Europa, men herhjemme er udviklingen nu ved at vende.

Som brancheorganisationen De Danske Bilimportører kunne fortælle først på sommeren bliver der nu solgt flere rene elbiler end plugin-hybrider på tværs af EU, og det samme billede tegner sig på det danske marked.

Elbiler står i øjeblikket for 10 procent af markedet og har næsten fordoblet deres markedsandel fra første kvartal 2021 til første kvartal 2022.

I mellemtiden er salget af plugin-hybridbiler overordnet faldet med 5,3 procent, om end de har stadig øget deres markedsandel som følge af det store fald i salget af benzin- og dieselbiler.

Hos De Danske Bilimportører vil administrerende direktør Mads Rørvig gerne sætte nogle ord på, hvad der i første omgang gjorde plugin-hybriderne efterspurgte.

- Forbrugerne efterspørger grønnere biler, men der er stadig visse egenskaber ved elbilerne, der får nogle forbrugere til at fravælge dem, lyder det fra Mads Rørvig.

- Her er plugin-hybriderne et kompromis, hvor man som forbruger kan kombinere kørsel på el med de teknologiske fordele, der stadig tilhører benzin- og dieselbilerne, opridser han videre.

Grunden til, at plug-in-hybrider blev efterspurgte, var, at de var grønne men beholdt visse fossile fordele, siger Mads Rørvig. PR-foto

Flere hestekræfter

I takt med at udbuddet af rene elbiler bliver større og deres tekniske egenskaber bedre, vil flere vælge dem, uddyber Mads Rørvig.

- Derudover betyder indfasningen af afgiften på plugin-hybrider, at de løbende bliver mindre attraktive rent prismæssigt, siger han.

En lignende analyse giver Mads Aarup, ingeniørforeningen IDAs ekspert i elbiler og batteriteknologi og talsmand for Forenede Danske Elbilister (FDEL).

Han fremhæver, at det især er kombinationen af den metode, som benyttes i EU til at udregne plugin-hybridernes km/l - samt danske skatteregler for registreringsafgift - der medvirker til, at danskere har kunnet købe en bil med hybrid-teknik billigere end den tilsvarende bil kun med konventionel forbrændingsmotor.

- I stedet for at købe plugin-hybrider billigere vekslede danskerne denne fordel til at få flere hestekræfter og mere udstyr for de samme penge, siger Mads Aarup.

Mads Aarup er ekspert i elbiler og batteriteknologi. Arkivfoto: Mikkel Hørlyck

Fordelen ved plugin-hybriderne har ifølge eksperten ligget på anskaffelsestidspunktet mere end i driftsfasen, hvor der viste sig at være stor forskel på, hvor meget bilisterne benyttede muligheden for at lade op og køre grønt.

- En klar fordel ved plugin-hybrider over de batteridrevne elbiler var et større udvalg af biler og en billigere vej til anhængertræk. Derfor lå plugin-hybrid-slaget over elbil-salget i Danmark til og med 2021, forklarer han.

- Afgiftsfordelene for plugin-hybrider nedtrappes hvert år, samtidig med at der kommer flere og flere attraktive elbilmodeller.

- Startende fra i år og i årene fremefter vil elbilsalget derfor ligge over plugin-hybrid-salget, ligesom det allerede gør i vores sammenlignelige nabolande, siger Mads Aarup.

- Der er ingen tvivl om, at mediedækningen også har gjort det klart, at plugin-hybrider hverken er den grønne eller det fremtidssikrede valg, men tværtimod er en overgangsteknologi med højere vedligeholdelses- og driftsomkostninger, som udfases frem mod 2035, konstaterer han.

Endelig nævner Mads Aarup og nævner, at den kraftige udbygning af ladeinfrastrukturen i hele Europa og elbilernes længere rækkevidde også er med til at gøre dem til det oplagte valg.

Arkivfoto: Shutterstock

Stor rolle i grøn omstilling

Tilbage hos De Danske Bilimportører betragter man også plugin-hybriderne som en overgangs-teknologi, der ifølge direktør Mads Rørvig kan være en god trædesten for de bilister, for hvem en elbil endnu ikke er løsningen.

- Det er endnu ikke alle, der kan eller er klar til at tage det fulde spring over til en bil, der kun kører på el, siger han og medgiver, at afgiftsstrukturen også understreger, at politikerne ser plugin-teknologien som en overgangsteknologi.

- Det er stadig ikke alle danskere, der kan få deres behov for transport opfyldt med en elbil i det prisleje, hvor de har mulighed for at købe bil. Indtil udbuddet af elbiler også spreder sig til de billigere prissegmenter, og ladeinfrastrukturen er mere dækkende, vil plugin-hybrid-teknologien stadig spille en stor rolle i den grønne omstilling, mener Mads Rørvig.

FDEL-talsmand Mads Aarup lægger vægt på, at den stigende registreringsafgift år for år giver mindre tilskyndelse til anskaffelse af en plugin-hybrid, men det er stadig den billigste vej til anhængertræk til tunge trailere, siger han.

- Plugin-hybrider er fejlagtigt anbefalet til byboere som den ideelle kombination, men det er heldigvis ved at gå op for bilkøberne, at biltypen er den værst tænkelige kombination til byfolket, for den lader langsom og skal lades næsten hver dag, lyder det fra Mads Aarup.

Han tilføjer, at det er okay for plugin-hybrid-ejere med egen lader, men at det belaster ladeinfrastrukturen i byerne voldsomt, idet plugin-hybrider ofte fylder uforholdsmæssigt meget ved ladestanderne.

- Desuden kan plugin-hybriderne ikke lynlade, så overordnet set passer de ikke til den offentlige ladeinfrastruktur og bør derfor kun anskaffes, hvor bilejeren har sin egen ladeboks, slutter FDEL-talsmanden.





