Så sikre er de nyeste biler

En ny sikkerhedstest bekræfter, at nye biler er blevet meget sikre. Årets Bil i Europa imponerer blandt andre ved seneste test

Det bliver mere og mere sikkert at køre i nye biler.

Det har de nyeste tests fra det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP vist hen over de seneste par år, og den seneste test er ingen undtagelse.

Årets tredje test fra Euro NCAP har udelukkende deltagelse af biler, som kan fås i elektrificerede udgaver, og mange af bilerne imponerer.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

Af testens seks biler er de to, Kia EV6 og Volvo C40, rene elbiler, mens de fire øvrige, Peugeot 308, Opel Astra, Mercedes-Benz C-klasse og VW Multivan, fås enten som plugin-hybrider eller som benzin- eller dieseludgaver.

Tidligere på året blev Kia EV6 kåret som Car of The Year 2022 i Europa, og elbilen hiver topkarakter hjem med fem sikre stjerner. Volvos nye SUV-coupé, C40, imponerer også takket være blandt andet en airbag mellem de to forreste sæder.

- Sikkerhed har altid været et adelsmærke hos Volvo, og med testen af den nye model C40 viser de, at det er noget, de fortsat prioriterer højt.

- Volvo C40 imponerer især med en meget høj kollisionssikkerhed og med nye sikkerhedssystemer, som er noget af det bedste, vi har set, siger Søren W. Rasmussen, FDMs repræsentant i Euro NCAP-samarbejdet.

- Det samme gælder Kia EV6, der er en meget efterspurgt bil. Sikkerhedsmæssigt er der ingen fingre at sætte på den. Kun en lang leveringstid er et stort minus, siger han.

Kia EV6 leverer også til topresultat. Foto: Euro NCAP/FDM

Fire stjerner

Søsterbilerne Peugeot 308 og Opel Astra må tage til takke med fire ud af dem fem mulige Euro NCAP-stjerner, og for begge biler er det i kategorien ’sikkerhedsudstyr’, at der ikke leveres toppræstationer.

Den automatiske nødbremse kunne have været bedre.

- Peugeot 308 og Opel Astra er meget populære biler i Danmark, og grundlæggende er der heldigvis tale om sikre biler. Men en god sikkerhed handler i dag ikke kun om at beskytte bilens fører og passagerer, men i lige så høj grad medtrafikanterne.

- Derfor er det ærgerligt, at Stellantis-koncernen bag de to bilmærker ikke har valgt at udstyre bilerne med en bedre nødbremse.

- At begge biler også savner en airbag mellem de to forreste sæder, som testens fire andre biler har, og at kollisionssikkerheden ikke er bedre trækker også ned, siger Søren W. Rasmussen.

