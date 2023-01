Praktisk, men beskidt

- Interesserer du dig for biler?

- Overhovedet ikke. Så lidt at det heller ikke gjorde noget, at jeg ikke har været med til at bestemme, hvilken bil vi kører i. I dag er det fem år siden, jeg på vej hjem fra en tøsetur til Paris fik en sms fra min kæreste, hvor han skrev, at nu havde han altså købt os en bil.

- Hvilken en kører du i?

- Det er en hvid Renault Clio, købt brugt, og den eneste grund til, at det blev den, var fordi skrotpræmien på vores gamle Toyota var en del af handlen. Toyotaen var ovenikøbet en, vi havde arvet fra noget familie i forbindelse med, at vi fik første barn.

- Så ud fra et økonomisk synspunkt var det jo en god handel, og så pyt med at jeg ikke var med til at bestemme modellen.

- Hvornår fik du kørekort?

- Det gjorde jeg som 18-årig, men derefter gik det mange år, før jeg begyndte at køre i bil igen. Jeg var ung, boede i byen og kunne cykle rundt til det hele. Så der gik faktisk 10-15 år, før jeg fik den første bil.

- Skulle du så genopfriske dit kørekort?

- Jeg læste på egen hånd op på færdselsreglerne og skiltene igen. Det skulle lige genopfriskes, og så øvede jeg at køre med min stedfar. Han bor ude på landet i Nordjylland, så det var sikkert nok. Og så viste det sig, at det at køre bil, er ligesom at køre på cykel. Det ligger latent i kroppen, også selvom det er længe siden, man sidst har kørt.

- Hvordan var det så at få bil efter så mange år uden?

- Jeg aner ikke, hvordan jeg kunne leve uden. Faktisk går vi nu med tanken om at én bil ikke er nok. Vi er begge selvstændige derhjemme, så en bil nummer to ville virkelig være en stor hjælp i det daglige. Bare friheden ved at kunne komme rundt og køre en tur.

- I dag ser jeg jo bilen som et ekstra rum, og jeg er nok også lidt for god til at fylde bagagerummet op med genbrugsfund og skrammel, der skal på genbrugspladsen.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

- Hvor meget kører du om året?

- Nu har jeg tre børn, der alle skal hentes og bringes, så jeg kører en del på den konto. Vi bor i Rudersdal Kommune, og vores søn går i skole i Hellerup, men til ishockey i Rungsted, og der er for langt at cykle, så han bliver kørt i det daglige.

- Med arbejde kører vi jo tit land og rige rundt, men det kommer meget an på, hvor vi skal optage, og om det kan svare sig at køre derhen selv. Ellers kører vi nemlig sammen. Det er både hyggeligere, besparende og godt for klimaet.

- Hvad kan du godt lide at lytte til, når du kører?

- Jeg elsker at lytte til lydbøger, sjovt nok mest om ledelse, økonomi og personlig udvikling. På den måde føler jeg nemlig ikke, at jeg spilder tiden ved at køre fra a til b. Man kan jo lige så godt økonomisere med sin tid og få mest muligt afkast af den tid, jeg alligevel sidder bag rattet.

- Hvilke krav stiller du til din bil?

- Nu er jeg mor til tre, så sikkerheden er alfa omega, også selvom vi kører rundt i en brugt bil. Det er ikke så vigtigt for mig, at den er prangende - tværtimod bliver jeg nødt til at have en bil, hvor det ikke gør noget, at der er våde flyverdragter og sandede gummistøvler med, ellers får jeg grå hår. Den er praktisk, men beskidt.



