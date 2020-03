Sådan får du bedre lyd i bilen

Er du træt af musikalsk dåselyd i bilen, så er der mange muligheder for at skabe en lille koncertsal. Læs, hvordan du kan gøre det med enkle midler

Synes du, at favoritmusikken i din bil minder om en flad dåselyd, er der ingen grund til at fortvivle. Der er nemlig mange muligheder for at opgradere lyden.

Per Nielsen, der er souschef hos kæden Carsound og en af landets førende eksperter inden for bil-audio, har en række klare råd.

I en tid hvor stort set alle streamer, er der meget at hente her. F.eks. leveres den komprimerede lyd fra tjenester som Spotify eller YouSee Play med 320 kb/sek. som maks., hvor en cd har lyd med 1411,2 kb/sek.

Her kan en alternativ tjeneste som ’Tidal’ streame med cd-kvalitet og kan endda nu gå endnu højere op til 9.216 kb/sek. i en såkaldt ’Master’-kvalitet.

- Kvaliteten af god lyd afhænger i høj grad af signalet. Det bliver aldrig bedre end den kilde, det udspringer af. Det er det bedste og billigste sted at starte, hvis man vil have bedre lyd i bilen. Jo mere data, der er, jo flere ’farver’ har du at male dit lydmaleri med, siger Per Nielsen.

Han oplever en stigende interesse fra mere modne bilister, der drømmer om dengang, fint lydudstyr fyldte hjemme i stuen, og som nu har fået et frirum i bilen, hvor de kan genoplive de gode lydoplevelser.

Foto: B&O/Ford

Se også: Godt nyt for SUV-ejere

En lydtjeneste som ’Tidal’ koster typisk fra 199 kr. pr. md. Her er det også en fordel, at lyden går fra din telefon og ind i radioen gennem et kabel frem for over Bluetooth, hvor noget af lydkvaliteten forsvinder.

Næste skridt kan være en opgradering af lydsystemet. Her er forstærkerdelen vigtigere end højttalerne, som mange ellers måske ville vende blikket mod. Langt de fleste har en original radio og fire højttalere. Det er ofte et problem, at forstærkeren i radioen er for lille.

Den bedste løsning er ifølge Per Nielsen en opsætning med en kraftigere forstærker og en subwoofer, som er en selvstændig bas, til de dybe toner. Her har Carsound yderligere en løsning, som omfatter en 32-bånds equalizer, der muliggør, at alle toner i musikken bliver afspillet med samme niveau, og en såkaldt ’tidsforsinker’, der sørger for, at lyden rammer præcist på samme tid, hvor føreren sidder.

- Det hele kommer til at stå meget skarpere frem for en flad og livløs lyd. Her kommer der overskud, fordi højttalerne ikke længere stresser, og du kan gengive alle tonerne i musikken, siger Per Nielsen.

Det kan hos Carsound gøres for 6.000 kr. plus 2.500 kr. for montering for en løsning fra det tyske firma Match/Audiotech Fischer.

Til sammenligning ligger det i samme prisleje at tilkøbe en pakke med bedre forstærkere og højttalere for en ny bil i mini- eller mellemklassen.

En række højttaler-producenter som B&O, Bose og JBL sælger i højere grad deres produkter sammen med bilproducenterne. Foto: B&O/Ford

Se også: Kan ikke lade elbiler: - Det er et stort problem

Moderne biler er følsomme over for indgriben i bilens elektronik. Men det er en operation, som ifølge Per Nielsen udføres uden at gribe ind, da udstyret kobles direkte til et multistik, som er beregnet til dette, og som ovenikøbet gør, at et tilkøbt lydsystem uden problemer kan medtages til den næste bil.

Noget andet er dæmpning af støj fra selve bilen. Hvis bilen er meget støjende, vil mange uvilkårligt skrue for højt op for musikken og på den måde presse højttalerne, så de lyder dårligt.

Her har firmaet en række muligheder – lige fra dæmpning af de hårde overflader i bilen til skum og lydisolerende plader i døre og hulrum. Det er samtidig teknikker, der kan få de eksisterende højttalere til at lyde bedre og koster fra 200 kr. til 15.000-25.000 kr. i de mest gennemgående tilfælde.

Dæmpning kan især være relevant i mikrobiler, ældre køretøjer eller varevogne. Men her sætter bilens pris også en naturlig begrænsning for, hvor meget man vil ofre.

Se også: Kan du se forskellen? BMW har fået nyt logo

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Køb bedre lyd til den nye bil

De bedste lydsystemer er integrerede i bilen. Her er det en Ford Fiesta med B&O Play. Bemærk, at subwooferen ligger i reservehjulsbrønden. Foto: B&O/Ford

Muligheden for bedre lydanlæg er ikke længere forbeholdt de helt dyre bilmodeller. De seneste år er der kommet flere muligheder i den populære miniklasse. Her lancerede Ford for et par år siden muligheden for at bestille et B&O Play-anlæg med forstærker og ekstra højttalere til Fiesta for 6.500-7.500 kr., som dog i dag er en del af en pakke til 16.000-17.000 kr.

Renault har ikke alene løsning med tilkøb af forstærker og Bose-højttalere til bl.a. Clio og Captur til en pris af cirka 10.000 kr., men har også deciderede Bose-modeller. Hos Renault vælger 30-40 procent at opgradere til den bedre lyd, hviket der er flere forklaringer på, mener Søren Ignaz, pressechef hos Renault.

- Folk er i stigende grad vant til at høre musik på farten ’on the go’. Så det er nemt for alle at lave deres egne playlister eller høre musik fra f.eks. DAB Plus, siger Søren Ignaz.

Han peger på, at de, som vælger bedre lydsystemer, er kunder, der i forvejen har valgt de højeste udstyrsniveauer af modellerne, som de så bygger mere på.

Hos Ford er det 10 procent, som vælger at opgradere med B&O Play, hvor det for øvrigt i dag er amerikanske Harman, der har rettighederne til B&O’s bilaudio-del.

Enkle råd til bedre lyd Vælg den bedste lydkvalitet fra din streaming-tjeneste. Her er ofte tre kvaliteter at vælge mellem, hvor typisk 320 kb/sek. er den bedste - men stadig ringe i forhold til cd-kvalitet. Overvej en tjeneste som Tidal, der kan levere lyd i cd-kvalitet på over 1.411,2 kb/sek.

Brug kabel til overførslen til bilradioen frem for Bluetooth.

Nye højtalere alene giver ofte ikke meget bedre lyd. Her er en løsning med bedre forstærker og selvstændig bas (subwoofer) bedre og ideelt med delefiltre, equalizer og tidsforsinkelse, der fordeler og optimerer lyden.

Bedre støjdæmpning fjerner baggrundsstøj og forebygger, at du skal skrue meget op, samt giver højttalerne en bedre ramme at arbejde i og dermed bedre lyd. Korrekt montering og justering er vigtigt.

Se også: Europas største biludstilling får ny hjemmebane