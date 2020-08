Sådan kan du holde længere liv i din gamle diesel-varebil

Stigende miljøkrav sætter dagsordenen i landets største byer, hvor det fra 1. juli i år blev forbudt at køre ind i kommunerne København, Aarhus, Odense og Aalborg med varevogne, der er registreret før 1. januar 2007, og som ikke har partikelfilter.

Det udvides i 2022, så forbuddet gælder biler, der er indregistreret inden 1. januar 2012, og i 2025 vil det omfatte varebiler indregistreret inden 1. september 2016.

Det er godt for miljøet. Reglerne er imidlertid skruet sammen, så tilsvarende biler med hvide plader ikke er omfattet. Det betyder, at ejere, som er glade for deres bil, ikke nødvendigvis er tvunget til at skille sig af med den gamle varevogn.

Her er to muligheder for at kunne køre videre, nemlig at eftermontere et partikelfilter, hvilket kan løbe op i 10.000 kr. – hvis det overhovedet kan lade sig gøre på modellen – eller omdanne varevognen til en hvidpladebil.

Det er især relevant for de mange danskere, som har små varebiler, der er nedvejet efter de gamle regler, som gav lav vægtafgift, og som bruges som personbiler uden bagsæder.

En populær MPV som VW Touran TDI fra 2004-2007 kan ombygges fra gule til hvide plader med en afgift på 7.000-15.000 kr. Foto VW

Det fortæller Jens Peter Larsen, som er adm. direktør for firmaet Quickimport, der har specialiseret sig i at omdanne gulpladebiler til hvide plader.

Her oplever man en stigende interesse. Mens der tidligere kom forespørgsler fra tre-fem bilejere om dagen, er tallet nu 20.

Foto: PR

- Vi får markant flere henvendelser fra bilejere, der har fået et brev om, at de ikke længere må køre i København, og som siger: Hvad kan jeg gøre? Den tendens, tror jeg, vil blive forstærket i 2022-2024.

- Det er ikke, fordi vi opildner til at svine med miljøet. Men vi kan bare se, at der er muligheder for de mange mennesker, som står med en varebil, som de ikke kan bruge længere, siger Jens Peter Larsen.

Da det danske afgiftssystem er værdibaseret, er det billigst at lave ombygningen på de ældste biler, hvor mange biler fra starten af årtusindeskiftet kan omregistreres til personbil for under 10.000 kr. i registreringsafgift.

Et registreringssyn er en del af pakken, når man vil gå fra gule til hvide nummerplader. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

Der er flere led i en ændring fra gule til hvide nummerplader. Udover registreringsafgift og et salær til firmaer som f.eks Quickimport, som klarer behandlingen over for Skat og en evt. vurdering af bilen, skal du betale for et registreringssyn og for nye nummerplader samt prøvemærker under synet.

Desuden kommer selve ombygningen med bagsæder og seler.

Miljøzoner Fra 1. juli 2020 indførtes der miljøzoner i kommunerne København, Aarhus, Odense og Aalborg, der omfatter varevogne, som er registreret før 1. januar 2007 og ikke har partikelfilter.

Det udvides 1. juli 2022 til også at omfatte biler, der er registreret inden 1. januar 2012, og pr. 1. juli 2025 vil det omfatte varebiler registreret inden 1. september 2016.

Bilernes nummerplader registreres med kameraer. Det koster 1.500 kr. i bøde for varebiler at køre ulovligt ind i en miljøzone.

Miljøzoner: Uklarhed om fremtiden

Foto: Colourbox

Der er lige en joker i at ombygge biler fra gule til hvide nummerplader. Hvis politikerne beslutter sig for at udvide ordningen med krav om partikelfiltre i miljøzoner til også at omfatte personbiler, vil det begrænse mulighederne kraftigt.

Det er dog pt. uvist, hvornår emnet kommer på dagsordenen, lyder det fra FDM, hvor Dennis Lange, der er juridisk konsulent, uddyber:

- Regeringen har meldt ud, at det er noget, som ligger i deres tanker. Så det kan ske inden for en overskuelig fremtid. Så man kan risikere, at en ombygning er spild af penge, siger Dennis Lange, som dog peger på, at intet er meldt ud, og han mener, at der i alle tilfælde skal være en lang frist til at få sådanne regler indført.

- Det er et politisk valg, hvor hurtigt man vil rykke på det. Forbrugerne skal også have tid til at reagere. De kan ikke fare ned til bilforhandleren fra den ene dag til den anden. De skal også have en hverdag til at fungere, siger Dennis Lange.

En Toyota Rav4 2,0 D 4x4x fra 2005-2007 koster 8.000-15.000 kr. i registreringsafgift at ombygge. Foto: Toyota

Jens Peter Larsen fra Quickimport tror dog, at der vil gå længe, før personbilerne kommer med.

- Det vil påvirke mange danskere, fordi det vil omfatte en stor del af vognparken og have vidtrækkende konsekvenser, mener Jens Peter Larsen, som ikke tror, at der vil ske noget på den front de næste mange år, fordi det vil berøre mange danskere.

Han peger på, at der f.eks. kører rigtig mange ældre personbiler uden partikelfilter på vejene, f.eks. fra PSA og Renault.

Biløkonomi: Penge at spare

De mest attraktive biler at bygge om er fra 2009-2012, siger analytiker Jan Lang. Foto: PR

Ifølge Jan Lang, som er analytiker hos Bilbasen, kan der være en økonomisk gevinst ved en ombygning frem for at købe en tilsvarende model på hvide nummerplader.

Han peger på, at man som udgangspunkt skal have et behov for bagsæderne for, at det giver mening.

Selv om det er billigst at ombygge de ældste, er der mere at spare ved at se på de nyere biler.

Over en kam kan man spare 20.000-40.000 kr. ved en ombygning, og her er det mest attraktivt for årgang 2009-2012.

- Det er der mest ræson i, for her er der noget afgift at arbejde med, siger Jan Lang.

Det afhænger dog af den specifikke bil, hvor stor besparelsen er. Han mener til gengæld ikke, at det rent økonomisk kan betale sig at investere i et partikelfilter til en ældre varevogn. Så er det billigere at opgradere til en nyere og mere miljøvenlig model, lyder rådet.

