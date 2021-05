Sådan gennemskuer du ny mærkning af dæk

Du har måske bemærket de aflange, kantede klistermærker, der sidder på de nye dæk i dækcentret.

Det er de såkaldte dæklabels, der minder om mærkerne fra hårde hvidevarer, og som skal hjælpe dig som bilejer med at finde vej i dæk-junglen. Tiden er imidlertid løbet fra den gamle mærkning, der har rødder tilbage til 2009, og nu skal der et nyt dæklabel til, har EU bestemt.

Det kommer på banen herhjemme i løbet af foråret, og det er mere præcist end det gamle, ligesom der er flere oplysninger at hente.

Men hvordan læser man grafikken på klistermærket, og hvordan kan du bedst finde frem til det mest sikre og økonomisk rigtige fodtøj til bilen? Det giver vi nogle klare bud på.

Det oprindelige mærke markerede i forvejen vejgreb og bremseevne på især våd vej, rullemodstand - og dermed brændstofforbrug - samt støjniveau.

De skalaer er nu gjort mere præcise, og her er også nye piktogrammer, ligesom der er kommet et symbol, som viser, hvis det er vinterdæk.

Det har der nemlig ikke været tidligere, hvilket har gjort det svært for lægmænd, som skulle se på mønstre eller læse symboler på dæksiderne. Samtidig er der nu også en QR-kode, så man kan scanne mærket med sin mobil og få en række oplysninger om det specifikke dæk.

Der er også flere oplysninger at hente på hjemmesiden daeklabel.dk, hvor man kan komme bag betegnelserne og finde netop det dæk, der passer til ens specifikke bil. Vi har testet det sidste, som virker fint, mens vi endnu ikke har kunnet afprøve QR-koden.

Det skal du vide om den nye dæklabel Siden 2009 har der i EU været krav om en dæklabel, som fortæller om vejgreb, rullemodstand - og dermed brændstofforbrug - samt støjniveau. Med den nye dæklabel er oversigt og grafik gjort mere overskuelig. Her markeres nu også, om der er tale om et vinterdæk. Her vil symboler for et snefnug eller froststjerne markere, at der er tale om rigtige vinterdæk, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Her markerer snefnugget vinterdæk, der passer til det danske klima, mens froststjernen har en blødere gummiblanding, der er beregnet til forhold i f. eks. Norge. Vejgreb og rullemodstand er nu mærket fra A til E. Her gik skalaen tidligere fra A til G, men en del af de ringeste klassificeringer er nu ude, mens andre, der ikke blev brugt, er væk. Mærkatet indeholder en QR-kode, der kan scannes, og som viser data om ens dæk. På hjemmesiden daeklabel.dk kan man få oplysninger om mærkatet og se, hvilke dæk der passer til ens bil. Den nye dæklabel skal officielt gælde pr. 1. maj i år. Vis mere Vis mindre

Georg Nielsen, som er adm. direktør for Continental Dæk Danmark, der er en af de store importører, forklarer, at det nærmest kan sammenlignes med at lære et nyt sprog, når man skal tolke de informationer, der er på et dæklabel. Netop den udfordring skal den nye label imødekomme.

- Dækkene er den eneste kontakt med vejen, og sikkerhed starter med dækket. Derfor er det afgørende, at man som forbruger uden udfordringer kan finde og forstå information om det valgte dæk.

- Det skal ikke være en uoverskuelig jungle af information eller noget, man som forbruger springer over. Det skal helst være nemt og forståeligt, siger Georg Nielsen.

Foto: Finn Frandsen

Det anslås, at 20-30 procent af bilens forbrug tillægges dækkene, og derfor spiller den del også en stor rolle på mærkatet.

Søren W. Rasmussen, som er teknisk redaktør på FDM's blad Motor, mener, at den nye skiltning fungerer godt.

- Her får man en mere detaljeret information om både sikkerhed og miljøforhold, og det er godt, siger Søren W. Rasmussen.

Selv om brændstofforbruget stadig vægter højere, skal man dog som bilejer først og fremmest se på sikkerheden, lyder det fra Søren W. Rasmussen.

- Vælg først og fremmest et dæk, som står godt fast på våd vej. Se derefter på, at brændstofforbruget er så lavt som muligt, og kig til sidst på, om dækket har et lavt støjniveau, siger Søren W. Rasmussen.

Her skal vejgreb og rullemodstand helst ligge i A-eller B-mærkning, mens støjniveauet - der mere vedrører omgivelser i byerne - ligger på 69-72 dB.

Et mærkat kan dog ikke altid stå alene.

- Ofte er det sådan, at dæk, som har grønne egenskaber og er meget energieffektive med lav rullemodstand, har nogle svagheder på andre områder, som f. eks. at kunne bremse på våd eller tør vej - eller med hensyn til slitage.

Derfor er mit råd, at man går ind og læser dæktests, hvor man kan få endnu flere parametre belyst omkring dækket, siger Søren W. Rasmussen.

Således er alle dæktests på FDM.dk gratis at tilgå.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Køb ikke for billige dæk

Foto: Finn Frandsen

Når der skal købes nye dæk, er der ifølge Søren W. Rasmussen, som er teknisk redaktør på FDM's blad Motor, en række ting, man bør være opmærksom på.

- Langt de fleste dækproducenter laver dæk, som faktisk er fornuftige. Der er nogle, som er sindssygt gode, nogle som er gennemsnitlige, og så er der dem, der stikker så meget ud, at vi ikke kan anbefale dem, siger han.

- Der findes dæk på markedet, som er gode til det hele - det er ikke særligt mange.

Så findes der en del dæk i midtergruppen, og så er der dem, der er en decideret katastrofe, konstaterer Søren W. Rasmussen.

Han anbefaler, at man undlader at hoppe på 'mærkelige slagtilbud' på nettet, når man køber nye dæk.

- Man skal huske på, at der kun er få kontaktflader til vejen, og det er de fire dæk, som skal kunne stå fast. Derfor er vejgrebet vigtigt, og derfor skal man ikke spare på netop dækkene, siger han.

Den biltekniske redaktør opsummerer, hvad man kan bruge sådan en mærkning til.

- Som forbruger ligner alle dæk hinanden, og man kan ikke afdække alt ved kun at kigge på en dæklabel, og så må man ind og læse dæktests. Men det er klart i situationer, hvor man står med to gode dæk på hånden, så kan man ud fra de her dækinformationer afgøre, om det skal være det ene dæk eller det andet, siger han.

Går du og drømmer om at skifte bilen ud, kan du læse med i denne guide til online bilkøb (+).

--------- SPLIT ELEMENT ---------