Pres på salget af nye biler

Det går trægt med salget af nye biler herhjemme, hvilket især skal forklares med den globale komponentmangel. Men hvor bilsalget på et generelt plan ikke ligefrem blomstrer, går det noget bedre med salget af de 100 procent elektriske biler.

I årets første seks måneder er der blevet solgt 73.490 nye biler hjemme, hvilket er 23,8 procent færre end i samme periode året før.

Ud af de næsten 74.000 nye biler på vejene er de 12.159 elbiler, hvilket ifølge De Danske Bilimportører er en ’markant fremgang i forhold til samme tidspunkt sidste år’. Således ligger salget af elbiler i årets første halvår næsten 85 procent højere end i første halvår af 2021.

- Indregistreringstallene er generelt faldende grundet den globale forsyningskrise. Det er dog bemærkelsesværdigt hvor hurtigt skiftet til de grønne biler går i Danmark, siger Mads Rørvig, adm. direktør for De Danske Bilimportører.

Krav til opladning

Fordi salget af elbiler er stigende, og fordi EU har vedtaget, at der fra år 2035 kun må sælges nul-emissionsbiler i EU-landene, efterspørger De Danske Bilimportører, at der investeres massivt i ladeinfrastruktur.

- Vi er meget bekymrede for, om Europa når at få fuldt udbygget ladeinfrastrukturen frem mod 2035. Hvis det ikke lykkes, får vi ikke for alvor nedbragt CO2-udledningen, siger Mads Rørvig.

- Det er dog positivt at se, hvor mange aktører der melder sig på markedet for opladning, selvom det stadig går for langsomt med opsætning af ladestandere i Europa, fortsætter han.

Færre plug-in hybrider

Salget af elbiler er på fremmarch, men det samme kan ikke siges om de tidligere så populære plug-in hybrider.

Alene i juni i år lå salget af de opladelige hybridbiler 39,1 procent lavere end i samme måned sidste år.

Ser man på salget af plug-in hybrider i årets første seks måneder, ligger salgstallene 31,8 procent lavere end i første halvår af 2021.

Hos De Danske Bilimportører tilskriver de nedgangen i salget af plug-in hybridbiler, at de nyligt omlagte bilafgifter virker efter hensigten, omend forsyningsmanglen også er en del af forklaringen.

