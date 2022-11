Sådan kan du blive racerkører for en dag

Er du en af de personer, der får kriller i speederfoden og lyst til selv at få hjelm og køredragt på, når du sidder og ser racerløb i fjernsynet?

Så kan det være, at du skal give dig selv oplevelsen af at være racerkører for en dag.

I Danmark har du nemlig flere forskellige muligheder for at snuse til motorsport, og her kan du blive klogere på nogle af mulighederne. Fælles for dem er, at det ikke er helt billigt at komme en tur på racerbane eller bag rattet af en racerbil.

Prøv folkerace

Den billigste og mest tilgængelig motorsportsklasse, som findes i Danmark, hedder folkerace.

Du kender måske konceptet fra TV-udgaven, Zulu Djævleræs, men i den officielle udgave, skal man ikke køre gennem hverken campingvogne eller badebolde, men i stedet give den gas i billige biler på grus- og asfaltbaner rundt omkring i landet.

Arkivfoto: Anders Brohus

Annonce:

Grunden til, at priserne i folkerace er overskuelige, er de såkaldte budrunder, som finder sted efter ethvert løb.

Her kan man mod betaling af et mindre gebyr, typisk 100 kr., komme med i puljen over købere til bilerne, der lige har kørt race. Bliver ens bud trukket ud, skal ejeren af bilen sælge den til dig for 6000 kr.

Pointen med det er, at det afholder ejerne fra at bruge tusindvis af kroner på at gøre bilerne bedre og hurtigere.

Vil man gå hele vejen, kan man efter et teoretisk kursus få lov at træne på banerne, og vil man køre løb, skal man bestå en praktisk prøve.

Ofte holdes der også åbent hus-dage i de forskellige folkerace-klubber rundt omkring i landet, og her kan man mod et mindre beløb få lov at komme bag rattet af en folkeracer.

Lej en gocart

Gør man sig forhåbninger om at blive den næste Max Verstappen eller Kevin Magnussen, er der ingen vej udenom at få en fod inden for gokart.

Annonce:

Banesporten er den typiske rugeklasse til de største stjerner inden for motorsport, og sporten dyrkes i et hav af forskellige klasser og niveauer.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Gokart er imidlertid en meget dyr sport at gå til, hvis man virkelig vil give det et skud, men mindre kan også gøre det.

I mange gokart-klubber i Danmark kan man nemlig mod et månedligt gebyr ’gå til gokart’, og så kræver det ikke andet, end at man møder op.

I nogle klubber man kan også låne eller leje en gokart samt hjelm og køredragt, så man ikke ender med at bruge tusindvis af kroner, inden man ved, om man er vild med sporten.

Man kan finde den nærmeste lokale klub på Dansk Automobil Sports Union (DASU)’s hjemmeside.

Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Kør race i din egen bil

Hvis du gerne vil snuse til motorsport og samtidig gerne vil finde ud af, hvad din egen bil kan, kan du prøve klubrally. Det kan man nemlig køre i sin egen bil, og det foregår på lukkede veje eller i afspærrede industriområder.

Annonce:

Imidlertid skal man forinden gennemgå et kort kursus med teori og kørsel i bilen, hvilket ofte kan gøres i forbindelse med et løb.

Alternativt kan man også deltage i sit første løb med en erfaren første- eller andenkører ved sin side, og på den måde slippe for at skulle på kursus.

Vil du ikke bruge din egen bil, kan man også i nogle klubber leje en bil og en hjelm. På DASUs hjemmeside kan man finde det nærmeste klubrally.

Arkivfoto: Carsten Andreasen

Tag til trackday

En mulighed, hvis du vil køre race i din egen bil, er at tage forbi de såkaldte trackdays. Her får man mulighed for under kontrollerede forhold at køre hurtigt i sin egen bil på diverse racerbaner landet over.

Det koster typisk fra cirka 1000 kr. og opefter, alt efter type af event og hvor mange timer man må køre.

Ved mange af arrangementerne er der også hyret instruktører ind, som kan hjælpe én til at blive en bedre ’racerkører’, ligesom de også kan hjælpe én med at få det maksimale ud af bilen.

Annonce:

Typisk stiller arrangørerne bestemte krav til de deltagende biler, så de både er i god og sikker stand, ligesom de heller ikke må larme for meget.

Man skal også være indehaver af en styrthjelm, da det er et krav, at man bærer en sådan.

Arkivfoto: Tim Kildeborg Jensen

Prøv en tur på racerbane

Drømmer du om at komme ud på en vaskeægte racerbane, har du også mulighed for det flere steder i landet.

På Padborg Park i Sønderjylland kan man eksempelvis komme bag rattet af den ekstreme trackday-bil KTM X-Bow, hvor man får lov at køre tre omgange i den lynhurtige bil på racerbanen.

Ved sin side har man en instruktør, som kan guide én til at køre både hurtigere og mere sikkert.

På Padborg Park koster oplevelsen fra 2399 kr.

Det er sådan en KTM X-BOW sportsvogn her, du kan afprøve på Padborg Park. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

På FDM Jyllandsringen er der også forskellige muligheder. Man kan eksempelvis sidde bag rattet en Volkswagen Scirocco-racerbil i 10 omgange, inden man som passager får en højhastighedstur af en racerkører i en åben racerbil.

Annonce:

Eventet koster 2495 kr. for ikke-medlemmer af FDM og 2295 kr. for medlemmer.

Man kan også købe et heldagsevent, hvor man får væsentligt flere omgange på banen og flere instruktioner. Her starter prisen ved 3995 kr.

Er du Formel 1-freak, og synes du, du har 'rat' godt styr på det? Så tjek lige efter her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------