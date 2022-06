Sådan tjekker du den brugte bil

Det kan ofte betale sig at købe en brugt bil, men hvis du ikke gør dit hjemmearbejde og tjekker bilens stand og historik, kan det ende med at blive en dyr fornøjelse

Markedet for brugte biler er brandvarmt i øjeblikket.

Hundredvis af danskere beslutter sig hver uge at købe en bil, der ikke er fabriksny, men det kan give visse udfordringer. Særligt hvis man ikke har tjekket bilen ordentligt, når man køber den.

Hos Applus Bilsyn foretager man cirka 600.000 syn og omsyn om året. Virksomheden har derfor opbygget en stor ekspertise på feltet.

Teknisk konsulent John Ganzhorn følger markedet tæt i det daglige, og det første, han nævner på spørgsmålet om, hvad man bør kigge efter, er sælgerens rolle.

- Du skal kontrollere, at det er forhandleren, du køber bilen af, da der kan blive splid om eventuel garanti ved fejl, hvis det for eksempel er en kommisionsbil, forklarer han.

Det næste, John Ganzhorn fremhæver, er bilens stand.

- Tro ikke, at bilen er fejlfri, bare fordi den er synet. En bil er ikke nødvendigvis god, fordi den er nysynet. Det betyder alene, at den overholdt lovens minimumskrav på synsøjeblikket.

Arkivfoto: Casper Dalhoff

Køb altid hos en forhandler

Han nævner også, at man bør tjekke bilens servicehistorik.

- Man servicerer normalt ikke en bil, lige før man sælger den, så tjek op på sidste service, lyder opfordringen fra John Ganzhorn.

På borger.dk kan man undersøge, om der er gæld i bilen, og det kan være en god idé at gøre det, mener Applus Bilsyns tekniske konsulent.

Som der står på hjemmesidens såkaldte Bilbog: ’Her kan du forespørge om, der er ejendomsforbehold, pant og udlægning mv. i biler.

Der kan søges på stelnummer, CVR.nr., og/eller fuldt navn og fødselsdagsdato i officielle og uofficielle bilbogsattester.’

Kan have konsekvenser

Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis man ikke gør sit hjemmearbejde godt nok, før man slår til og erhverver sig en brugt bil.

- En nysynet bil kan have bremser, der er slidt op kort tid efter et syn, og olie kan være gammel, lyder to af de eksempler, som John Ganzhorn peger på.

Han tilføjer dog, at hvis man køber sin bil hos en forhandler, så er man altid dækket af købeloven.

- Uanset hvad han (forhandleren, red.) prøver at skrive sig udenom i kontrakter, lyder det fra konsulenten.

- Hvilke muligheder har man, hvis man opdager en fejl og allerede har købt en brugt bil?

- Sørg for at reklamere fejl med det samme. Og reklamer altid på skrift, så du kan dokumentere, hvornår fejlen er registreret, siger John Ganzhorn.

Desuden bør man ifølge Applus Bilsyns konsulent få lavet en brugtbilsattest, såfremt man er i tvivl om bilens stand.

- Hør eventuel, om du kan låne bilen og så købe den med forbehold for en brugtbilsattest. Går forhandler ikke med til det, er bilen måske slet ikke så god.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

5 ting du nemt selv kan tjekke

Gør dig selv den tjenestei det mindste lige at tjekke disse fem punkter, inden du skriver under. Arkivfoto: Linda Johansen

Motoren: Det anbefales, at du altid prøvekører bilen grundigt, før du køber den. En af grundene er, at du skal lytte efter mislyde fra motoren - både ved opstart og under kørslen.

Mislyde bør altid undersøges nærmere. Skulle det være taktkæden eller tandremmen, der skal skiftes, kan det betyde en reparation på 5000-15.000 kroner alt efter bilmærke og model.

Forruden: Kig efter, om der er stenslag eller begyndende flænger i ruden. Bilen kan ikke gå gennem syn, hvis der er store stenslag eller revner i synsfeltet.

Et stenslag risikerer at udvikle sig til en revne. Skal ruden skiftes, koster det i snit 5000 kroner. Ruder med varme er endnu dyrere.

Aircondition: Afprøv bilens A/C-anlæg godt igennem. Både varme og kulde skal virke. Reparation af et A/C anlæg koster i gennemsnit 5000 kroner. Skal hele anlægget skiftes, kan du risikere en regning på 10.000 kroner.

Sædevarme: Virker sædevarmen ikke, kan det koste op til 5000 kroner pr. sæde at få det til at fungere.

Dækkene: Hvor slidte er dækkene, og hvornår er det tid til nye dæk? Hos FDM anbefaler man, at dæk skiftes, når der er tre millimeter mønsterdybde tilbage.

Tjek også, at der sidder samme type dæk på bilen for og bag. Det er både ulovligt og farligt at blande sommer- og vinterdæk. Et sæt nye dæk til bilen koster i gennemsnit 5000 kroner.

Kilde: FDM

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det bør du også holde øje med

Arkivfoto: Jens Dresling

Når du går rundt om bilen, så kig efter ridser, skrammer, stenslag og farveforskelle i lakken og ridser i ruderne. Du kan se, om der er vand eller fugt inde i lygterne, og du kan se, om bilen er pæn indeni.

Tjek også, om vinduerne fungerer, og om døre, motorhjelm og bagklap kan åbnes, lukkes og låses uden besvær. Du kan også tjekke, om hornet virker, og om lygterne lyser uden at være fagmand.

Er du mere kyndig, kan du undersøge, om bilens dæk er ensartet slidt, om udstødningen er utæt, om der er oliespild, og om batteriet er i orden. Du kan også tjekke, om sikkerhedsselerne er i orden.

Er en bestemt funktion særligt vigtig for dig, skal du tjekke, at den virker. Har du for eksempel set frem til omsider at få en bil med baksensor, er det ærgerligt bagefter at opdage, at det ikke virker.

På ældre biler vil det ikke nødvendigvis være en mangel efter købelovens regler, hvis eksempelvis sædevarmen ikke virker.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Applus Bilsyn

Står du i den modsatte situation og skal sælge din bil, så er disse tips måske interessante.

--------- SPLIT ELEMENT ---------