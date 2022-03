Rugbrødet er tilbage - som elbil

'Inspireret af fortiden’.

Sådan skriver Volkswagen selv om mærkets nyeste påfund, og her er det lige før, at bilgiganten undersælger sig selv.

Den nye elektriske ID.Buzz er nemlig intet mindre end en moderne fortolkning af den ikoniske Volkswagen T1 ’Rugbrød’.

Henover de seneste mange år har Volkswagen ad flere omgange taget tilløb til at sende en ny version af den berømte bilmodel på markedet, men først nu er de ambitioner blevet til et konkret produkt.

I første omgang kan der være fem personer i ID. Buzz. Senere følger versioner med plads til op til syv. Foto: Volkswagen

Kort fortalt er ID.Buzz en moderne 2022-fortolkning af T1’eren. At løfte arven fra T1’eren er en tung ballast, og det er de klar over hos Volkswagen.

- En særlig designfeature ved ID.Buzz er den store charme, som den nu bringer tilbage på vejene, siger Albert Kirzinger, som er chefdesigner for Volkswagens erhvervsbiler.

Her henviser Kirzinger blandt andet til proportionerne på den originale T1 og den nye ID.Buzz.

- I T1 sidder du praktisk talt oven på forakslen - der er intet udhæng. I dag, selv når du skal have plads til diverse sikkerhed og teknologi, har ID.Buzz igen det skønne korte udhæng - også bagtil, siger Albert Kirzinger.

ID. Buzz er meget digital og opkoblet. Foto: Volkswagen

Elektrisk

Som det er kutymen i 2022, kommer ID.Buzz udelukkende som elbil, og det gælder både for personbilen og varebilsversionen Cargo.

ID.Buzz er baseret på Volkswagens platform for elektriske biler, kaldet MEB, og i de europæiske versioner kommer ID.Buzz med en batteripakke på 77 kWh og en elektrisk motor, der yder 150 kW, svarende til 204 hk.

Elbilen trækker på baghjulene og har en meget kort venderadius på blot 11,1 meter - eller det samme som i en Golf. Den elektriske rækkevidde vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, oplyser Volkswagen.

Til gengæld vil VW gerne fortælle, at ID.Buzz kan lades med op til 11 kW ved en hjemmelader og op til 170 kW ved en lynlader. For sidstnævnte gælder det, at batteriet kan lades fra 5 til 80 procent strøm på 30 minutter.

Bagagerummet kan sluge op til 1121 liter. Foto: Volkswagen

Fra introduktionen har personbiludgaven af ID.Buzz sæder til fem personer og over 1100 liter bagage. På et senere tidspunkt følger versioner med længere akselafstand, der vil kunne have plads til seks og syv sæder alt efter version.

Først senere følger de danske priser og introduktionsdato. Det forventes, at bilen kommer på det europæiske marked i slutningen af 2022.

Det kan personbilen

Foto: Volkswagen

Som familiebil byder ID.Buzz på god plads til indtil videre fem personer. Chaufføren og passageren ved siden af kan finde sig til rette på hver sit sæde, som er udstyret med justerbare armlæn inderst som standard.

De øvrige passagerer må deles om et trepersoners bagsæde med et ryglæn, der kan foldes helt ned eller delt i forholdet 40:60. Bagsædet kan desuden skubbes op til 15 cm frem eller tilbage.

ID.Buzz har to store skydedøre i siderne som standardudstyr, der som ekstraudstyr kan betjenes elektrisk.

Når man åbner bagklappen, får man adgang til et bagagerum på 1121 liter. Lægges ryglænet ned, øges bagagerumskapaciteten til 2205 liter.

I 2023 introduceres ID.Buzz i en version med en forlænget akselafstand, hvor der vil kunne vælges seks og syv sæder.

Det kan varebilen

Cargo kan lastes med op til 650 kg. Foto: Volkswagen

Volkswagen ID.Buzz Cargo hedder den udgave af VW’s nye darling, som skal appellere til håndværkere og andre, der har brug for et elektrisk erhvervskøretøj.

Som standard kommer Cargo med tre sæder i kabinen, som udmønter sig i et førersæde plus et dobbelt passagersæde. Har man ikke behov for det, kan den også som ekstraudstyr fås med et individuelt sæde til forsædepassageren.

Varerummet kan klare to europaller eller op til til 3,9 kubikmeter, og det er adskilt fra førerkabinen med en fast skillevæg.

Den tilladte totalvægt for ID.Buzz Cargo er 3000 kg, og den maksimale nyttelast er 650 kg. Cargo er som udgangspunkt udstyret med en højtåbnende bagklap og en skydedør i passagersiden, men den kan også bestilles med en ekstra skydedør og dobbeltdøre i stedet for bagklap.

En vigtig detalje er, at der i ID.Buzz Cargo, ligesom i T6.1 Transporter og den store Crafter, er to ekstra kopholdere foran ved A-stolperne.

