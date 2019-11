Sådan fjerner du nemmest is fra forruden

Gider du heller ikke bruge mere tid end højst nødvendigt på at fjerne is? Få flere gode råd herunder

Vinterens frostgrader er lige om hjørnet, og dermed kan mange bilister se frem til at starte dagen med at skrabe bilens ruder fri for is.

En sur pligt, der betyder at man skal lidt tidligere ud af døren, men heldigvis er der flere smarte tricks til at få opgaven overstået i en fart.

Varmt vand

Den mest åbenlyse løsning på problemet, men der er enkelt ting, man skal være opmærksom på. Hvis man bruger kogende vand, risikerer man nemlig at ruden revner på grund af den pludselige temperaturforskel, så brug lunkent vand i stedet. Se hvordan i videoen ovenfor.

Husholdningssprit

Hvis du bor i etageejendom og ikke gider slæbe en spand med lunkent vand med ned fra femte sal om morgenen, er tricket her lige noget for dig.

Find en tom sprayflaske og fyld den med en tredjedel vand og to tredjedele husholdningssprit. Flasken kan opbevares i bilen.

Om morgenen sprøjter du blandingen på ruderne, hvorefter du næsten vil se isen forsvinde som dug for solen. Derefter kan du nemt skrabe ruderne fri med et viskestykke eller en skraber.

Forebyg med saltvand

Hvorfor skrabe, hvis man kan forebygge med noget vand, lidt køkkensalt og et gammelt håndklæde?

Opløs køkkensaltet i en balje vand, gennemblød håndklædet i saltopløsningen og placer det på under vinduesviskerne på bilens forrude aftenen forinden. Dermed skulle forruden ifølge Wikihow være isfri næste morgen.

Pas på at håndklædet ikke er drivende vådt, da saltvandet kun skal i kontakt med forruden. Saltvand kan nemlig få din bil til at ruste hurtigere.