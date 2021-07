Rift om de store trailere

De er lige så praktiske, som de er kantede, de store, rummelige flyttetrailere, og der bliver flere af dem på de danske veje. Således har et firma som Freetrailer, der har aftaler med blandt andet Silvan, Ikea og Elgiganten, kraftig fremgang, hvor efterspørgslen er steget med 30 procent årligt de sidste to år.

Det betyder, at antallet af udlejninger af de 1200 trailere fra selskabet herhjemme er gået fra 300.000 til 550.000 om året på kort tid. Fremgang kan man også mærke hos Circle K, der er en af de store energikæder.

Koncepterne er forskellige hos de to aktører. Hvor man hos Freetrailer som udgangspunkt 'lejer’ traileren gratis det første døgn, men kan købe tillægsydelser som f.eks. forsikringer, bestillingsgaranti og flere døgn, koster det en fast pris hos Circle K, men der er mere fleksibilitet.

Hos energikæden koster de lukkede trailere fra 250-400 kr. pr. døgn og 150-200 kr. for fire timer alt efter størrelse. Her er der nemlig to størrelser og flere typer, blandt andet med rampe. Så det kan godt betale sig at sammenligne mål og lasteevne.

Der er flere årsager til væksten, vurderer Philip Filipsen, der er adm. direktør hos Freetrailer.

- Behovet har nok altid været der. Men der er en stigende velstand, som betyder, at folk køber flere ting, og der er mere, som skal fragtes på genbrugspladsen, siger han.

Freetrailer måler ikke decideret på kundernes færden, men ifølge Philip Filipsen kører den typiske bruger 40 km. Direktøren peger også på, at en funktion med at kunne bestille og låse trailerne op og i med en app på telefonen for alvor er blevet udbredt over de seneste par år.

Appen gør det nemt at afhente traileren, mens man undgår fysisk kontakt med personale, hvilket har været i fokus under coronaepidemien.

Stigende velstand betyder, at flere varerkal fragtes, vurderer Philip Filipsen, direktør i Freetrailer. PR-foto

Hos Cirkle K er udviklingen også klar, lyder det fra Morten Christensen, der er Senior Manager for Marketing & Communication.

- Vi kan se, at der er en støt stigning i antallet af bookinger. Det kan være på grund af - eller måske på trods af - coronaepidemien. Der er flere, som laver havearbejde eller ændringer på boligen, siger han og fortsætter:

- Boligmarkedet har også været i højt tempo, så der er mange, der har flyttet. Det er selvfølgelig et spørgsmål om, hvordan det udvikler sig, når man vender tilbage til et mere normalt liv, siger Morten Christensen.

- Vi ser jo også i stigende grad, at deleøkonomien vinder frem i samfundet. Hvorfor eje en bil, når man kan leje den? Og på samme måde kan man jo her også leje en trailer frem for at eje den, siger han.

Circle K oplever også en stigende efterspørgsel på trailere. Det er især stationer, som ligger i lokalområderne, der udlejer trailerne. Foto: Cirkel K

Sortimentet af trailere er forskelligt alt efter Circle K-station. Udlejning af trailerne foregår typisk fra stationer, der ligger i lokalområder, frem for stationer ved motorvejene.

Hos FDM ser man også, at der er mere rift om trailerne.

- Ifølge vores opfattelse er der en stigende efterspørgsel. Det kan være, når man skal flytte. Så i stedet for at bruge mange penge på en varebil er der ofte nogenlunde samme plads i sådan en stor trailer, siger Casper Schad, der er advokat hos FDM.

Der har ikke været mange sager med problemer, men der er dog visse ting, man skal være opmærksom på.

Selv om kørslen normalt foregår ubesværet med de større trailere, kan det være en god idé at have øvet sig før turen en tidlig morgen.

Mens en havetrailer typisk kan klare 750 kg, kan der være meget mere i de store trailere. Så man skal både sikre sig, hvor meget ens bil må trække ud af de lovlige 3500 kg for hele vogntoget, og være sikker på, at man ikke har overlæs.

Det kan nemlig medføre en bøde, men ikke mindst ustabil kørsel og længere bremselængde.

Husk sikkerhedswiren

Freetrailer, som blandt andet kan lånes hos Silvan, har oplevet en stor vækst af udlejninger de seneste par år. Foto: Freetrailer

Et andet punkt, som du også skal være sikker på, er sikkerhedswiren, der er en lovpligtig del af de store trailere med bremse.

Wiren skal hægtes i et øje på anhængertrækket. Det er en sikkerhedsforanstaltning, som bremser traileren, hvis den falder af, og det koster en bøde ikke at have denne korrekt monteret.

Der kan dog være udfordringer med især aftagelige træk, der ikke alle har denne. Det har FDM set ved bl.a. VW og Skoda, så her skal øjet eftermonteres. Det skal ske med en skrue og ikke svejsning.

Det er nemlig ikke tilladt udelukkende at montere denne ved at slynge den omkring trækkrogen.

Øjets tilstedeværelse er noget, som normalt også kontrolleres ved bilens normale periodiske syn, men det er ikke altid, det sker. Hvis man opdager, at øjet ikke var monteret ved køb af bilen eller træk, gælder her to års reklamationsret.

Men FDM har erfaring med, at bilforhandleren eller værkstedet ofte går med til at eftermontere et manglende øje, da fejlen er svær at løbe fra. Ved en forespørgsel hos en autoriseret VW-forhandler lød prisen på 300 kr. for et sådant med montering.